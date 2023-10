La conduttrice sudafricana di Sky Sport News, Melissa Reddy, ha indossato la tuta degli Springboks per assistere alla gara dei quarti di finale vinta dai suoi connazionali contro la Francia. Sabato, il Sudafrica affronterà l'Inghilterra in semifinale. I pronostici sono a favore degli africani, Melissa, è solo un'arma in più.

Tra i tifosi degli Springboks c'era anche la giornalista Melissa Reddy, che ha sfoggiato sia i colori della sua Nazionale quanto il suo fascino.

Il Sudafrica, sulla via verso la finale, dovrà ora vedersela con l'Inghilterra, sabato alle 21:00. Mostra di più

La giornalista sudafricana Melissa Reddy era allo Stade de France di Parigi domenica sera, nel settore riservato agli ospiti.

La Francia, che aveva mostrato tanta forza, disciplina e creatività nel corso del Mondiale, non è riuscita ad avere la meglio sulla resilienza dei campioni in carica, i connazionali della giornalista che oggi lavora per Sky Sport.

È stato infatti il Sudafrica a spuntarla, al termine di una delle più belle partite di tutti i tempi, vincendo per 29-28.

Ora gli Springboks affronteranno l'Inghilterra per un posto in finale, sabato, sempre a Parigi, alle 21:00.

In vista dell'emozionante scontro - una ripetizione della finale del 2019, oltre che una partita dagli indubbi legami storici e culturali - la Reddy ha condiviso diverse foto della vittoria della sua Nazionale sulla Francia, tra cui alcuni scatti insieme a una collega.

I commenti sul suo profilo Instagram non si sono fatti attendere.

Il Sudafrica è alla ricerca della sua quarta Coppa del Mondo, il che significherebbe staccare la Nuova Zelanda, anch'essa a quota tre. I rimanenti tre Mondiali (la prima edizione è stata giocata nel 1987) sono stati vinti da Australia (2) e Inghilterra.

Inoltre, i ragazzi africani cercano di diventare la seconda squadra nella storia a conquistare la Webb Ellis Cup due volte di seguito, dopo la Nuova Zelanda, nel 2015.

Se supereranno l'Inghilterra in semifinale, i sudafricani affronteranno la vincente della gara che vedrà di fronte Argentina e Nuova Zelanda.

Molti esperti e tifosi neutrali vedono già la finale tra le due squadre più titolate, gli Springboks sudafricani e gli All Blacks neozelandesi.

Neslon Mandela, nel 1995, aveva sperato che il rugby potesse unire una nazione che si trovava a transitare dal regime dell'Apartheid verso una nuova democrazia.

A 28 anni di distanza, la Nazionale degli Springboks che oggi annovera tra le sue fila anche diversi giocatori neri, spera di portare momenti di gioia, laddove l'equità rimane purtroppo un sogno irrisolto.