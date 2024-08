L'entrata in campo da divo di Christian Constantin è una prima a livello svizzero

Il presidente del Sion Christian Constantin. Keystone

Christian Constantin ha voluto essere presente in occasione del primo turno della Coppa Svizzera. Il presidente del Sion si è recato a Delémont in elicottero ed è atterrato sul campo pochi minuti prima del calcio d'inizio. Il suo club ha vinto la partita ai calci di rigore.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Il Sion ha esordito in Coppa Svizzera contro il Delémont, formazione di Promotion League.

I vallesani, a fatica, hanno vinto al termine dei calci di rigore.

Christian Constantin, presidente del Sion, è arrivato allo stadio di Delémont in elicottero, atterrando sul campo da calcio, mezz'ora prima dell'inizio dell'incontro. Mostra di più

Non era mai successo prima nella storia del calcio svizzero. Che un presidente di un club si recasse alla partita in elicottero si era già visto, ma mai che atterrasse direttamente sul campo dove si sarebbe svolta la partita.

Lo ha fatto Christian Constantin, vulcano e istrionico patron del Sion.

In occasione del primo turno di Coppa Svizzera, i vallesani sono stati ospiti, questo fine settimana, del Delémont, club di Promotion League.

ll 67enne è arrivato in elicottero ed è atterrato direttamente sul campo. Il tutto è avvenuto un'ora e mezza prima del calcio d'inizio, quando gli spettatori erano già nello stadio e i giocatori del Delémont, club del campionato di Promozione, erano già in campo.

La Coppa Svizzera, vale la pena ricordarlo, è l'unica competizione in cui le star del calcio sfidano dei dilettanti. A volte i campi di periferia, a dipendenza dell'avversario, sfruttano l'occasione per installare cartelloni pubblicitari, che in questo caso sono stati soffiati via dalla massa d'aria spostata dall'elicottero del presidentissimo del Sion.

Per la cronaca sportiva, la sfida è terminata sul pareggio (1-1) dopo i tempi regolamentari e sono serviti i calci di rigore per deciderne il vincitore: il Sion ha superato il primo scoglio, a fatica, segnando quattro volte dal dischetto contro una sola segnatura dei giurassiani.