Un'esperta sulle parole del sindaco di Crans-Montana: «Un disastro sul piano comunicativo»

KEYSTONE

Il comune di Crans-Montana ha voluto dare prova di trasparenza dopo l'incendio del bar «Le Constellation». Tuttavia, le dichiarazioni contraddittorie e la mancanza di scuse hanno provocato critiche. Un'esperta di pubbliche relazioni commenta l'aspetto mediatico.

Sven Ziegler, Noemi Hüsser Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il comune di Crans-Montana ha voluto dare prova di trasparenza con una conferenza stampa anticipata, ma si è impelagato in contraddizioni.

Le dichiarazioni sul proprio ruolo di vittima, sulla mancanza di controlli e sulle responsabilità hanno causato irritazione.

Un'esperta di pubbliche relazioni spiega perché sarebbero state necessarie meno giustificazioni e più forza. Mostra di più

Dopo il devastante incendio al bar «Le Constellation», in cui hanno perso la vita 40 persone, il comune di Crans-Montana si è espresso pubblicamente per la prima volta.

Il sindaco Nicolas Féraud ha risposto martedì alle domande dei media durante una conferenza stampa. La sua apparizione pubblica aveva lo scopo di fornire chiarimenti e trasparenza, ma ha causato nuova irritazione.

Diverse dichiarazioni sono sembrate contraddittorie: da un lato, il Comune ha sottolineato di volersi assumere la responsabilità. Dall'altro, Féraud ha dichiarato che Crans-Montana è «la più danneggiata» e si costitusce parte civile nel procedimento penale.

Allo stesso tempo, è stato ammesso che il bar non era stato ispezionato dal 2019.

È stato giusto renderlo pubblico così presto? L'esperta di media Jenny Wagner, di Ferris Bühler Communications, ritiene che questo sia un dilemma fondamentale nella comunicazione di crisi.

«Il silenzio pubblico può sembrare un'ammissione di colpa, ma una comunicazione impreparata è almeno altrettanto pericolosa», afferma. Soprattutto nel caso di indagini in corso, all'inizio può avere senso comunicare con molta cautela.

Un disastro a livello comunicativo

Nel caso di Crans-Montana, tuttavia, la situazione è particolarmente delicata: «Non si tratta di uno scandalo economico a compartimenti stagni, ma di una tragedia pubblica con vittime. Rimanere in silenzio per troppo tempo sarebbe passato rapidamente per una mancanza di conoscenza», spiega l'esperta.

Questo rendeva ancora più importante una preparazione chiara. Il fatto che il sindaco abbia dovuto rettificare pubblicamente le dichiarazioni precedenti, ad esempio su presunte mancanze inesistenti, è costato la fiducia.

Wagner critica in particolare l'affermazione secondo cui il Comune stesso è «il più danneggiato»: «È un disastro a livello di comunicazione», afferma. Perché chiunque anteponga le proprie sofferenze a quelle delle vittime in una situazione come questa appare insensibile ed egocentrico.

«In questo modo si ottiene esattamente il contrario di ciò che la comunicazione di crisi dovrebbe fare», ha aggiunto.

Invece, il Comune avrebbe potuto dire chiaramente: a prescindere dall'esito dell'indagine, si sarebbe assunto la responsabilità delle sue mancanze e si sarebbe scusato per le sofferenze delle persone colpite. «Dal punto di vista comunicativo, questa non sarebbe stata un'ammissione di colpa, ma un segno di forza».

«Voleva ottenere il controllo e nel processo ha perso la fiducia e la vicinanza al pubblico» Jenny Wagner Esperta di media

Secondo l'esperta, un altro problema era la forte attenzione alle giustificazioni. «In una crisi, non conta chi si difende meglio, ma chi si assume credibilmente la responsabilità».

Sottolineare che «ci si vuole concentrare solo sui fatti» sembra fuori luogo in una tragedia con molte vittime. «Ci vogliono empatia, umanità e il coraggio di ammettere gli errori».

«Nessuna accettazione di responsabilità»

A suo avviso, una possibile formulazione sarebbe stata la seguente: il Comune si rammarica profondamente che per anni non siano state effettuate le ispezioni antincendio previste dalla legge, si scusa per questo e indagherà a fondo sulle cause.

«Questa non è auto-incriminazione, ma segno di una forte leadership», ha spiegato.

Anche la risposta alla domanda di scuse è stata criticata. Féraud ha semplicemente detto: «Siamo tristi». «È una dichiarazione emotiva, ma non un'accettazione di responsabilità», afferma sempre l'esperta in comunicazione.

Non è chiaro a cosa si riferisca questa tristezza: alle vittime, alle mancanze dell'azienda o alle critiche.

Nessuno si aspetta delle scuse per l'incendio in sé, finché le cause non saranno chiarite, «ma il Comune è responsabile per gli anni in cui non ha effettuato le ispezioni previste dalla legge, indipendentemente dal fatto che sia stata la causa dell'incendio».

Una linea sottile nella comunicazione di crisi

Secondo la specialista, con questi errori il sindaco è diventato vittima della sua stessa comunicazione: «Voleva ottenere il controllo della narrazione fin dall'inizio, ma ha dovuto rivedere le dichiarazioni precedenti e nel frattempo ha perso fiducia e vicinanza al pubblico».

Il caso mostra quanto sia sottile il confine nella comunicazione di crisi. Tacere troppo presto può sembrare una fuga, parlare troppo presto può sembrare impreparazione e freddezza.

«La comunicazione di crisi non è una coltivazione di immagini. È un servizio al pubblico». E non inizia con risposte perfette, ma con il coraggio di mostrare la propria responsabilità, anche se non tutto è ancora stato chiarito.