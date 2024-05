Ecco perché Emma Raducanu tornerà a primeggiare tra le migliori

Emma Raducanu tornerà presto a competere per tornei di primo piano? Imago

L'ex tennista tedesca Andrea Petkovic ha espresso fiducia nelle capacità di Emma Raducanu di tornare a primeggiare con le migliori atlete del circuito, sottolineando i vantaggi che solo l'atleta britannica può avere su gran parte della concorrenza.

Nonostante un periodo segnato da infortuni e risultati altalenanti, l'atleta britannica ha mostrato segni di miglioramento fisico e tecnico, alimentando le aspettative di un ritorno al top.

Al momento Raducanu si concentra sul miglioramento costante nel suo gioco e sull'ottenere risultati positivi, consapevole che con il ritorno alla forma, le vittorie seguiranno di conseguenza. Mostra di più

Andrea Petkovic, semifinalista del Roland Garros 2014 e ora opinionista di «Eurosport», ha spezzato una lancia in favore a Emma Raducanu.

L'ex tennista tedesca è infatti convinta che, grazie «alla giovane età» e «un enorme vantaggio mentale avendo già vinto un torneo Major», l'atleta britannica ha tutte le carte in regola per tornare sulla cresta dell'onda.

Conquistando un torneo del Grande Slam alla sua seconda partecipazione, nel settembre del 2021 a New York, Raducanu ha compiuto un'impresa storica che nessun altro giocatore o giocatrice aveva mai realizzato prima.

All'epoca la ragazza - nata a Toronto, ma cresciuta in Gran Bretagna - aveva solo 18 anni e vinse 10 incontri consecutivamente, diventando la prima atleta della storia partita dalle qualificazioni a vincere un trofeo del Grande Slam.

Quasi tre anni dopo, a 21 anni, Raducanu è rimasta a quel singolo titolo, poiché infortuni e risultati incostanti hanno caratterizzato le stagioni 2022 e 2023.

Dopo aver subito diverse operazioni ed essere tornata sul circuito quest'anno, la tennista professionista dal 2018 ha mostrato alcuni segnali positivi nel suo gioco e soprattutto nella sua condizione fisica.

Negli ultimi mesi, molti fan e addetti ai lavori si sono chiesti se una Raducanu in piena salute potesse finalmente iniziare a sfruttare il suo potenziale e tornare a competere per obiettivi ambiziosi.

Andrea Petkovic, ex numero 8 del mondo, non ha dubbi che la ex numero 10 del ranking WTA potrà diventare una giocatrice di primo piano già nel prossimo futuro.

«Sono sicura che troverà di nuovo la sua strada. Una volta che Emma vincerà uno o due incontri in un torneo del Grande Slam, allora sarà davvero pericolosa» Andrea Petkovic Ex tennista

Il grande vantaggio di Raducanu

«Prima di tutto, ciò che parla a suo favore è ancora... la sua giovinezza. Se fossi giovane come lei, crederei ancora di poter fare qualsiasi cosa», ha infatti commentato l'ex tennista di 36 anni in una recente trasmissione andata in onda su «Eurosport».

«Raducanu ha un grande vantaggio - ha proseguito la tedesca - quando si troverà nella seconda settimana di un torneo del Grande Slam non avrà la pressione e la paura di vincere. Semplicemente perché l'ha già fatto una volta agli US Open».

«Per lei si tratta di un enorme vantaggio mentale che non le potrà mai essere tolto. Questo titolo è arrivato solo un po' troppo velocemente. Ha vinto più partite a New York di quante ne avesse giocate precedentemente nel circuito WTA», ha analizzato Petkovic, che ha messo termine alla sua carriera nell'agosto del 2022, dopo aver perso al primo turno degli US Open contro l'elvetica Belinda Bencic.

Andrea Petkovic abbraccia Belinda Bencic al termine della sua ultima partita della carriera agli US Open del 2022. Keystone

Ottimo inizio a Stoccarda

Agli Open di Stoccarda in programma due settimane fa, la britannica ha iniziato compiendo un colpaccio, ovvero eliminando in due set (6-2 6-1) la veterana Angelique Kerber. La giovane stella ha descritto il successo contro la tedesca come «una pietra miliare. Nel 2024 sento di aver già fatto molta strada», ha dichiarato Raducanu dopo la vittoria.

Ha poi battuto la ceca Noskova per 6-0, 7-5, prima di essere fermata dalla polacca Iga Swiatek per 7-6, 6-3.

«Migliorare in allenamento e poi in partita»

Per ora Emma evita il tema delle possibilità di tornare a vincere un torneo Major, affermando di volersi concentrare sulla sua salute fisica e su dei miglioramenti costanti.

Riuscire ad alzare il proprio livello di gioco, anche senza vincere chissà quali appuntamenti, sarebbe già un obiettivo centrato in questo 2024. Ma nel tennis le cose vanno veloci, e con la forma ritrovata il prossimo titolo potrebbe essere già dietro l'angolo.

«Per me il successo sarebbe vedere il mio livello migliorare prima in allenamento e poi nelle partite», ha rivelato la stessa Raducanu in una recente intervista rilasciata a «The National».

«So che anche quando tornerò a giocare ai miei massimi livelli, riuscire a esprimermi al meglio nelle partite richiederà del tempo di adattamento. Sono tuttavia cosciente che se inizierò a giocare meglio, i risultati seguiranno», ha concluso speranzosa una delle tenniste della nuova generazione più seguite a livello globale.