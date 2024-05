Novak Djokovic Imago

Novak Djokovic (ATP 1) ha iniziato la difesa del titolo al Roland Garros e del trono di numero uno del mondo con il piede giusto.

Impegnato in night session sul centrale contro il francese Pierre-Hugues Herbert (142), il 37enne serbo ha avuto la meglio per 6-4 7-6 (7/3) 6-4 in 2h31'. Nel pomeriggio ha esordito senza problemi anche il finalista 2023 e fresco vincitore di Ginevra Casper Ruud (7), che ha sconfitto 6-3 6-4 6-3 il brasiliano Felipe Meligeni Alves (137). In campo femminile hanno superato agevolmente il primo turno sia Aryna Sabalenka (2) che Elena Rybakina (4).

