Il portiere italiano del Paris St.Germain Gianluigi Donnarumma ancora una volta non è stato all'altezza della situazione nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona (sconfitta per 3-2). La stampa transalpina ci è andata giù pesante.

Hai fretta? blue News riassume per te Il PSG ha perso la partita di andata dei quarti di finale di Champions League in casa contro il Barcellona per 3-2.

La prestazione del portiere dei francesi Donnarumma non è certo stata impeccabile.

La stampa francese non ha risparmiato forti critiche all'indirizzo di colui che nel 2022 aveva spianato la strada a Benzema e al Real a causa di un papera mai dimenticata dai transalpini. Mostra di più

Era il 2022, e l'avversario del PSG in Champions era il Real Madrid. In quell'occasione una papera di Gianluigi Donnarumma spianò la strada a Benzema che mise a segno una tripletta. Il Real passò il turno e a giugno conquistò un'altra coppa dalle grandi orecchie.

Ieri sera, sempre in Champions, invece del Real al Parco dei Principi c'era il Barcellona. Il portiere italiano del PSG è stato il protagonista in negativo di una bella serata di calcio. Due, forse anche tre, le uscite sbilenche che hanno permesso ai catalani di vincere fuori casa, per 3-2.

L'azzurro è stato bocciato severamente dai giornali transalpini. «L'incorreggibile Donnarumma» scrive «L'Equipe» che, gli dà un 3 in pagella.

«Ter Stegen ha effettuato solo una parata in più di Donnarumma ma è stato molto più decisivo. L'italiano non è riuscito a essere all'altezza, una cattiva abitudine in Champions in primavera», ha aggiunto l'autorevole foglio francese.

Ora si tratta di capire come gestire Gianluigi Donnarumma in vista del ritorno tra una settimana, ricordandosi che ai box c'è sempre ancora un certo Keylor Navas.

Thibaud Leplat ha optato invece per una soluzione radicale. Il direttore della «Revue de l'After» è favorevole a far giocare Arnau Tenas (4 uscite stagionali) contro il Barcellona martedì.

«Perché tenere Donnarumma? 2 gol sono una sua diretta responsabilità. Secondo me Tenas deve giocare al ritorno», ha scritto l'editorialista di RMC sul suo account X.

Indignato per l'imbarazzante prestazione di Gianluigi Donnarumma, anche l'ex PSG Jérôme Rothen, oggi opinionista, non ha usato mezzi termini alla radio RMC dopo la sconfitta parigina.

«La cosa terribile è che avevamo l'impressione che questo fosse l'anno giusto. Aveva ritrovato la sua regolarità, e invece, nella prima partita in cui hai bisogno dei giocatori chiave... Non ha scuse con il curriculum che ha. Non è più un giovane portiere. È stato nominato titolare e ora deve assumersi le sue responsabilità».

Anche nell'uscita con le mani su calcio d'angolo battuto dal Barcellona il portierone italiano - 196 cm per 90 kg - non ha fatto una bella figura, per fortuna sua c'era il collega Dembélé a salvare la baracca.