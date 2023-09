Il capitano Granit Xhaka (numero 10) durante la sfida amichevole tra Svizzera e Kosovo giocata a Zurigo il 29 marzo 2022. KEYSTONE

Questa sera la Nazionale di Yakin giocherà a Pristina contro il Kosovo, una gara valida per le qualificazioni ai Campionati europei 2024. Una sfida particolare, carica di grande emotività per molti giocatori da entrambe le parti.

Sabato si svolgerà un duello davvero speciale valido per le qualificazioni ai Campionati europei. La Svizzera incontrerà il Kosovo, a Pristina.

Si tratta di una partita particolare per le stelle della Nazionale svizzera Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka e Uran Bislimi, che hanno radici famigliari in Kosovo.

Ma la sfida sarà altrettanto sentita anche per sette giocatori kosovari, che sono nati in Svizzera o vi sono cresciuti, anche calcisticamente.

Arijanet Muric (Burnley FC)

Il 24enne, nato a Schlieren nel Canton Zurigo, ha iniziato la sua storia calcistica nelle fila del Young Fellows Juventus, per poi passare allo Zurigo e al Grasshoppers. Da lì è arrivata la chiamata da parte del Manchester City, nel 2015. Dalla scorsa stagione il portiere gioca per il Burnley. Poiché l'ex portiere dell'U21 del Montenegro non parla albanese, Muric comunica con i suoi attuali compagni di nazionale in inglese o in schwiizerdütsch.

Florent Hadergjonaj (Alanyaspor)

Florent Hadergjonaj durante il ritiro della Nazionale svizzera nel 2018. (KEYSTONE/Melanie Duchene) KEYSTONE

Il terzino destro è nato a Langnau, nell'Emmental bernese. Cresciuto nelle fila del Young Boys, il 29enne ha giocato in Inghilterra e Germania, prima di approdare nel campionato turco, dove gioca tutt'ora. Nel 2017, prima di decidere di giocare per il Kosovo, Hadergjonaj ha giocato una sola partita con la maglia della Nazionale svizzera, in amichevole contro la Bielorussia.

Fidan Aliti (Alanysaspor)

Aliti è nato nel 1993 a Binningen, nel Canton Basilea Campagna. La sua famiglia è originaria di Preshevë, una regione a maggioranza albanese nel sud della Serbia. In carriera, il difensore ha disputato due partite con la Nazionale albanese prima di diventare un punto fermo del Kosovo. Aliti, cresciuto nelle fila del Lucerna, ha giocato anche in Moldavia, Albania e Svezia, prima di tornare in Svizzera e vincere il titolo di campione svizzero con lo Zurigo nel 2022. Oggi il 29enne gioca in Turchia.

Kreshnik Hajrizi (Lugano)

Il 24enne è nato in Vallese, ma a 14 anni è entrato nelle giovanili del Young Boys. Da Berna ha preso la direzione del Ticino, firmando per il Chiasso, poi, nel 2021, è stato comperato dal Lugano. Il difensore ha disputato 12 partite con la maglia della Nazionale svizzera U-17, prima di decidere di indossare quella del Kosovo, di cui è oggi un punto di forza.

Ismajl Beka (Lucerna)

Nato a Frauenfeld 23 anni fa, il difensore giocava ancora fino all'aprile del 2022 nel campionato di Promozione con il Rapperswil-Jona. È arrivata poi la chiamata del Lucerna, in Super League e da lì anche quella della Nazionale kosovara. In un'intervista al Blick, Beka ha rivelato che la prima convocazione non è stata speciale solo per lui: «Mia madre ha pianto quando l'ha saputo».

Andi Hoti (Magdeburg)

Nato a Uster nel Canton Zurigo, nel 2003, Hoti ha accettato la corte dell'Inter nel 2020, a 17 anni, dove ha giocato nelle sue giovanili fino al 2022. Da qui è passato al Friburgo e poi al Magdenburg, in seconda Bundesliga. Si tratta della sua prima chiamata per la Nazionale maggiore del Kosovo.

Betim Fazliji (San Gallo)

Betim Fazliji con la maglia del San Gallo KEYSTONE

Il giocatore del San Gallo è nato a Vranje, ma è cresciuto a Rebstein, nella Valle del Reno, dove la famiglia viveva già da tempo. A 15 anni è passato alle giovanili del San Gallo, facendosi tutta la trafila su fino alla Super League. Dopo una breve parentesi di un anno al St.Pauli, in Germania, il 24enne è tornato a casa.

Ha giocato due partite con la maglia della Nazionale svizzera U-20, poi, nel 2020, ha optato per il Kosovo - tre le gare fin qui disputate. «Abbiamo già giocato in amichevole contro la Svizzera, ma ora è qualcosa di molto speciale. Sarà un vero e proprio caos emotivo», ha affermato Fazliji.