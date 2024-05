Djokovic: «Non voglio aprire il vaso di Pandora e parlare di queste cose»

Novak Djokovic arriva al Roland Garros senza alcuna certezza. Keystone

Il detentore del titolo Novak Djokovic arriva al Roland Garros dopo uno dei peggiori inizi di stagione della sua carriera e rifiuta di «proiettarsi troppo in avanti». Ma il suo obiettivo non è cambiato: «Qualsiasi risultato diverso dal titolo non mi soddisfa», ha dichiarato il serbo in vista del suo debutto di martedì.

AFP - fon Nicolas Larchevêque

Il 37enne serbo, alla ricerca del 25esimo titolo del Grande Slam e del quarto al Roland Garros, inizierà il torneo martedì contro il francese Pierre-Hugues Herbert.

Per la terza volta in carriera, al suo arrivo a Parigi non è riuscito a vincere un solo torneo, né a giocare una sola finale. Di recente si è separato da due figure chiave del suo team: il suo allenatore Goran Ivanisevic e il suo preparatore atletico Marco Panichi. Il numero uno del mondo ha parlato ai media in conferenza stampa.

Come si sente psicologicamente visti i risultati ottenuti quest'anno, soprattutto sulla terra battuta?

«Le mie aspettative sono basse e le mie speranze sono alte (sorride). Sono quasi imbarazzato a dirlo, ma qualsiasi risultato che non sia un titolo non mi soddisfa. Può sembrare arrogante, ma credo che la mia carriera mi permetta di dirlo».

«Uno dei motivi per cui gioco ancora ai massimi livelli è il desiderio di entrare nella storia e di vincere i titoli più importanti. L'Open di Francia è ovviamente uno di questi. Quindi i miei obiettivi sono sempre gli stessi. Ma quest'anno devo ridimensionare le mie aspettative».

«In altre parole, non posso guardare troppo avanti al torneo e vedere chi potrei affrontare nei turni finali, ma devo affrontare un giorno dopo l'altro, fare un passo alla volta e mettere in campo il mio miglior tennis. Perché ultimamente ho sofferto per non riuscire a mantenere il mio gioco ad alto livello. È questo che devo fare per avere una possibilità di raggiungere la finale. So esattamente cosa devo fare in un Grande Slam. Questi tornei sono completamente diversi dagli altri tornei in calendario».

Ha capito cosa le ha impedito di trovare la sua forma migliore finora, a differenza degli anni precedenti?

«Sono diverse le cose che sono successe negli ultimi mesi, ma non voglio parlarne. Spero mi capirete. È solo che non voglio aprire il vaso di Pandora e parlare di queste cose. Sto solo cercando di concentrarmi su ciò che deve essere fatto. Quello che è successo è successo e fa parte del passato».

«Non posso farci nulla ora, ma sto imparando a cambiare alcune cose, a correggere alcuni aspetti che non funzionano e che non servono per raggiungere i miei obiettivi per rendimento al massimo livello. È su questo che stiamo lavorando con il mio team e spero che questo dia i suoi frutti qui al Roland Garros».