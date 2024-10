Roger Federer da molti è ancora visto come il più grande tennista di tutti i tempi e alcune delle sue partite contro Dajokovic e Nadal in particolare fanno parte del storia del tennis. IMAGO/ABACAPRESS

Non si tratta di GOAT del tennis. No. Mats Wilander, ex numero 1 al mondo e oggi opinionista per Eurosport, esprime un'opinione forte sui Big 3, dicendo che il livello di Alcaraz e Sinner è superiore al loro.

Hai fretta? blue News riassume per te Settimana scorsa Alcaraz ha battuto Sinner in finale a Pechino.

È stata la finale più lunga nella storia del China Open, con una durata di 3 ore e 21 minuti (6-7, 6-4 e 7-6).

Secondo Mats Wilander se lo spagnolo e l'italiano sono in grande forma forniscono «una qualità tale che nemmeno Roger (Federer), Novak (Djokovic)e Rafa (Nadal) hanno mai messo in campo». Mostra di più

Il mondo del tennis sta vivendo un grande cambiamento: l'era dei «Big Three» sta lentamente scomparendo. Mentre nuovi successori prendono il loro posto, le leggende dello sport li guardano, li studiano, li criticano, li lodano e li paragonano.

Un anno fa il grandissimo Jimmy Connors - giocatore che mantiene tutt'ora il record di tornei ATP vinti in carriera, 109, oltre che il maggior numero di vittorie, 1274 - aveva sentenziato che secondo lui «Federer e Nadal non sono nemmeno i più grandi della loro epoca».

La recentissima finale di Pechino, tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, vinta dallo spagnolo, ha invece portato Mats Wilander a esprimere un'opinione davvero forte, forse provocatoria.

La finale di Pechino

La sfida per il titolo del China Open 2024 ha visto infatti una grande battaglia in campo tra il numero 1 e il 2 del mondo. Il 21enne ha superato l'italiano per 6(6)-7(8), 6-4 e 7(7)-6(3). Sebbene Sinner abbia offerto una grande battaglia, lo spagnolo ha continuato la sua striscia di vittorie negli scontri diretti, 3 su 3, di questa stagione.

Nell'incontro durato tre ore e 21 minuti, il più lungo nella storia del torneo, il vincitore, al tie-break finale, ha saputo inanellare sette punti consecutivi andando a vincere il torneo.

Wilander, capace in carriera di vincere 7 tornei del Grande Slam, il primo dei quali a Parigi all'età di soli 18 anni, ritiene che la battaglia sportiva messa in campo dai due campionissimi del momento nelle capitale cinese è stato qualcosa di monumentale. Non solo.

L'oggi 60enne ritiene che lo spettacolo fornito dai due sia stato qualcosa che nemmeno Federer, Djokovic e Nadal hanno mai potuto offrire ai loro tifosi.

«Spero che Roger, Novak e Rafa non stiano ascoltando, ma in termini di livello, quando Sinner e Alcaraz sono al loro meglio, nessuno ha mai giocato a tennis come loro».

La dichiarazione di Wilander ha fatto storcere il naso a molti perché ha presentato la rivalità Sinner-Alcaraz come - già - migliore di quella dei «Big Three».

Ricordiamo che Federer ha vinto 20 tornei del Grande Slam, Djokovic 24 e il maiorchino 22. Al momento Alcaraz ne ha conquistati 4, Sinner 2.

«Durante tutta la settimana ho giocato un ottimo tennis. Probabilmente a volte la fortuna è stata un po' dalla mia parte nelle partite. Ma in generale mi sento bene in campo, e mi sento a mio agio anche fuori con la mia squadra», ha detto Alcaraz al termine della finale di Pechino, confermando che la partita messa in campo è stata davvero di ottimo livello, prendendo in considerazione anche lo stato di grazia del suo avversario.

Se in effetti la qualità di questa finale sia stata superiore alle innumerevoli sfide tra Roger, Novak e Rafa non spetta a noi a dire. A Wilander lasciamo la sua opinione.