Il gruppo «Collectif Tourbillon», fondato da tifosi, che vuole rilevare l'FC Sion ha proposto a Christian Constantin di vendere il club per un franco simbolico. Il patron del Sion è scettico.

Nel 2024 il FC Sion potrebbe passare in nuove mani, visto che Christian Constantin ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi.

Ora ci sarebbe anche un potenziale acquirente per il club.

Il gruppo di tifosi «Collectif Tourbillon» ha proposto a Constantin di rilevare il club per un franco simbolico.

Constantin è disposto a lasciare che siano i tifosi a rilevare il club, ma a quanto pare dubita delle possibilità finanziarie del «Collectif Tourbillon». Mostra di più

Christian Constantin ha annunciato da tempo la sua intenzione di lasciare l'FC Sion nel 2024. Ora pare che ci siano novità al riguardo. Il «Collectif Tourbillon», un gruppo di tifosi, ha manifestato un interesse concreto a rilevare il club. L'offerta: un franco, simbolico.

Il gruppo di tifosi spera in un passaggio di consegne pulito e promette sul suo sito web di avviare un movimento per il futuro del club nella speranza che il Sion «migliori le sue squadre femminili, il suo reparto di formazione e la prima squadra».

Christian Constantin, tuttavia, è scettico. L'offerta di 1 franco sembra irritarlo. La sua risposta, come la lettera del «Collectif Tourbillon», è pubblicata sul sito web del club.

Vi si legge: «Con il vostro desiderio di rilevare il club per un franco simbolico e di lasciare tutti gli oneri all'azionista, vediamo un vero conflitto con la relazione che ci avete presentato. In essa si afferma che non si vuole più dipendere da un unico azionista. Ma nella vostra lettera parlate di uno o più nuovi azionisti».

L'attuale numero uno del Sion mette in discussione anche l'approccio e in particolare il fatto che il gruppo di tifosi voglia acquisire gli attivi ma non i passivi, mentre chiede a Constantin di ritirarsi con una clausola di non concorrenza della durata di dieci anni.

Constantin: «Non voglio più discutere finché...»

Constantin spiega di aver acquistato il Sion negli anni '90 per 11,7 milioni di franchi. Una somma che oggi corrisponderebbe a circa 30 milioni.

Il dirigente vallesano mette in dubbio che il «Collectif Tourbillon» abbia i mezzi finanziari per prendere in carico il club.

«L'attuale azionista non vuole più discutere con voi finché non gli avete mostrato in modo trasparente quali risorse avete a disposizione», si legge nella lettera firmata da Constantin.

Il presidente del Sion vuole vedere un estratto conto, l'elenco dei donatori e i dettagli sugli importi registrati. Il «Collectif Tourbillon» è stato invitato a presentare i documenti entro il 15 dicembre, poiché a quel punto inizierà la procedura di domanda di licenza per la prossima stagione.

Tuttavia, Constantin è assolutamente aperto all'idea di cedere il club. Alla fine, dice, non sarebbe una cattiva idea lasciare il posto ai tifosi e inoltre, «c'è ogni motivo per farlo».