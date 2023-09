Papà Shelton: «Djokovic? Vuole essere amato, ma ha preso in giro mio figlio, che tristezza...»

Djokovic criticato dal padre di Ben Shelton. Imago

Il comportamento di Novak Djokovic al termine della semifinale degli US Open, vinta contro il giovane promettente Ben Shelton, continua a scatenare numerose critiche. Ora parla il padre del tennista americano.

Hai fretta? blue News riassume per te La scorsa settimana, vincendo gli US Open, Novak Djokovic ha ottenuto il suo 24esimo titolo del Grande Slam.

Durante la semifinale del torneo newyorkese, giocata contro il giovane Ben Shelton, Djokovic ha replicato il noto gesto celebrativo dell'americano, generando polemiche e reazioni significative da parte del pubblico.

In una recente intervista a «GQ», Bryan Shelton, padre di Ben, ha criticato aspramente Djokovic per quello che ha percepito come un gesto di derisione nei confronti di suo figlio. Mostra di più

Novak Djokovic ha dimostrato perché è uno dei più grandi giocatori di tennis di tutti i tempi. Il serbo sta scrivendo la storia, avendo raggiunto poco più di una settimana fa il suo 24esimo titolo in un torneo del Grande Slam grazie al trionfo a New York.

Ma il suo percorso agli US Open non è stato dei più facili. Oltretutto, in semifinale, dopo aver affrontato il giovane statunitense Ben Shelton, è rimasto al centro delle polemiche per via dell'esultanza messa in mostra una volta sconfitto l'avversario. Il famoso gesto del telefono.

Novak Djokovic hangs up the phone on Ben Shelton after beating him at the US Open. 📞🥶 pic.twitter.com/aTnjVFDWHY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2023

Shelton è famoso nel circuito per la sua speciale celebrazione - ormai divenuta celebre - ovvero imitare di chiudere una telefonata. Anche agli US Open, al termine di ogni partita vinta, si è esibito nella celebre esultanza. Tuttavia, in semifinale, quando è stato sconfitto da Djokovic, è stato proprio il serbo a esultare nella stessa maniera davanti agli occhi del giovane prodigio americano.

L'atteggiamento del 36enne ha suscitato numerosissime reazioni da parte del pubblico, ma anche dell'avversario 20enne, come pure del padre del tennista statunitense.

In una recente intervista rilasciata a «GQ», il padre di Ben Shelton, Bryan, ha attaccato pubblicamente il numero 1 del mondo proprio per «la sua arroganza». Bryan ha percepito che Djokovic voleva prendere in giro suo figlio.

L'esultanza di Ben Shelton. Imago

«Vuole essere tanto amato, Novak... Ma alla fine voleva prendere in giro Ben. Non è qualcosa che ha fatto per imitare mio figlio, bensì per deriderlo. Che tristezza vedere una cosa simile da un campione come lui», ha commentato il papà dell'astro nascente del tennis a stelle e strisce.

Nella conferenza stampa post partita, lo stesso Djokovic, con un sorriso sornione, aveva raccontato di impazzire per la celebrazione di Shelton e di aver finito per imitarne il gesto. Questo comportamento ha fruttato al serbo numerose critiche sui social media, tanto per cambiare...

Nel frattempo lo stesso Ben Shelton ci ha tenuto a mettere la parola fine alla controversia sulle celebrazioni di Djokovic e sul clamore dei media al riguardo.

«Non ho avuto problemi con nulla di ciò che ha fatto Novak Djokovic. È sport. È competizione al massimo livello. Per chi dice che sono arrogante o presuntuoso, rispondo che non mi conosce molto bene», ha sentenziato l'astro nascente del tennis statunitense.