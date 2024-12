In Svizzera l'anno prossimo pagheremo di più, ecco per cosa

I premi delle assicurazioni sanitarie aumenteranno nel 2025 (immagine illustrativa) Immagine: Keystone/Christian Beutler

Il 2025 sarà un anno di aggiustamenti: se da un lato l'aumento dei sussidi sociali e delle agevolazioni fiscali alleggerirà il bilancio, dall'altro i costi della mobilità e dell'assicurazione sanitaria aumenteranno. Ecco una panoramica dettagliata.

Con l'inizio dell'anno arrivano anche i cambiamenti. blue News riassume quelli principali in Svizzera.

A partire dal 2025, i versamenti retroattivi nel terzo pilastro potranno consentire un risparmio fiscale.

Le prestazioni sociali più elevate saranno adeguate all'andamento dei prezzi e toglieranno pressione al bilancio.

L'aumento dei premi di cassa malati e dei costi di mobilità graverà ulteriormente sulle famiglie, nonostante gli sgravi. Mostra di più

Anno nuovo, regole nuove, costi nuovi.

Lo dimostra una panoramica dei cambiamenti relativi ai consumatori realizzata dal servizio di confronto online Comparis: mentre alcuni adeguamenti, come la riduzione dei prezzi dell'elettricità, hanno un effetto positivo sulla stabilità finanziaria della popolazione svizzera, altri hanno conseguenze negative sul bilancio.

I premi della cassa malati aumentano, i viaggi aerei diventano più costosi e il limite di valore aggiunto per i viaggi viene limitato.

«Se da un lato gli sgravi fiscali e l'aumento delle prestazioni sociali forniscono un sollievo finanziario, dall'altro l'aumento dei premi dell'assicurazione sanitaria e i maggiori costi di mobilità mettono sempre più a dura prova i bilanci familiari», afferma Adi Kolecic, portavoce di Comparis.

Ecco una panoramica tematica dei cambiamenti più importanti per il 2025.

Consumi

Franchigia per gli acquisti all'estero: a partire dal 2025, i viaggiatori potranno importare in Svizzera acquisti privati in esenzione d'imposta solo fino a un valore totale di 150 franchi per persona al giorno.

Se il valore totale supera questo limite, l'IVA svizzera dovrà essere pagata sui beni importati.

Prezzi dell'elettricità: diminuiranno in media del 10% nel 2025, ma rimarranno più alti rispetto a 3 anni fa.

Sale l'imposta sul tabacco: il Consiglio federale ha deciso di aumentare moderatamente le aliquote fiscali per alcuni prodotti del tabacco. L'aumento dell'imposta entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

Settore sanitario

Massimo due recuperi di credito all'anno: a partire dal 1° gennaio 2025, le casse malati potranno perseguire gli assicurati due volte all'anno.

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2025, i cantoni potranno farsi assegnare dalle assicurazioni sanitarie i certificati di perdita per premi non pagati e contributi ai costi.

Cambio di assicuratore durante l'anno: dal 1° gennaio 2025, gli assicurati con libera scelta del medico e franchigia opzionale possono passare a un modello assicurativo alternativo con lo stesso assicuratore durante l'anno (ad esempio, a modelli di medico di famiglia, HMO o telemedicina).

Non è però possibile passare a un altro fornitore assicurativo nel corso dell'anno. Non è ancora possibile passare da un modello assicurativo alternativo all'altro con lo stesso fornitore nel corso dell'anno.

Gli assicurati con un'assicurazione di base standard possono continuare a disdire l'assicurazione con il vecchio assicuratore fino alla fine di marzo e passare a un altro assicuratore a partire dal 1° luglio.

Aumento dei premi delle casse malati: nel 2025 i premi delle casse malati aumenteranno in media del 6% rispetto all'anno precedente. Per il Ticino il salasso è maggiore, attorno al 10%.

Fine della discriminazione nella donazione di sangue: con la nuova legge sulla donazione di sangue, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, nessuno potrà esserne escluso sulla base del proprio orientamento sessuale. La nuova norma stabilisce inoltre che non possono essere remunerate.

Adeguamento del catalogo delle prestazioni assicurative di base: il 1° gennaio 2025 entreranno in vigore diverse modifiche all'ordinanza sulle prestazioni sanitarie (OPre). Queste includono:

○ L'assicurazione sanitaria obbligatoria coprirà ora i costi della terapia con protesi cranica per la chiusura prematura della sutura cranica nei neonati, se l'assicurazione per l'invalidità non paga.

○ Il programma cantonale di screening per il cancro all'intestino nel Cantone di Soletta è esente dalla franchigia.

Mobilità

Adeguamento dell'etichetta energetica per le auto nuove: il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha deciso di riclassificare le categorie di efficienza energetica dell'etichetta energetica per le auto a partire dal 2025. Ciò significa che solo i modelli di veicoli più efficienti saranno classificati nella categoria A.

Legge più severa contro il rumore dei veicoli: il Consiglio federale sta estendendo il divieto di rumore evitabile dei veicoli. A partire dal 1° gennaio 2025, sarà vietata la generazione di rumori causati dal cambio di marcia e dal rilascio brusco dell'acceleratore.

Inoltre, il divieto di rumore evitabile dei veicoli non si applicherà più solo di notte e nelle aree residenziali e ricreative, ma in generale.

Adeguamento delle multe: nell'ambito del nuovo regolamento per la prevenzione del rumore evitabile dei veicoli, il Consiglio federale sta anche modificando l'importo di varie multe amministrative. Ad esempio, la multa per chi lascia il motore acceso inutilmente passerà da 60 a 80 franchi.

Non saranno introdotte nuove multe.

I viaggi nel Regno Unito diventeranno più difficili: i viaggiatori provenienti da Paesi che non richiedono un visto, come la Svizzera, dovranno richiedere un'autorizzazione di viaggio elettronica a partire dal 2 aprile 2025. Questa costerà 11 franchi svizzeri e dovrà essere rinnovata dopo due anni.

I voli operati dalle compagnie aeree nazionali diventeranno più costosi: il Gruppo Lufthansa applicherà un nuovo tipo di tassa ambientale a partire dal 2025. Ciò riguarderà anche le compagnie aeree svizzere Swiss e Edelweiss. I prezzi dei biglietti aumenteranno di conseguenza.

Indicazione delle emissioni causate dai voli: a partire dal 2025, le compagnie aeree dovranno indicare nelle loro offerte di volo le emissioni che potrebbero essere causate dal volo.

Nuovo orario delle FFS per la Svizzera occidentale: il cosiddetto orario dei cantieri è il cambiamento di orario più esteso degli ultimi 20 anni. L'obiettivo: in futuro i treni dovranno essere più puntuali.

Per raggiungere questo scopo, i viaggiatori dovranno accettare tempi di percorrenza più lunghi. L'orario è entrato in vigore il 15 dicembre 2024.

Digitale

Dismissione della rete 3G: diversi fornitori di servizi di telecomunicazione, tra cui Sunrise e Swisscom, spegneranno l'obsoleta tecnologia mobile 3G entro la fine del 2025.

Il suo spegnimento consentirà l'espansione delle capacità per il 4G e il 5G. I clienti potranno così beneficiare di una rete mobile ancora più veloce.

Radio SSR solo via DAB+: a partire da gennaio 2025, i programmi radiofonici della SSR saranno trasmessi solo via DAB+. Gli automobilisti con veicoli più vecchi saranno particolarmente colpiti. Spesso non sono dotati di un ricevitore DAB+.

Digitalizzazione nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione: il Consiglio federale persegue l'obiettivo di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla digitalizzazione nel nostro Paese.

La strategia «Svizzera digitale» definisce le misure governative per dare forma ai necessari processi di trasformazione a beneficio della società. Il periodo di finanziamento, che sostiene gli attori nei settori dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, inizia nel 2025.

Interfaccia di ricarica USB-C standardizzata: a partire dal 28 dicembre 2024, i telefoni cellulari, i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, gli auricolari, le console video portatili, gli altoparlanti portatili, gli e-reader, le tastiere, i mouse per PC, i sistemi di navigazione portatili e gli auricolari appena lanciati sul mercato in Svizzera e nell'Unione Europea dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB-C.

Finanze e pensioni

Età pensionabile per le donne: l'età di riferimento per le donne aumenterà di 3 mesi per la prima volta nel 2025.

Adeguamento delle soglie della pensione professionale: a seguito dell'aumento del tasso d'interesse minimo LPP nel 2024, dal 1° gennaio 2025 le soglie della pensione professionale saranno adeguate come segue

○ Soglia di ingresso (salario minimo annuo): aumento da 22.050 a 22.680 franchi.

○ Detrazione di coordinamento: aumento da 25.725 a 26.460 franchi.

○ Limite massimo del salario annuale: aumento da 88.200 a 90.720 franchi

○ Salario massimo coordinato: aumento da 62.475 a 64.260 franchi

Salario minimo coordinato: aumento da 3.675 a 3.780 franchi.

Riscatti retroattivi nel terzo pilastro: a partire dall'inizio del 2025, le persone che non versano alcun contributo o non versano l'intero contributo al terzo pilastro potranno versarlo per la prima volta sotto forma di riscatti retroattivi.

Questi pagamenti aggiuntivi possono essere effettuati retroattivamente per un massimo di 10 anni. Chi desidera effettuare un riscatto deve avere un reddito da lavoro soggetto a contributi AVS sia nell'anno del versamento che in quello del successivo pagamento.

Aumento delle prestazioni sociali: il Consiglio federale aumenterà diverse prestazioni sociali a partire dal 1° gennaio 2025:

○ Gli assegni familiari saranno aumentati da 200 a 215 franchi per la prima volta dal 2009.

○ Gli assegni di formazione passeranno da 250 a 268 franchi.

La pensione minima AVS/AI passa da 1.225 a 1.260 franchi al mese.

Proprietà e ipoteche

Nuova regolamentazione per il finanziamento ipotecario: nell'ambito del pacchetto di riforme «Basilea III», dal 1° gennaio 2025 le banche dovranno rispettare nuove norme in materia di prestiti per garantire la stabilità dei mercati finanziari.

In futuro, dovranno depositare più capitale proprio per ogni mutuo e saranno più rigorose nella valutazione del merito di credito. Inoltre, il capitale proprio depositato dovrà essere adeguato in misura ancora maggiore al rischio del rispettivo prestito ipotecario.

Le nuove regole mirano a rendere il sistema bancario più resistente alle crisi, ma potrebbero portare a un aumento dei tassi di interesse sui mutui a causa dei requisiti più severi.