In un'intervista a Football.ch il presidente dell'Associazione svizzera di calcio (ASF) ha comunicato di avere fiducia nell'allenatore e che l'obiettivo è la qualificazione a Euro 2024. Poi, si vedrà.

Tutto è ancora aperto nelle qualificazioni per Euro 2024 nel gruppo della Svizzera.

Il presidente dell'ASF Dominique Blanc è stato intervistato da Football.ch, esprimendo il suo pensiero sulla situazione della Nazionale e sul rinvio della partita con Israele.

Due giorni dopo l’ennesimo deludente pareggio della Nazionale, contro la Bielorussia, il presidente ha voluto calmare le acque sulla posizione di Murat Yakin.

«Non c’è alcun dubbio che rimanga l'allenatore della Nazionale e ha la nostra piena fiducia per guidare la nostra squadra verso l'obiettivo di qualificarsi per l'Euro 2024 in Germania».

Il futuro

Il 73enne ha poi continuato: «Una volta ottenuta ci sederemo e pianificheremo insieme il futuro».

Situazione più complicata del previsto

La Svizzera si è però un po' complicata la vita perdendo la testa del proprio Gruppo.

«Certo non siamo contenti dei punti persi. Tuttavia siamo secondi a un punto e con una partita in meno. Abbiamo ancora la possibilità di conquistare il primo posto e qualificarci», ha aggiunto il presidente dell'ASF.

La partita con Israele

La partita con Israele si giocherà il 15 novembre?

«Gli eventi attuali in Israele ci rendono tutti molto tristi e preoccupati. È comprensibile e anche giusto che il calcio passi in secondo piano in questi momenti», ha continuato il dirigente.

«La Federcalcio israeliana e l'UEFA stanno valutando insieme dove si potrà disputare la partita contro la Svizzera. Ieri l'UEFA ci ha detto che dovremmo avere chiarezza entro la fine di questa settimana o all'inizio della prossima».

