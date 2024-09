«Sono solo speculazioni», ecco cosa si sa sull'incidente mortale della ciclista Furrer

Muriel Furrer è deceduta in seguito alle ferite riportate nella caduta di giovedì. imago

La 18enne ciclista junior Muriel Furrer è deceduta il giorno dopo la grave caduta ai Campionati mondiali di ciclismo di Zurigo, a causa delle ferite riportate. Gli organizzatori della manifestazione non hanno ancora fornito spiegazioni sull'incidente.

È stato il capo dell'UCI Peter Van Den Abeele a prendere per primo la parola alla conferenza stampa organizzata venerdì sera per informare sul decesso della giovane ciclista elvetica deceduta.

«Muriel Furrer ha subito un grave trauma cranico nella caduta di giovedì. È morta oggi in ospedale. Siamo profondamente addolorati e porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici», ha affermato l'ex ciclista sull'orlo delle lacrime, invitando tutti a rispettare un minuto di silenzio.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara

La dinamica dell'incidente che ha portato alla caduta di Furrer non è ancora stata chiarita.

Tuttavia, le autorità zurighesi stanno lavorando per elucidare la situazione. Allo stesso tempo i Mondiali non saranno cancellati, le prossime gare in previsione avranno luogo «È quello che vuole anche la famiglia».

Bandiere a mezz'asta, niente serata festiva conclusiva

Il direttore sportivo dei Mondiali di ciclismo Olivier Senn ha dichiarato che «è difficile per tutti noi affrontare questo momento, ma dobbiamo andare avanti».

Le bandiere saranno esposte a mezz'asta per il resto dei Campionati del Mondo e le cerimonie di premiazione saranno sobrie.

Inoltre il gala dell'UCI, previsto sabato sera, è stato cancellato.

Senn: «Sono solo voci, non abbiamo ancora abbastanza informazioni»

Anche il capo dei Mondiali zurighesi non è al corrente delle dinamiche dell'incidente.

«Non abbiamo ancora abbastanza informazioni. Naturalmente adesso è in corso un'indagine della procura e della polizia, noi non abbiamo informazioni. Per ora ci sono solo voci. Per rispetto alla famiglia, vi chiedo di concentrarvi sui fatti e di non fare speculazioni».