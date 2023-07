Papà Alcaraz ha lasciato il tennis per fare kebab, per il figlio è il contrario

Tifosi di Carlos Alcaraz nella sua El Palmar durante la finale di Wimbledon, vinta dal 20enne su Novak Djokovic. KEYSTONE

Carlos Alcaraz, numero 1 del tennis mondiale, nonché freschissimo vincitore a Wimbledon, di professione fa il tennista. I suoi genitori no.

Nella cittadina di 26mila abitanti i clienti possono acquistare un kebab per 4 euro nel ristorante della famiglia Alcaraz. A El Palmar, in questi giorni, è comparso un murale gigante per celebrare Carlos Alcaraz, il più giovane vincitore maschile di Wimbledon dopo Boris Becker nel 1987.

Il grande salto nel mondo del tennis è avvenuto già lo scorso settembre, quando ha sconfitto Casper Ruud nella finale degli US Open, diventando così il più giovane vincitore maschile del torneo newyorkese dopo Pete Sampras nel 1990.

A Londra, battendo sua maestà Novak Djokovic in finale, il 20enne spagnolo ha convinto tutti: se non si ferma da solo, dominerà il tennis maschile per i prossimi 15 anni.

Semplicemente Carlitos

A El Palmar la grande star del tennis è conosciuta semplicemente come Charly o Carlitos. All'ultimo piano della palazzina dove vivono gli Alcaraz, a un minuto di auto da un quartiere degradato tradizionalmente noto per essere una zona vietata ai turisti, vi sono vecchie attrezzature da tennis, racchette e vestiti degli sponsor in ogni dove.

Il vincitore di Wimbledon, quando torna in città, dorme in una delle quattro camere della famiglia. L'appartamento è stato recentemente ristrutturato grazie ai soldi guadagnati a New York l'anno scorso, ma non solo: con Wimbledon, Carlitos è già al 13esimo titolo della sua carriera.

Papà Carlos Senior, ex tennista professionista di basso livello, e mamma Virginia, erano entrambi presenti domenica quando il figlio si è arrampicato verso il loro box dopo la vittoria.

Smessi i panni del tennista, Carlos Senior, ha iniziato un'attività indipendente come "kababbaro". Ora le cose stanno cambiando.

Basta kebab e appartamento

Grazie al suo crescente saldo in banca Carlos si sta preparando ad aiutare la mamma e il papà a trasferirsi in una nuova casa in un complesso residenziale di lusso: i premi delle vincite si aggiungono agli accordi lucrativi con grandi marchi come Nike, Babolat, BMW e Rolex.

Secondo quanto riportato dal «Sun on Sunday», il numero 1 del tennis ha dato l'ok per l'acquisto di tre appezzamenti di terreno dove il padre, Carlos - i cui sogni da tennista professionista sono stati vanificati dalla mancanza di denaro - intende costruire due grandi ville. Una dovrebbe diventare la nuova casa dei genitori e l'altra il luogo in cui il tennista si riposa tra un torneo e l'altro. La nuova residenza si trova a soli 15 minuti di auto dall'attuale casa di famiglia.