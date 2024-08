Stan Wawrinka vuole continuare a giocare, ma fatica a vincere. Keystone

Il tennista vodese è uscito al primo turno degli US Open contro l'italiano Mattia Bellucci. È stata la sua ultima apparizione in un torneo del Grande Slam? Ecco cosa ne pensa lo stesso Wawrinka.

Hai fretta? blue News riassume per te Wawrinka ha perso al primo turno degli US Open 2024 contro Mattia Bellucci, alimentando dubbi sul suo futuro nel tennis.

Nonostante la voglia di continuare, Stan ha ottenuto solo 5 vittorie su 17 partite nel 2024, mettendo sempre più in discussione la sua carriera.

Il 39enne svizzero si trova a un bivio, indeciso se continuare a cercare successi o considerare il ritiro dopo una carriera straordinaria. Mostra di più

Un anno or sono Stan Wawrinka era arrivato al terzo turno degli US Open, sinonimo di una settimana di partecipazione all'ultimo torneo del Grande Slam stagionale. Allora si era arreso in quattro set a un Jannik Sinner in piena ascesa.

Nelle scorse ore invece il vodese ha preso la porta d'uscita nella partita di esordio, contro l'italiano Mattia Bellucci, numero 101 del ranking ATP.

Sarà stata la sua ultima apparizione?

«Mi fate sempre la stessa domanda, e io do sempre la stessa risposta: "Non lo so"», ha affermato Stan in conferenza stampa pochi minuti dopo la sua eliminazione.

La mancanza di risultati

Il 39enne si trova in effetti di fronte a un dilemma. Il tennis gli regala ancora molte soddisfazioni e gli spettatori, non importa in quale torneo, lo sostengono come fanno con pochi altri atleti di questa disciplina.

Tuttavia, dati alla mano, nelle 17 partite disputate nel 2024 ha fatto registrare solo 5 vittorie. Un risultato decisamente non all'altezza delle aspettative del tre volte vincitore di un torneo del Grande Slam.

Il ragazzone di Saint-Barthélemy ha ripetuto più volte di voler continuare il più a lungo possibile, cosciente di vivere ancora sensazioni molto particolari, che non arriveranno più una volta appesa la racchetta al fatidico chiodo.

Anche dopo l'eliminazione al recente Roland Garros, dove i fan lo hanno sostenuto quasi come se stesse giocando un match di Coppa Davis per la Francia, Wawrinka ha ammesso di sperare di tornare ancora.

«Però a un certo punto, devono arrivare anche i risultati», ha concluso.

«Un circolo vizioso...»

Nonostante si senta bene fisicamente e che il livello di allenamento sia alto, ora sta accadendo il contrario. «Quando non vinci i punti decisivi, cominci a chiederti il perché. Cerchi il tuo gioco e spesso, come oggi, non trovi la soluzione giusta.».

«Si instaura una sorta di circolo vizioso. Più tempo passa prima che arrivi il successo, più i dubbi aumentano e più diventa difficile giocare questi punti importanti in modo libero e d'attacco», ha analizzato il romando.

Se le vittorie non arriveranno presto, la fine della stagione potrebbe anche segnare la fine di una brillante carriera. Anche se la voglia di continuare rimane più che intatta.

Ora Stanimal si trova di fronte a un bivio: continuare a inseguire quella scintilla che lo ha portato a diventare uno dei migliori tennisti del globo, oppure accettare che il tempo potrebbe essere arrivato per mettere il termine alla sua straordinaria carriera.

Se nei prossimi mesi dovessero arrivare delle vittorie, il suo futuro rimarrebbe, anche a giusta ragione, decisamente aperto.