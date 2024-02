Paura in National League, la lama di un pattino taglia l'orecchio di Hartikainen

L'infortunio di Teemu Hartikainen Teemu Hartikainen è stato tagliato in modo fortuito a un orecchio. Immagine: KEYSTONE L'attaccante finlandese del Ginevra è stato subito assistito dal personale medico. Immagine: KEYSTONE Il derby del lago Lemano è stato interrotto per pulire il ghiaccio dal sangue. Immagine: KEYSTONE L'infortunio di Teemu Hartikainen Teemu Hartikainen è stato tagliato in modo fortuito a un orecchio. Immagine: KEYSTONE L'attaccante finlandese del Ginevra è stato subito assistito dal personale medico. Immagine: KEYSTONE Il derby del lago Lemano è stato interrotto per pulire il ghiaccio dal sangue. Immagine: KEYSTONE

Martedì sera, durante il derby del lago Lemano, l'attaccante del Ginevra-Servette Teemu Hartikainen è stato colpito a un orecchio in uno scontro fortuito con un avversario. Il club e lo stesso finlandese hanno rapidamente fornito notizie rassicuranti, ma la scena ha scioccato molti.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante il derby del lago Lemano l'attaccante del Ginevra Teemu Hartikainen ha subito un grave infortunio dopo essere stato colpito accidentalmente al viso dal pattino di Christian Djoos.

L'incidente ha scosso giocatori e spettatori, causando l'interruzione del gioco per pulire il ghiaccio.

Sia l'allenatore del Ginevra Jan Cadieux che il difensore de Losanna Christian Djoos hanno espresso preoccupazione e shock.

Per ora non si sa ancora quando l'attaccante finlandese potrà tornare in pista. Mostra di più

Momento di panico martedì sera a Malley. Al 15' del derby tra Losanna e Ginevra, terminato 4-0 per i padroni di casa, Teemu Hartikainen ha subito un infortunio impressionante dopo aver ricevuto accidentalmente un colpo di pattino in faccia dal difensore del club vodese, Christian Djoos.

Sanguinando abbondantemente e tenendosi la testa, l'attaccante finlandese del GSHC si è immediatamente rialzato e si è diretto da solo negli spogliatoi.

Durante l'intervallo fra il primo e il secondo periodo, i campioni svizzeri in carica hanno fatto trapelare le prime informazioni sullo stato di salute del proprio giocatore: «Teemu Hartikainen ha evitato il peggio dopo il colpo di pattino. Attualmente sta ricevendo cure e non è in pericolo di morte».

Il giocatore di 33 anni, autore in stagione di 7 gol e 24 assist, ha pure rapidamente pubblicato un messaggio rassicurante sui social media. «Per tutti coloro che si chiedono cosa sia successo, il pattino ha colpito il mio orecchio e non la gola. Quindi tutto bene», ha comunicato il finlandese tramite un post su Instagram.

Alla fine il giocatore se l'è cavata con uno spavento, ma l'incidente ha causato l'interruzione della partita per diversi minuti, ossia il tempo di pulire l'impressionante pozza di sangue formatasi sul ghiaccio.

Cadieux: «La ferita è più grave del previsto»

Gli stessi giocatori, compagni di squadra dello sfortunato e avversari, sono stati anch'essi scioccati dall'accaduto. «È chiaro che quando vedi la ferita e la quantità di sangue perso, fa sempre impressione», ha commentato Jan Cadieux, allenatore dei Ginevrini, ai microfoni di Keystone-ATS.

«La ferita è più grave del previsto, ma abbiamo potuto parlargli prima che partisse per l'ospedale. Aveva paura perché sentiva e vedeva molto sangue, ma non sapeva da dove venisse», ha specificato il coach.

Djoos: «Fa paura. È un incidente insolito»

Autore del gesto involontario che ha provocato l'incidente, Christian Djoos sembrava ancora sconvolto al termine della partita. «Non ho mai vissuto così da vicino un evento del genere. Scuote, ma sono felice di sapere che sta bene per ora», ha dichiarato il difensore svedese del Losanna ai giornalisti del «Blick».

«Lo vedo all'ultimo secondo sulla mia spalla, guardo a terra e c'è sangue sul ghiaccio. Fa paura. È un incidente insolito», ha poi concluso il difensore dei leoni.

Non si sa ancora per quanto tempo Hartikainen dovrà rimanere lontano dal ghiaccio. Il Servette si trova attualmente all'ottavo posto di National League, a 5 punti dai Top 6 - sinonimo di Playoff - con ancora solo tre turni da giocare. I ginevrini sperano dunque di poter schierare il più presto possibile il loro attaccante finlandese, in questa fase decisiva della stagione.