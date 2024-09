La madre di Gino Mäder: «Siate forti, cara famiglia Furrer, mi dispiace per voi»

Muriel Furrer durante una gara di mountain bike nell'agosto 2024. sda

In seguito al grave incidente che ha coinvolto la junior svizzera Muriel Furrer ai Mondiali di ciclismo di Zurigo, Sandra Mäder, la madre del defunto ciclista professionista Gino Mäder, ha espresso il suo sostegno alla famiglia della 18enne.

tbz / SDA Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te La sesta giornata di gare dei Campionati mondiali di ciclismo di Zurigo è stata funestata giovedì da un grave incidente.

La 18enne ciclista svizzera junior Muriel Furrer è caduta per motivi ancora non chiariti e si trova in condizioni «molto critiche».

La madre del ciclista professionista Gino Mäder, deceduto durante una tappa del Tour de Suisse 2023, ha inviato parole di sostegno alla famiglia Furrer su Instagram.

Non è ancora chiaro come proseguiranno i Campionati mondiali di ciclismo di Zurigo. Mostra di più

I Campionati mondiali di ciclismo di Zurigo sono stati funestati da un grave incidente giovedì. La ciclista svizzera U19 Muriel Furrer è caduta nella gara femminile juniores per motivi ancora sconosciuti

Secondo gli organizzatori, l'incidente è avvenuto in una zona boschiva. La 18enne zurighese è stata trasportata in ospedale con l'elicottero. Ha riportato un grave trauma cranio-cerebrale ed è in condizioni molto critiche.

I messaggi su Instagram

Nei commenti all'ultimo post di Furrer su Instagram di una settimana fa, sono apparsi numerosi messaggi di sostegno alla famiglia della 18enne. Tra questi, Sandra Mäder, madre del ciclista svizzero Gino Mäder, rimasto ucciso in un incidente nel 2023.

«Il mio cuore va alla vostra famiglia. Siate forti, cara famiglia Furrer, mi dispiace per voi. Molto intensamente», ha scritto Mäder su Instagram. «So bene come dovete sentirvi in questo momento. Tenetevi forte. Vi auguro tanta forza per superare queste ore».

Operazione d'emergenza giovedì

Furrer è caduta giovedì a meno di dieci chilometri da casa sua (Egg, Zurigo). Nella prima mattinata di venerdì non ci sono stati ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute della 18enne.

Secondo quanto riportato dalla SRF, giovedì sera sarebbe stata effettuata un'operazione di emergenza.

Non ci sono ancora informazioni certe sulle circostanze dell'incidente. Le indagini delle autorità competenti sono in corso. L'Union Cycliste Internationale (UCI), Swiss Cycling e il comitato organizzatore locale Zurich 2024 hanno espresso la loro «estrema preoccupazione» in un primo comunicato.

Tuttavia, i Campionati del mondo di ciclismo e paraciclismo su strada di Zurigo andranno avanti. «La continuazione avverrà dopo aver consultato e nell'interesse della famiglia. La famiglia desidera che i Campionati del Mondo proseguano come previsto», hanno scritto gli organizzatori in un comunicato di venerdì.

Lo stato di salute di Muriel rimane molto critico.

«L'UCI, Swiss Cycling e il Comitato organizzatore locale di Zurigo 2024 rimangono estremamente preoccupati. Le indagini sulla dinamica dell'incidente da parte delle autorità competenti sono ancora in corso. Ulteriori spiegazioni seguiranno in un secondo momento».