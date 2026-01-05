Il bar «Le Constellation», locale in cui si è consumata la tragedia di Crans-Montana. KEYSTONE

Poco prima dell'incendio a Crans-Montana, il gestore del bar «Le Constellation» aveva intenzione di espandere ulteriormente il suo locale. La domanda di costruzione, i piani e le conversioni precedenti sono ora al centro delle indagini.

I piani mostrano porte e vie di fuga non conformi alle normative vigenti.

Non è ancora chiaro se le precedenti trasformazioni del 2015 siano state autorizzate correttamente. Mostra di più

Poco prima dell'incendio a Crans-Montana, il gestore del bar «Le Constellation» aveva intenzione di ampliare ulteriormente il suo locale.

Come riportato dalla «RTS», il 19 dicembre 2025 è stata presentata una domanda di costruzione. L'obiettivo era quello di ampliare la terrazza chiusa e coperta per poter accogliere ancora più ospiti al suo interno.

Stando alla RTS, inoltre, il progetto prevedeva di eliminare un'uscita laterale dalla veranda. I lavori di costruzione non sarebbero iniziati prima del 2026.

Tuttavia, dalla prospettiva odierna, è chiaro che se l'ampliamento fosse già stato realizzato, la notte di Capodanno ci sarebbero state ancora più persone nella veranda chiusa, con conseguenze potenzialmente gravi per le vie di fuga.

I documenti disponibili contengono anche vecchie planimetrie dell'edificio. Queste mostrano una porta interna con una larghezza di 1,50 metri, il cui senso di apertura non è conforme alle norme: la porta non si apre infatti nella direzione di fuga. Secondo la RTS, lo stesso vale per la porta della veranda, che si apre anch'essa verso l'interno anziché verso l'esterno.

La veranda è chiaramente visibile in numerosi video della notte dell'incendio. Diverse persone cercano disperatamente di fuggire, bloccate da altri ospiti che si spingono verso l'uscita centrale.

La ristrutturazione del 2015 fatta in modo corretto?

Un punto importante dell'indagine rimane per ora irrisolto: gli ampi lavori di ristrutturazione del 2015 sono stati autorizzati legalmente in modo corretto?

Tra l'altro, in questa fase era stata installata della schiuma fonoassorbente, materiale che ha avuto un ruolo decisivo nel rogo.

Come è stato rivelato nel fine settimana, le pubblicazioni ufficiali non includono un avviso per i lavori interni. Tuttavia, è documentata una richiesta di costruzione del 2015 per la facciata. Questa prevedeva l'installazione di una struttura scorrevole in vetro e di un tetto retrattile sulla terrazza.

Domanda di costruzione presentata solo a posteriori

Sempre secondo la RTS, la richiesta è stata presentata solo tre mesi dopo l'inizio dei lavori.

Le foto del periodo tra giugno e ottobre 2015 mostrano che i lavori di ristrutturazione, in particolare quelli interni, erano già in corso. Questi lavori sono stati documentati e pubblicati sui social network.

Durante questa fase, tra l'altro, è stata rimodellata la terrazza, ristretta la scala che parte dal seminterrato e sono stati installati i già citati materiali isolanti.

Il progetto di costruzione è stato completato nel dicembre 2015. Il gestore aveva già presentato una domanda di licenza d'esercizio nel luglio dello stesso anno. Il bar ha aperto l'attività nel dicembre 2015.

La domanda di costruzione del 2015 non è stata presentata dalla coppia di gerenti, che è stata poi accusata, ma dal proprietario dell'edificio all'epoca, un cittadino svizzero di Crans-Montana.

Se e in che misura le conversioni siano state autorizzate è ora parte dell'indagine penale in corso. Le autorità stanno esaminando i fascicoli di costruzione, le autorizzazioni, l'esecuzione dei lavori e il rispetto delle norme di protezione antincendio e delle vie di fuga.