Dopo settimane di indiscrezioni, il trasferimento è stato messo a segno: Yann Sommer, ufficialmente da ieri, è il nuovo portiere dell'Inter. Lasciato il Bayern di Monaco ha fatto il suo passo verso la Serie A.

Il club finalista di Champions League ha dato l'annuncio lunedì sera. Sommer ha firmato un contratto con i milanesi fino al 2026.

In perfetto italiano, il numero 1 della Nazionale svizzera ha così salutato i suoi nuovi tifosi: «Ciao tifosi dell'Inter! Sono molto felice di essere qui. Ci vediamo a San Siro!».

Il desiderio di cambiamento dell'elvetico si è quindi avverato. Sommer avrebbe probabilmente dovuto accontentarsi del ruolo di numero due a Monaco, dietro a Manuel Neuer, che a dicembre aveva subito un infortunio alla gamba. Il rischio di perdere la possibilità di giocare non sarebbe stato vantaggioso per Sommer, che vuole farsi trovare pronto da Murat Yakin per gli Europei del prossimo anno. Il rischio di scivolare dietro Gregor Kobel, che gioca nel Borussia Dortmund, era scontato. Con il trasferimento in Italia, questo scenario dovrebbe essere scongiurato.

All'Inter Sommer sostituisce il camerunense André Onana, che ha lasciato il club milanese per il Manchester United, dove succederà allo spagnolo David De Gea.

«Yann può essere orgoglioso»

Ciriaco Sforza, che con la maglia dell'Inter ha disputato 26 partite nella stagione 1996-97, è convinto della magnitudine del nuovo club di Sommer: «Yann può essere orgoglioso. Alla sua età ha già sperimentato tutto, ma ora può conoscere un nuovo grande club, una nuova lingua, un nuovo Paese e una nuova mentalità. Cosa vuoi di più? Come svizzero, non è ancora scontato giocare per club di queste dimensioni», ha detto l'ex nazionale svizzero al Blick.ch.

Per Sforza, figlio di emigrati italiani in Svizzera, non si tratta solo di calcio: «Dovrà affrontare la nuova esperienza con molta gioia. La vita in Italia è bella e sarà una grande esperienza anche per la sua famiglia».

L'italianitudine di Yann Sommer

Il 34enne nato a Morges, oltre ad avere dimostrato di avere già una certa affinità con la nuova lingua, è uno a cui piacciono altri aspetti legati alla cultura italiana e alle sue eccellenze nel mondo.

A Sommer piace la moda: e quale città migliore che la metropoli lombarda per soddisfare questa passione?

Inoltre, già nel 2016, l'allora giocatore del Borussia Mönchengladbach amava spostarsi e farsi ritrarre con uno dei simboli italiani da generazioni: la Vespa.

Vi sono dunque tutte le premesse per immaginare che l'avventura di Yann Sommer in Serie A sarà luminosa. Non manca che vederlo in campo con la maglia del club che andrà alla caccia del suo ventesimo scudetto.