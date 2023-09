Yakin: «Poco intelligenti le parole di Xhaka». Sommer non giocherà con Andorra

Il ct della Nazionale svizzera Murat Yakin in conferenza stampa. KEYSTONE

In occasione della conferenza stampa pre-partita, il ct della Nazionale ha detto d'aver discusso con Xhaka in merito alle sue critiche. Yakin ha riferito al capitano che le sue dichiarazioni «non erano necessarie». Domani la Nazionale scenderà in campo senza Sommer, al suo posto giocherà Mvogo.

In conferenza stampa Murat Yakin ha detto di aver parlato con il capitano e di essersi chiarito.

Il ct apprezza il carattere forte del suo giocatore, ma è convinto che le sue dichiarazioni non erano necessarie.

Remo Freuler accetta le critiche per la sfida contro il Kosovo, ma ricorda il buon percorso della Nati fin qui.

Martedì sera a Sion contro l'Andorra in porta non giocherà Yann Sommer ma Mvogo. Mostra di più

All'indomani del pareggio contro il Kosovo (2-2) Granit Xhaka ha criticato l'intensità in allenamento della Nazionale, dicendo non essere «sorpreso» dalla magra prestazione degli svizzeri.

Murat Yakin aveva fatto sapere che avrebbe discusso le dichiarazioni del suo capitano in un incontro individuale. Il team manager Pierluigi Tami non ha rilevato «alcun problema».

La conferenza stampa con Murat Yakin e Remo Freuler

C'erano il ct Murat Yakin e il centrocampista Remo Freuler a presenziare alla tradizionale conferenza stampa che ha avuto luogo lunedì alle 16:00. Martedì sera, a Sion, la Nazionale giocherà contro Andorra. La partita di andata era stata vinta dai rossocrociati per 2-1.

Yakin: «Xhaka non è stato intelligente», ma si son chiariti

La prima domanda rivolta al ct della Nazionale riguardava le parole di Granit Xhaka. Yakin, da parte sua, ha comunicato che il colloquio con il capitano c'è stato. «Gli ho detto che non era necessario».

Yakin non ha percepito le parole del centrocampista come una critica, «ma più come un suggerimento. Granit voleva semplicemente essere più coinvolto negli allenamenti e per me andava bene. Dopo 45 minuti, abbiamo parlato anche di altre cose, era tutto finito».

Il ct ha aggiunto di conoscere molto bene il giocatore. «Entrambi abbiamo dei modi un po' forti e succede che a volte i toni si alzino. È importante potersi parlare, ed è quello che abbiamo fatto».

Inoltre, ha detto di sapere quanto emotivamente difficile è stata la sfida di sabato per il capitano.

In aggiunta, Yakin ha ricordato che il compito del capitano è anche di prendere posizione. Ma «non è necessario che lo faccia pubblicamente subito dopo la partita. Non è stato intelligente. Tuttavia, siamo sulla strada giusta. Non è cambiato nulla tra noi a causa dell'incidente. Mi piacciono i ragazzi di carattere come lui» ha concluso il 48enne allenatore.

Freuler risponde alle critiche

A Remo Freuler è stato chiesto la sua opinione sull'intensità dell'allenamento criticato da Xhaka. «A volte bisogna adattare l'allenamento ai diversi giocatori e di solito funziona molto bene», ha risposto colui che sabato sera ha segnato una rete e propiziato la seconda.

«Per la partita contro il Kosovo possiamo accettare le critiche, ha detto Freuler, che però ha ricordato la bontà delle partite precedenti. «Anche nel pareggio contro la Romania abbiamo giocato bene, semplicemente regalando una rete sul finire».

Contro l'Andorra senza Sommer ma con Xhaka

In merito all partita contro l'Andorra, Yakin ha ricordato che essere la formazione favorita ti mette nella condizione di dover fare il gioco.

Il commissario tecnico ha inoltre annunciato che Yann Sommer non giocherà contro Andorra, com'era già stato concordato in precedenza.

Poiché Kobel è infortunato, è stato convocato Mvogo. «Al momento sta ottenendo ottimi risultati nel club e ha anche dimostrando carattere, essendo tornato a giocare presto dopo un grave infortunio».

Granit Xhaka sarà invece nell'undici di partenza.