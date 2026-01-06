Il sindaco di Crans-Montana: «Non ci siam accorti che i controlli non venivano fatti come avrebbero dovuto». Ecco le frasi più sconcertanti

Da sinistra a destra, Francois Berclaz, consigliere comunale di Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, vicesindaco di Crans-Montana, Nicolas Feraud, sindaco di Crans-Montana, Patrick Clivaz, consigliere comunale di Crans-Montana, intervengono alla conferenza stampa del Consiglio comunale di Crans-Montana in seguito ai tragici eventi della notte di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera, martedì 6 gennaio 2026. KEYSTONE

Il comune di Crans-Montana ha parlato pubblicamente per la prima volta dall'incendio mortale avvenuto a Capodanno. Le autorità hanno ammesso le mancanze nei controlli di sicurezza antincendio. Diverse risposte date ai giornalisti hanno creato un sentimento di irritazione e di stupore. Ecco le principali frasi che hanno lasciato il segno.

Dopo l'incendio, il comune di Crans-Montana ammette una lacuna nelle ispezioni durata diversi anni.

Tra il 2020 e il 2025 non sono stati effettuati controlli regolari sulla sicurezza antincendio presso «Le Constellation».

Diverse dichiarazioni del sindaco hanno suscitato irritazione e stupore durante la conferenza stampa. Ecco le sei che hanno lasciato il segno.

Dopo il devastante incendio del bar Le Constellation, il comune di Crans-Montana ha rilasciato martedì la sua prima dichiarazione completa.

Più di una risposta ha spiazzato gli ascoltatori. Ecco le sei che hanno segnato la conferenza stampa.

«Non vogliamo essere coinvolti in indagini penali»

Il sindaco Nicolas Féraud si è presentato ai media insieme ai membri del consiglio comunale e ha confermato un'omissione da parte delle autorità.

«Siamo ancora profondamente scioccati da quanto accaduto cinque giorni fa», ha dichiarato Féraud all'inizio della conferenza stampa.

Negli ultimi giorni, numerosi documenti sono stati esaminati e trasmessi alla Procura cantonale.

«Non vogliamo essere coinvolti in indagini penali», ha sottolineato il primo cittadino, «ma non rimarremo in silenzio. Dobbiamo trasparenza alle vittime».

La contraddizione sui controlli: «Non sapevamo quello che sappiamo ora»

Nello specifico, il Comune ha confermato che il pub era stato ispezionato l'ultima volta nel 2019.

Prima di allora, c'erano state ispezioni nel 2017 e nel 2018. Ma tra il 2020 e il 2025 non ne sono state effettuate sulla sicurezza antincendio. «Siamo profondamente dispiaciuti», ha dichiarato Féraud. Il motivo di questa lacuna non è ancora noto: «Non abbiamo ancora una risposta».

La responsabilità dei controlli è del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Vi lavorano cinque persone, tre delle quali sono responsabili dei controlli periodici.

«Non ci siamo accorti che questi controlli non venivano effettuati come avrebbero dovuto», ha spiegato il sindaco. Una contraddizione: solo pochi giorni fa aveva dichiarato pubblicamente che non c'erano stati «controlli lassisti».

Ora ha detto: «No, non sono più d'accordo con questa affermazione. Non sapevamo allora quello che sappiamo adesso».

«La legge non dice che dobbiamo controllare anche i soffitti»

Per quanto riguarda la situazione strutturale, Féraud ha spiegato che nel 2015 il proprietario del bar aveva presentato una domanda di trasformazione per creare una veranda.

La domanda di pianificazione è stata presentata e approvata. «Non è stata richiesta alcuna domanda di pianificazione per i successivi lavori interni», ha detto.

Inoltre, la legge non prevede un controllo sistematico della qualità dei materiali durante le ispezioni periodiche, ha sottolineato il primo cittadino: «La legge non dice che dobbiamo controllare anche i soffitti».

«Nessuno di noi aveva idea di cosa stesse succedendo nel bar»

Non è chiaro se i pannelli di schiuma fonoisolante installati nel ristorante fossero certificati. «Non sappiamo se questi tappeti fossero certificati», ha continuato.

Il responsabile della sicurezza all'epoca riteneva «che questi materiali non avessero bisogno di essere ispezionati». Durante l'ispezione del 2019 non sono stati registrati reclami.

Il sindaco ha anche commentato l'uso di stelle filanti nel bar. Il Comune non era a conoscenza di tali rischi.

«Il gestore del bar è stato estremamente negligente», ha dichiarato Féraud. «Ha corso dei rischi che non possiamo giustificare. Ma nessuno di noi della comunità aveva idea di cosa stesse accadendo in questo bar».

«Siamo i più danneggiati»

In risposta alla tragedia, il Comune ha annunciato diverse misure immediate. Un ufficio specializzato esterno ispezionerà tutti gli esercizi pubblici del comune. Inoltre, sarà applicato con effetto immediato il divieto di utilizzare oggetti pirotecnici in spazi chiusi.

«In futuro faremo controllare tutti i materiali utilizzati, anche quando la legge non lo richiede espressamente», ha dichiarato il capo dell'esecutivo vallesano.

La decisione del Comune di costituirsi parte civile nel procedimento penale ha fatto discutere. «Ci vediamo come vittime di questo dramma», ha detto Féraud.

«Siamo stati gravemente danneggiati - abbiamo subito il danno maggiore, più di chiunque altro». Unendosi come querelante comune, vogliono ottenere l'accesso ai file rilevanti.

La magistratura dovrà decidere se il comune sarà effettivamente ammesso come parte civile.

Il consiglio comunale di Crans-Montana ha adottato martedì misure immediate per migliorare la sicurezza antincendio. sda

«Non si lascia una nave che affonda»

Il sindaco ha nuovamente respinto le richieste di dimissioni. «No, non si tratta di dimettersi», ha detto. «Non si abbandona una nave che affonda».

A livello personale, tuttavia, è rimasto profondamente colpito. Alla domanda sui sensi di colpa ha risposto: «È stata una settimana incredibilmente difficile. Nessuno può prepararti a una simile tragedia. Porterò questo peso per il resto della mia vita».

In conclusione, il Comune ha sottolineato che continuerà a lavorare a stretto contatto con il sistema giudiziario. «La magistratura chiarirà quale influenza ha avuto questa lacuna di controllo nella catena causale. Accetteremo la responsabilità che ci verrà assegnata».