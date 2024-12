Il Manchester United gioca all'Old Trafford dal 1910. Peter Byrne/PA Wire/dpa

Cinque stelle è il punteggio più alto nella valutazione dell'igiene assegnata a quasi tutti i club della Premier League. I Red Devils perdono punti anche fuori dal campo.

DPA dpa

Le cose non vanno per il meglio per il Manchester United in termini sportivi, e ora la società di Manchester ha anche un problema con degli animali. Lo stadio Old Trafford è infatti afflitto dalla piaga dei topi, con conseguenze sul rating del catering.

Come riportato dal quotidiano «Daily Mail», gli ispettori alimentari hanno scoperto tracce di topi nelle suite aziendali al piano terra e in un chiosco di cibo in una sala del leggendario stadio. Di conseguenza, hanno abbassato la valutazione igienica del catering dello stadio a due stelle. La maggior parte dei club della Premier League raggiunge il livello massimo di cinque stelle.

Le ragioni della piaga dei topi sono molteplici. Lo stadio, costruito originariamente nel 1910, si trova tra un canale e una linea ferroviaria, una zona con delle caratteristiche particolarmente gradevoli ai roditori.

Inoltre ogni partita in casa è seguita da 74'000 persone, che lasciano dietro di sé molti rifiuti. Il problema spesso aumenta in inverno perché i topi cercano luoghi più caldi e riparati.

Diversi controlli a settimana

«Il Manchester United utilizza un rigoroso sistema di disinfestazione in tutto lo stadio Old Trafford - ha dichiarato il club sulle pagine del giornale britannico - ci sono diversi controlli a settimana».

Un portavoce del Consiglio comunale ha dichiarato che le autorità stanno lavorando a stretto contatto con il club per apportare i miglioramenti necessari.

Non è la prima volta che il catering dello stadio viene valutato negativamente. Dopo che era stato servito del pollo poco cotto in occasione di un evento aziendale privato, la valutazione igienica era già stata abbassata a una stella.

Al momento dell'ultima ispezione, la valutazione era già risalita di nuovo a quattro stelle. Poi sono stati scoperti i topi.