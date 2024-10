Freuler e Amdouni i migliori nella reazione svizzera, ma non è abbastanza...

La Svizzera ha giocato meglio ma non abbastanza. Imago

La Nazionale rossocrociata ha iniziato la Nations League con tre sconfitte, e nella quarta uscita ha pareggiato per 2-2 contro la Danimarca. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Portiere

Nota 4 Portiere Gregor Kobel

Il tiro di Isaksen dell'1-0 gli passa fra le gambe, ma la rete non si può certo amputare a lui. Poco dopo la mezz'ora interviene con tempismo per anticipare un danese. Impotente anche sul 2-2 di Eriksen. Non ha comunque avuto molto da fare.

Difensori

Nota 3.5 Difensore Nico Elvedi

Non è certo l'Elvedi più sicuro visto in campo con la Nazionale, ma al momento bisogna accontentarsi. Gioca molti palloni, lotta e cerca di dare fastidio agli attaccanti avversari, che spesso riesce a fermare in un modo o nell'altro. Al 63esimo si fa trovare in area di rigore avversaria ma il suo colpo di testa è fuori misura. Purtroppo però ci mette lo zampino in entrambe le segnature avversarie.

Nota 4 Difensore Manuel Akanji

Tocca molti palloni in costruzione e controlla dietro con la solita calma. Al 12esimo interviene con sicurezza salvando una possibile occasione avversaria. Non si fa mai saltare in prima persona, ma la difesa elvetica non è più quella degli Europei.

Nota 4.5 Difensore Ulisses Garcia

Entrato al 70esimo contro la Serbia al posto di Rodriguez, oggi Yakin lo schiera titolare. Si fa vedere spesso anche davanti e sbaglia poco dietro. I suoi cross sono migliorati.

Centrocampisti

Nota 4.5 Centrocampista Edimilson Fernandes

Dopo i 20 minuti giocati contro la Serbia sabato scorso con la Danimarca parte titolare. È intraprendente, fa sentire il fisico quando deve. È suo il cross che porta la palla in area per l'1-0 di Freuler. A inizio ripresa consegna un pallone d'oro a Rieder con un altro centro di qualità. Una buona prestazione.

Nota 4 Centrocampista Granit Xhaka

Si fa sentire sin da subito, nei primi scampoli di gioco calcia il primo tiro pericoloso della partita. Pressa e distribuisce preziosi palloni ai compagni anche se incombe con regolarità in errori evitabili. Al 41esimo pennella un pallone quasi perfetto sulla testa di Embolo, che però non viene sfruttato. Nell'azione del 2-2 danese perde il suo uomo, che poi va in rete. Un giocatore come lui non dovrebbe commettere errori simili.

Nota 5 Centrocampista Remo Freuler

È lui a trovare l'1-0. La palla gli arriva sotto tiro e il centrocampista del Bologna non si fa pregare per insaccare con una botta vicino al set. Si fa sentire nei contrasti e non ha paura di spingere. All'81esimo lascia il campo, al suo posto entra Aebischer.

Nota 4 Centrocampista Dan Ndoye

Uno dei migliori giocatori svizzeri contro la Serbia, contro la Danimarca è per parecchio tempo difficilmente reperibile. Si fa vedere con qualche fiammata verso la fine. Allo stesso tempo commette però anche pochi errori. Yakin lo richiama in panchina all'89esimo per dare spazio a Sierro.

Attaccanti

Nota 5 Attaccante Mohamed Amdouni

La voglia di fare non manca. Spesso vanifica delle buone azioni sbagliando sul più bello. Al 36esimo ha sui piedi il pallone per il 2-1 ma si fa ipnotizzare da Schmeichel. Non sbaglia però nei minuti di recupero del primo tempo quando si ritrova ancora una volta faccia a faccia col portiere avversario dal dischetto. Lo si vede su tutto il campo, lotta non solo per fare gol ma per aiutare i compagni dietro. All'89esimo lascia il campo e viene sostituito dal giovane Witzig.

Nota 4.5 Attaccante Fabian Rieder

Corre come un cavallo pazzo anche se non sempre riesce a entrare nel gioco. Ha buone idee, anche se non tutto quello che vuole fare gli riesce. Esce al 67esimo per dare spazio a Ugrinic.

Nota 4 Attaccante Breel Embolo

Non disdegna di aiutare i compagni in fase difensiva ma nel primo tempo davanti non si vede quasi, fino a quando non cerca di sfuggire in area di rigore a Dorgu che lo ferma in modo illegale. Ancora una volta, anche se non al top della forma, è decisivo. All'81esimo deve sedersi in panchina, al suo posto entra Zeqiri.

Sostituzioni

Nota 4 Entra al 67esimo al posto di Rieder Filip Ugrinic

Entra bene in campo, energico. Un suo calcio d'angolo porta al momentaneo 3-2, rete che viene però annullata perché la palla è uscita.

Nota - Entra all'81esimo al posto di Freuler Michel Aebischer

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra all'81esimo al posto di Embolo Andi Zeqiri

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra al 89esimo al posto di Vincent Sierro

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra al 89esimo al posto di Amdouni Christian Witzig

Senza voto. Ha giocato troppo poco.