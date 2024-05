Dopo la semifinale contro i campioni in carica del Canada, la Svizzera può ancora festeggiare: ora solo i padroni di casa della Repubblica Ceca si frappongono tra la Nazionale e l'oro mondiale. Keystone

La Svizzera ha sconfitto i campioni in carica del Canada e affronta la Repubblica Ceca nella finale dei Mondiali. Abbiamo l'oro nel mirino, grazie a un collettivo impressionante e perché abbiamo sei grandi carte vincenti per il titolo. Ecco quali sono...

blue Sport Michael Wegmann

Sensazionale! Dopo la splendida vittoria in semifinale contro il grande Canada, la Svizzera giocherà oggi a Praga contro la Repubblica Ceca per il titolo mondiale.

E tutti noi possiamo sognare l'oro. Questo perché ogni giocatore della Nazionale è sul pezzo, si lancia sui tiri avversari, combatte, graffia e morde anche le balaustre. Sul ghiaccio e fuori dal ghiaccio, sembra che tutto sia in perfetta sintonia. Lo spirito di squadra e il collettivo sono cresciuti a vista d'occhio e anche la solidarietà è enorme.

È ingiusto individuare sei pepite d'oro sopra le righe. blue Sport lo fa comunque.

Il nostro stratega difensivo Tommy Albelin

Lo svedese Tommy Albelin è nell'ombra dell'allenatore Patrick Fischer. Comprensibilmente, visto che è il suo assistente allenatore. Tuttavia è ora di mettere Albelin sotto i riflettori, perché anche lui sta facendo un ottimo lavoro. Lo svedese è responsabile del sistema difensivo della nazionale. E quando si vede la passione e la raffinatezza con cui difendiamo a Praga, si guadagna il massimo dei voti soprattutto grazie al 59enne. C'è molto cuore e testa sul ghiaccio, ma naturalmente anche una grande strategia. Un solo gol subito in cinque contro cinque. Grazie Albelin.

Il nostro stregone Leonardo Genoni

Per quanto buona sia la difesa, contro giocatori eccezionali serve sempre un portiere sopra la media per resistere. Leonardo Genoni non è stato solo un sopra la media in semifinale, è stato decisamente miracoloso. Riflessi pronti, rapidità, calma e sangue freddo. Per tre volte un canadese si è presentato da solo davanti a lui, per tre volte a vincere il duello è stato lo zurighese. Sabato sera ha parato 42 tiri e ipnotizzato anche quattro canadesi nei rigori.

La nostra superstar Roman Josi

Roman Josi è stato recentemente nominato finalista per il Norris Trophy come miglior difensore del campionato della NHL. Il capitano dei Nashville Predators ha già vinto questo prestigioso riconoscimento nel 2020. «È rilassato, riservato e umile. Presta attenzione a tutto e si assicura che ogni compagno di squadra stia facendo bene. (...) È un leader in molti modi. È forte offensivamente ed è il migliore in tante categorie. È un giocatore incredibile», ha afferma Ryan O'Reilly, compagno di squadra di Josi. Non c'è bisogno di dire altro sul centro bernese. Josi è una superstar nella NHL e nella nostra squadra nazionale.

Il nostro artista Kevin Fiala

Le sue abilità, la sua gestione del disco, la sua velocità, la sua voglia di segnare, la sua freddezza. Questo giocatore di grande talento sta disputando il torneo della sua vita. Ha anche una grande fiducia in se stesso. Fiala non solo sa di essere bravo, ma lo è. In semifinale ha segnato il suo settimo gol del torneo, ed è stato fantastico! L'artista appenzellese non ha tremato nemmeno ai rigori. E pensare che Kevin Fiala ha rischiato di non partecipare ai Mondiali. Tuttavia, dopo la nascita della sua prima figlia, l'attaccante dei Los Angeles Kings si è imbarcato su un aereo per la Cechia. Per fortuna!

La nostra guardia Nico Hischier

È incredibile quanti passaggi intercetti Nico Hischier, quante volte si trovi sempre al posto giusto. La nostra stella della NHL sa leggere il gioco come nessun altro: non commette quasi errori. Il vallesano è un cosiddetto attaccante «Two-Way»: estremamente forte sia in fase difensiva che offensiva. In poche parole, un centro di classe sopraffina a livello mondiale.

Il nostro avversario in finale I Cechi

Chi ha visto la potenza e l'intensità con cui i cechi hanno spazzato via gli svedesi (7-3) in semifinale potrebbe essere preoccupato in vista della finale. Eppure noi preferiamo giocare contro i padroni di casa della Cechia per l'oro mondiale. Dovrebbe essere più facile, soprattutto a livello mentale. Perché nelle nostre precedenti finali ai Mondiali, nel 2013 e nel 2018, i nostri avversari sono stati due volte la Svezia. E per due volte la nazionale ha lasciato il ghiaccio da perdente.