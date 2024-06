«Per noi è un onore e un piacere essere qui però evidentemente le situazioni emotive cambiano. Poter disputare la finale per tre anni di seguito ci aiuta in esperienza a gestire i giorni e le ore che precedono la partita. Penso che sia giusto che sia così, la cosa che non cambia è l’importanza della sfida di domani (domenica). Per il resto le emozioni sono diverse ma la voglia di vincere è la stessa di tre anni fa e dell’anno scorso», ha detto Mattia Croci-Torti prima del matc.

Il Crus non vede favoriti: «Non ci nascondiamo, sappiamo di essere una squadra forte e arriviamo qui con tanta consapevolezza. Però affrontiamo un avversario che non solo ci ha battuto tutte le volte quest’anno, ma che ha compiuto un percorso europeo clamoroso. È una sfida da 50-50, dunque dettagli e mentale faranno la differenza».

Così Carlo Ortelli - assistente di Mattia Croci-Torti - fresco di rinnovo di contratto.

«Sono dell’avviso che il calcio è talmente irripetibile che affronti un avversario nuovo pur se l’ ha incontrato otto giorni prima in campionato. Ma non sarà mai una sfida simile a quella di sabato scorso e ti devi preparare ancora meglio perché il Servette starà facendo altrettanto. Alla fine prevarrà la squadra che più di tutte avrà deciso di vincere.»

René Weiler - allenatore del Servette

«Guardo il Lugano e penso che Mattia Croci Torti possa schierare praticamente due squadre».

Secondo lui i suoi giocatori «hanno fatto un ottimo lavoro in questa stagione».

«C'è stato quel buco in aprile, quando abbiamo perso quattro partite di fila contro Winterthur, SLO, Zurigo e Basilea. Ma se guardo ai risultati ottenuti da luglio in poi, non posso che essere orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto»

«Una cosa è certa - ha concluso il tecnico dei ginevrini - se vogliamo vincere questa finale, dobbiamo fare una prestazione di alto livello».