Chi è davvero l'uomo dietro a «Le Constellation»?

Chi è Jacques M., il proprietario del bar «Le Constellation» di Crans-Montana? Le ricerche tracciano il quadro di un uomo di cui molti in paese parlano, ma che quasi nessuno sembra conoscere davvero.

Chiunque cerchi Jacques M. a Crans-Montana troverà ben poco di tangibile. Nessun profilo pubblico, quasi nessuna foto, quasi nessuna dichiarazione. Persino i ristoratori e gli abitanti della zona descrivono il gestore del brandy bar «Le Constellation» come estremamente discreto - alcuni parlano apertamente di un «fantasma».

Ora «Watson» è riuscito a scoprire di più sul personaggio grazie a un'indagine. La ricerca del portale svizzero tedesco traccia la vita del francese, nato nel 1976, in Corsica. È cresciuto sull'isola, dove ha frequentato regolarmente i nazionalisti corsi.

Secondo quanto scoperto dal portale d'informazione, la madre proviene da una famiglia che è stata coinvolta nel movimento nazionalista per anni. Anche diversi zii da parte materna erano attivi politicamente, uno dei quali era ancora presidente del comune e vicino al partito nazionalista Corsica Libera.

La condanna in Francia nel 2008

Prima del suo soggiorno in Vallese, Jacques M. gestiva diverse attività commerciali, tra cui un locale notturno a Bonifacio, secondo il registro delle imprese francese. Non è ancora chiaro perché abbia lasciato la Corsica e chiuso queste attività.

È noto che l'uomo è stato condannato per incitamento alla prostituzione in Francia nel 2008, ma il relativo divieto professionale è stato applicato solo nell'Esagono - in Svizzera, M. è stato autorizzato a continuare le sue attività commerciali.

Nel 2015 ha rilevato il bar «Le Constellation» a Crans-Montana e lo ha trasformato in un nightclub. Una donna lo descrive così: «Era una persona molto piacevole, un uomo d'affari estremamente ospitale e simpatico». Ma lei sapeva solo questo. Non aveva molto a che fare con la popolazione locale.

Numerosi acquisti senza mutuo

Sono emersi anche altri dettagli sulla coppia che gestiva l'attività. «Il Blick»ha riferito che Jacques e Jessica M. hanno acquistato negli ultimi anni diverse proprietà e attività di ristorazione in Vallese, per un valore complessivo di oltre tre milioni di franchi.

Stando ai registri catastali, questi acquisti sono stati effettuati senza ipoteche. Anche diverse attività di ristorazione sono state finanziate con fondi propri.

L'avvocato di due vittime dell'incendio, Sébastien Fanti, ha espresso il suo scetticismo ai media francesi: «A volte pagava 40'000 franchi al mese di affitto. Avrebbe dovuto vendere molti caffè per poterselo permettere».

Per lui, la rapida crescita del patrimonio deve essere spiegata in modo chiaro.

Jacques e Jessica M. sono indagati per omicidio colposo, lesioni personali e incendio doloso.

La presunzione di innocenza è valida fino a quando non verrà presa una decisione giuridicamente vincolante.