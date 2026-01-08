Come hanno vissuto il disastro di Crans-Montana medici, pompieri e magistratura? Ecco 5 risposte

David Vocat. comandante dei pompieri di Crans-Montana SRF

Cinque giorni dopo il disastro dell'incendio a Crans-Montana, le persone colpite, i soccorritori e gli esperti mostrano quanto siano vicini morte, speranza e domande senza risposta.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il tragico incendio di Crans-Montana, le persone colpite, i servizi di emergenza e gli esperti hanno descritto la portata del disastro in un programma speciale della «SRF».

L'attenzione si è concentrata sulla rapida identificazione delle vittime, sull'estremo impegno dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, sulla situazione medica e sulle condizioni di molti dei feriti, ancora in pericolo di morte.

Tutte le persone coinvolte hanno chiarito che devono esserci state gravi mancanze e che il processo per venirne a capo richiederà molto tempo sia per i parenti che per i servizi di emergenza. Mostra di più

Sei giorni dopo il devastante incendio di Crans-Montana, la «SRF» ha dedicato un programma speciale a quanto successo. Le persone colpite, i servizi di emergenza e gli esperti hanno descritto le loro impressioni, parlato di ciò che hanno vissuto e raccontato gli eventi.

blue News ha riassunto le cinque dichiarazioni e i momenti più importanti del programma.

Il pubblico ministero Beatrice Pilloud

Per l'ufficio del pubblico ministero, un obiettivo è stato fondamentale fin dall'inizio: la certezza per le famiglie. «Finora la priorità è stata l'identificazione (delle vittime ndr.), e il più rapidamente possibile», ha dichiarato la procuratrice capo Beatrice Pilloud.

L'obiettivo è quello di «restituire ai parenti un figlio, un fratello o una sorella», in modo che possano fare il passo successivo nella loro vita. Questa certezza è il prerequisito centrale per qualsiasi forma di elaborazione del lutto.

La procuratrice Beatrice Pilloud è la prima donna procuratore generale del Vallese. SRF

Allo stesso tempo, le indagini penali sono state aperte in modo insolitamente rapido. «È stato incredibilmente veloce», ha dichiarato la procuratrice, sottolineando però che velocità e diligenza non sono in contraddizione.

Grazie al supporto di numerosi dipendenti della Procura e della Polizia, è stato possibile avviare tempestivamente le prime misure. «Abbiamo fatto un lavoro eccellente e questo è stato molto importante per tutte le famiglie».

Per quanto riguarda i contenuti, la Procura non esclude al momento alcuna ipotesi. L'unica cosa chiara è: «Non si può dire che tutto sia andato bene». Con 40 vittime e oltre 100 giovani feriti, è evidente che qualcosa è andato storto.

L'indagine si basa, tra l'altro, su numerosi video provenienti dai social media. Questi hanno permesso di «vedere i primi secondi dell'incendio» e supportano l'ipotesi che il fuoco sia partito dal soffitto.

Tuttavia, la sfida più grande rimane il fatto che molte vittime non sono ancora in grado di rilasciare dichiarazioni, il che rende l'indagine complessa e lunga.

Il comandante dei vigili del fuoco David Vocat

Per David Vocat, comandante dei vigili del fuoco di Crans-Montana, l'operazione è iniziata insolitamente presto. I pompieri erano comunque in servizio di reperibilità a causa del Capodanno, il che ha permesso un rapido intervento.

«Siamo stati in grado di essere sul posto molto rapidamente», ha detto Vocat. Fin dall'inizio hanno cercato di salvare il maggior numero di persone possibile. È rimasto particolarmente colpito dalla catena di salvataggio: «Ha funzionato benissimo», nonostante le circostanze estreme.

Il comandante dei vigili del fuoco David Vocat è a capo dei vigili del fuoco di Crans-Montana. SRF

Il comandante descrive in termini drastici ciò che attendeva i servizi di emergenza. «Era come una guerra», ha detto.

La situazione era completamente irreale, qualcosa che non augurerebbe a nessuno. Giovani che urlavano ovunque, adolescenti gravemente ustionati, persone che morivano. C'era il caos, una situazione quasi impossibile da tenere sotto controllo ed estremamente difficile da gestire.

«Era come una guerra, una situazione irreale che non augurerei a nessuno»

Quando i vigili del fuoco sono arrivati, le fiamme libere erano già state spente e il cosiddetto flashover era finito. Ma il vero lavoro era appena iniziato. I feriti sono stati portati fuori dall'edificio, spesso con mezzi improvvisati: su sedie o su mobili della terrazza.

Altri giovani hanno aiutato, portando in salvo i feriti e trasportandoli in un pub vicino, dove sono stati protetti dal freddo fino all'intervento dei servizi di emergenza.

Questa solidarietà lo ha toccato profondamente, ha detto il pompiere. Dopo l'operazione, era chiaro che anche la sua gente aveva bisogno di sostegno. Psicologi di Ginevra hanno accompagnato la squadra. «Sono volontari che fanno cose straordinarie. Hanno bisogno di essere assistiti, se lo meritano».

Vigili del fuoco esterni

Anche i rappresentanti dei vigili del fuoco professionisti di Basilea erano profondamente addolorati. Un incidente grave con così tanti morti e feriti è un evento straordinario, anche per i servizi di emergenza più esperti.

Come leader, bisogna innanzitutto tenere d'occhio «l'aspetto tecnico e tattico», ha detto uno di loro, ma il pensiero continua a tornare alle persone colpite. Al più tardi a casa, quando i propri figli sono al sicuro a letto, non si riesce più a dimenticare quello che è successo.

All'interno dei vigili del fuoco sono stati discussi diversi aspetti: il comportamento dei giovani nel bar, l'uso delle fiamme e dei giochi pirotecnici, ma anche i processi fisici di un incendio.

«Succede molto rapidamente. Siamo in grado di leggere il fumo perché sappiamo cosa fa», ha detto un rappresentante dei vigili del fuoco. Questa esperienza in particolare fa capire quanto poco tempo ci sia in caso di emergenza.

Stefan Vogler, comandante dei vigili del fuoco volontari di Bassersdorf (Canton Basilea), ha detto la sua. Ha cercato di spiegare il comportamento apparentemente sconsiderato dei giovani che filmavano e ballavano: «Le donne ne sono meno colpite degli uomini. Gli uomini di quell'età potrebbero voler essere più virili, non vogliono essere visti come dei deboli».

Ha quindi fatto capire a sua figlia che, anche se non è cool in una situazione del genere e forse è l'unica, dovrebbe cercare di informare gli altri del pericolo e dare l'allarme. «È meglio reagire rapidamente. Se l'incendio si diffonde non ci sarà abbastanza tempo».

Il medico d'urgenza Fredy-Michel Roten

Fredy-Michel Roten, medico d'urgenza e direttore delle organizzazioni cantonali di soccorso del Vallese, è tornato sul luogo dell'incidente domenica per la prima volta dal 1° gennaio.

Sebbene i vallesani siano abituati a incidenti gravi - valanghe, incidenti di montagna, disastri stradali - la portata di questo incendio non ha paragoni. Il suo pensiero va soprattutto ai parenti e alle persone in lutto.

Il medico d'urgenza Fredy-Michel Roten conosce bene i grandi disastri del passato. SRF

L'operazione in sé è andata straordinariamente bene dal punto di vista medico. «Siamo stati subito informati che c'erano molti feriti», ha detto Roten.

Grazie alla struttura cantonale, che riunisce sotto lo stesso tetto la centrale di emergenza 144, gli elicotteri, le ambulanze, i medici di emergenza e il team di intervento per gli incidenti gravi, è stato possibile avere in ogni momento una panoramica completa delle risorse disponibili. Questo ha reso il flusso dei pazienti molto più semplice.

Il medico ha ammesso che molte esternazioni personali sono state bloccate durante l'operazione. In quel momento non c'erano alternative al funzionamento. L'elaborazione spesso inizia più tardi ed è personalizzata.

Per questo motivo gli psicologi dell'emergenza non sono solo a disposizione delle vittime e dei parenti, ma anche dei servizi di emergenza. «Questo fa parte della nostra missione oggi», concluso Roten.

Katrin Neuhaus, primario dell'ospedale pediatrico

Particolarmente impressionanti sono state le dichiarazioni di Katrin Neuhaus, primario dell'Ospedale pediatrico di Zurigo e responsabile del Centro per le ustioni.

La dottoressa ha detto chiaramente quanto sia grave la situazione, anche a distanza di giorni dal disastro: «La vita dei pazienti è ancora in pericolo». Quattro dei cinque feriti trattati a Zurigo erano ancora in terapia intensiva e necessitavano del massimo supporto medico.

Il primario Katrin Neuhaus ha chiarito che molte vittime di ustioni sono ancora in pericolo di vita. SRF

Le gravi ustioni sono tra le «lesioni più estese che si possano immaginare», ha spiegato Neuhaus. Il corpo entra in uno stato di shock e deve essere stabilizzato con enormi quantità di liquidi, mentre allo stesso tempo gli organi vitali sono sotto pressione.

La perdita della pelle come organo protettivo è fondamentale: «La pelle perde la sua funzione. Si perde calore. I pazienti corrono il rischio di contrarre infezioni».

Per ridurre questo rischio, il derma distrutto deve essere rimosso il prima possibile e sostituita con pelle autologa. A tale scopo vengono utilizzate aree di tessuto ancora intatte, ad esempio sulla gamba, sulla schiena o sulla testa.

Queste procedure vengono ripetute per settimane. La speranza nasce gradualmente: «Ogni operazione è un passo avanti verso una possibile guarigione». Il momento decisivo si raggiunge «quando tutto è di nuovo coperto. E allora diciamo: ora ce l'abbiamo fatta».