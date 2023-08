«Lehmann ha interrotto la sua diretta Instagram per giocare a calcio»

Alisha Lehmann in campo al termine della sfida pareggiata con la Nuova Zelanda a Dunedin (Nuova Zelanda). KEYSTONE

Personaggio popolarissimo e seguitissimo sui social, l'attaccante della Nazionale svizzera è finita nell'occhio della critica al termine della partita contro le padrone di casa. La Federazione ha chiarito il malinteso.

Hai fretta? blue News riassume per te Alisha Lehmann ha filmato i festeggiamenti della Nati al termine della sfida mondiale pareggiata con la Nuova Zelanda, che ha mandato la Svizzera agli ottavi.

Con sarcasmo, «Le Temps» ha commentato l'atteggiamento della 24enne.

La Federazione svizzera di calcio ha spiegato che il filmato in questione è stato usato per il profilo Instagram della Nati. Mostra di più

Cominciamo con il dire che Alisha Lehmann è oggi un personaggio globale, una svizzera conosciuta in tutto il mondo, tanto da aver superato anche Mister Roger Federer per numero di follower su Instagram.

Alcune settimane fa la stessa giocatrice della Nazionale svizzera è apparsa sulla copertina della rivista SWM: a nessuna donna fino ad allora era riuscito di piazzare la propria immagine sul magazine di lusso inglese.

Impegnata con le sue compagne rossocrociate ai Mondiali in fase di svolgimento in Nuova Zelanda e Australia, la Lehmann è finita nell'occhio della critica quando, domenica, poco dopo il triplice fischio dell'arbitro al termine della sfida decisiva con le padrone di casa, è stata beccata in campo col suo smartphone.

Laurent Favre, responsabile per lo sport del quotidiano svizzero di lingua francese «Le Temps», ha scatenato un dibattito sulla piattaforma X - prima Twitter - criticando il fatto che la 24enne si fotografasse in campo.

«Alisha Lehmann ha dovuto interrompere la sua diretta Instagram per giocare circa 20 minuti di Svizzera-Nuova Zelanda», ha scritto in maniera sarcastica il giornalista romando.

Alisha Lehmann a du interrompre son live Instagram pour jouer une vingtaine de minutes de #SUINZL.

📷 REUTERS/Molly Darlington pic.twitter.com/MvdWKChrOW — Laurent Favre (@LaurentFavre) July 30, 2023

La Svizzera ha pareggiato 0-0, risultato che le è valso la qualificazione agli ottavi di finale, durante i quali sabato incontrerà la temibile Nazionale spagnola.

Le spiegazioni della Federazione

Ma l'immagine che ha scatenato il dibattito non è nata perché la giocatrice nazionale svizzera si stava riprendendo per i propri canali social.

Il filmato è stato invece condiviso dalla nazionale svizzera femminile su Instagram, con il titolo: «Punto di vista: ti sei qualificata per gli ottavi di finale».

Nel video, la Lehmann riprende se stessa e le altre giocatrici nazionali mentre esultano in campo dopo aver passato il turno.