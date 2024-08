Xherdan Shaqiri torna al Basilea. imago

Xherdan Shaqiri torna in Super League: il 32enne ha firmato con la sua ex squadra, il Basilea.

blue Sport Patrick Lämmle

«Ehi tifosi dell'FCB, sto tornando a casa. Non vedo l'ora di rivedervi tutti allo stadio», dice Xherdan Shaqiri in un video postato sui social media del Basilea.

Pochi giorni dopo aver messo fine al contratto che lo legava al Chicago Fire, di comune accordo con il club statunitense, l'ex fantasista della Nazionale ha trovato una nuova sistemazione, tornando nel club in cui è cresciuto. Il 32enne ha firmato un contratto di tre anni, valido fino al giugno del 2027.

La perla di Shaqiri contro il Lucerna prima di passare al Bayern 16.08.2024

«Sono profondamente legato al club e alla regione fin da quando ero bambino. Come tifoso e, naturalmente, come giocatore. A Basilea ho completato la mia formazione calcistica e poi ho potuto lanciare la mia carriera internazionale», ha dichiarato l'ex nazionale svizzero.

I renani erano già in trattativa con Shaqiri da settimane, ha rivelato il direttore sportivo Daniel Stucki. «Siamo felici che il suo ritorno a Basilea si sia finalmente concretizzato. L'ingaggio è stato possibile, anche dal punto di vista finanziario, solo perché l'FCB, ma soprattutto Xherdan stesso, hanno voluto assolutamente concretizzare questo ritorno».

«Il fatto che un giocatore del suo calibro torni in Super League a vestire la maglia dei rossoblù è un segnale forte per il club, la città di Basilea e la regione, ma anche per il calcio svizzero in generale. Siamo convinti che la nostra squadra beneficerà della sua esperienza e della sua classe», ha concluso il dirigente basilese.

Shaqiri aveva iniziato la sua carriera come professionista col Basilea nel 2009. In tre anni ha vinto tre campionati e due volte la Coppa Svizzera. Nel corso degli anni passati sulle rive del Reno è stato anche eletto calciatore svizzero dell'anno nel 2011 e nel 2012.

Dopo tre stagioni nella prima squadra dell'FCB, il folletto del gol si era trasferito al grande Bayern Monaco, squadra con la quale ha vinto la Champions League alla sua prima stagione.

La bacheca di Shaqiri è ricca di trofei: il basilese ha vinto la Champions anche con il Liverpool nel 2019. In carriera, prima di tornare all'ovile, ha vestito anche le maglie di Inter, Stoke City, Lione e, più recentemente, dei Chicago Fire.

Naturalmente, Shaq ha lasciato il segno anche in Nazionale. Ai recenti Europei di quest'estate ha dovuto accontentarsi del ruolo di riserva per la maggior parte del tempo, ma nelle sue sporadiche apparizioni ha spesso mostrato tutta la sua classe.

Con la sua rete dell'1-1 contro la Scozia ha addirittura scritto la storia, essendo diventato l'unico giocatore ad aver realizzato almeno una rete nelle ultime tre edizioni di Europei e Mondiali. Un'impresa non riuscita nemmeno a Cristiano Ronaldo.