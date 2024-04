L'ex campione mondiale dei pesi massimi Mike Tyson sta per tornare sul ring, nonostante i dubbi del suo medico. KEYSTONE

Il 20 luglio Mike Tyson, il 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi, tonerà sul ring opposto a Jake Paul, atleta di MMA. Tra i due vi sono 30 anni di differenza. Il medico del quasi 60enne gli consiglia di rinunciare e lui, che fa? Risponde a suon di dinamite.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Mike Tyson tornerà sul Ring 20 anni dopo il suo ultimo incontro da professionista.

Iron Mike sfiderà Jake Paul, in Texas, il 20 luglio.

Il medico dell'ex campione gli ha sconsigliato di combattere, per rischio di danni cerebrali.

Il suo allenatore dice che Mike «sa cosa fare sul ring».

Il 58enne si sta intanto allenando, mettendo in mostra la solita conosciuta ferocia, che il tempo non sembra aver scalfito. Mostra di più

L'allenatore di Mike Tyson ha cercato di fugare i timori sulla salute della leggenda dei pesi massimi dopo l'annuncio dell'incontro di luglio contro Jake Paul.

Iron Mike tornerà infatti sul ring all'età di 58 anni per affrontare l'ex Youtuber in Texas, il 20 luglio.

L'ultimo suo incontro combattuto professionalmente è stato quasi 20 anni fa, quando si ritirò sul suo sgabello dopo cinque round contro Kevin McBride.

Lo statunitense, dal destro micidiale, tornò poi sul ring nel 2020, in un incontro esibizione contro Roy Jones Jr.

Il medico: «Rischi di danni cerebrali», l'allenatore: «Sa cosa fare»

Tyson è stato avvertito da un medico che potrebbe subire danni cerebrali se tornasse sul ring, ma il suo allenatore, Rafael Cordeiro, ha minimizzato l'idea che l'incontro del suo pugile sia irresponsabile.

«Credo che non ci sia da preoccuparsi. Stiamo parlando di un due volte campione del mondo», ha detto l'allenatore a «The MMA Hour».

«Mike ha combattuto contro i migliori del mondo. Quando sale sul ring sa cosa fare. Non è una novità per lui, e questo incontro non è diverso».

Cordeiro accende ulteriormente una sfida che sì è di esibizione, ma tuttavia, con la presenza di un lottatore come Mike Tyson, diventa un incontro vero.

«Mike lavora duramente ogni singolo giorno per andare lì e cercare di mettere Jake al tappeto. Questo è il suo stile, nessuno gli ha insegnato come combattere. Lo dimostrerà a luglio. Si può vedere il fuoco nei suoi occhi quando si allena, e non darà mai meno di questo. Credo davvero che sarà un grande spettacolo».

Pugni ancora come dinamite

L'ex campione del mondo ha iniziato il ritiro che lo porterà a combattere davanti a 80'000 spettatori.

«È già in forma - ha commentato ancora il suo allenatore - e abbiamo iniziato a fare i giri di campo. È incredibile vederlo colpire i guantoni, Mike è un mostro. Con tutto il rispetto per Jake Paul, è un bravo ragazzo... ma non ha mai affrontato nessuno che sia una leggenda di questo sport. Stiamo parlando di una delle persone più popolari al mondo».

L'incontro tra Tyson e Paul sarà trasmesso in streaming su Netflix, ma non è ancora chiaro se si svolgerà secondo le regole del professionismo.

Intanto, il giovane sfidante ha confermato che non verranno indossati caschi protettivi.