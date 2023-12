L'ex coach di Serena: «A 36 anni, con distanza, Djoko impressiona più di Federer»

Roger Federer (destra) e Novak Djokovic a gennaio del 2020, in occasione degli Australian Open. Il campionissimo di Basilea aveva 38 anni. KEYSTONE

Dopo aver vinto 3 tornei del Grande Slam e le ATP Finals, a 36 anni Djokovic si appresta a terminare il 2023 da numero 1 del tennis mondiale. Secondo Patrick Mouratoglou, ex coach storico di Serena Williams, Federer, alla stessa età del serbo, era meno dominante.

Con Novak Djokovic che ha vinto quattro dei cinque titoli più importanti disponibili nel 2023, non è un segreto che il serbo stia tornando indietro nel tempo e stia vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera, tutto ciò all'età di 36 anni.

Molti paragonano il successo post-35 del serbo a quello vissuto da Roger Federer tra il 2017 e il 2019, quando vinse due volte gli Australian Open e una volta Wimbledon a metà dei suoi 30 anni.

Patrick Mouratoglou ha recentemente espresso la sua opinione durante un intervento nella trasmissione «Eye of the Coach», spiegando perché i recenti successi di Djokovic, secondo lui sono più impressionanti di quelli dell'ex tennista di Basilea.

«Sento spesso dire che ciò che Roger ha fatto tra il 2017 e il 2019 è pari a ciò che Novak sta facendo ora, e che Roger è stato un giocatore migliore nel 2017, 2018, rispetto a prima», ha detto Mouratoglou, che ha aggiunto: «ma credo che ci sia una differenza sostanziale».

«Penso che Roger sia stato un giocatore migliore in un certo senso nel 2018 rispetto a prima, in realtà per una ragione principale. Il suo rovescio. Ha preso una decisione importante, e ha iniziato a prendere la palla molto prima sul lato del rovescio, e a ritornare sistematicamente piatto, piuttosto che in slice. Questo ha fatto una grande differenza», ha detto il 54enne allenatore francese.

Nonostante questo miglioramento, però, secondo Mouratoglou , c'è una differenza evidente tra il Federer del 2017-2019 e il Djokovic del 2023.

«Ma a 36, 37 anni, Roger non è stato in grado di vincere tre Grandi Slam su quattro nella stessa stagione». King Roger ha mancato di costanza spalmata su tutto l'arco della stagione e secondo il francese, ancora non è più stato davvero un gradino sopra gli altri.

«Novak oggi, invece, sta bene fisicamente come quando aveva 26 anni. Quando sei a quel livello fisico, puoi essere costante per tutto l'anno e battere tutti i migliori giocatori del mondo con continuità. È una differenza enorme».

Patrick Mouratoglou è un coach francese, che in carriera ha vinto ben 31 titoli ATP, di cui 10 trofei del Grande Slam. È conosciuto in particolar modo per aver allenato Serena Williams per 10 anni, ma anche i vari Marcos Baghdatis, Laura Robson, Jérémy Chardy, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas e oggi, il talento norvegese Holger Rune.