La tragedia di Crans-Montana ha generato un'enorme solidarietà. Sono stati creati numerosi fondi online per sostenere le vittime e le loro famiglie. Ma alcune persone hanno cattive intenzioni, avverte la polizia.

Molte persone colpite dalla tragedia di Crans-Montana vogliono fare qualcosa per sostenere le vittime o i loro cari.

Sui social network, l'ecop François riferisce che la polizia vodese «ha già ricevuto una denuncia da parte di una persona molto vicina a una vittima il cui nome e la cui foto sono stati utilizzati per creare un fondo».

Sebbene le piattaforme usate per queste campagne di raccolta fondi siano legali, come leetchi.com o gofundme.com, è impossibile essere certi della destinazione finale del denaro donato.

È quindi perfettamente possibile che persone con cattive intenzioni creino un fondo e tengano il denaro per sé.

Attualmente ci sono decine di raccolte che dovrebbero aiutare le vittime e le loro famiglie. Il funzionario di polizia sottolinea anche che sulle piattaforme interessate sono stati creati «tre o quattro fondi diversi per una stessa vittima», utilizzando foto prese dai social network, il che è molto dubbio.

Segnalazione di casi sospetti

Le persone che desiderano aiutare le vittime sono quindi invitate alla cautela, poiché è ancora difficile essere sicuri che una campagna di raccolta fondi sia realmente destinata ad aiutare una persona coinvolta della tragedia.

La polizia invita anche i familiari delle vittime, se ne hanno la forza, a cercare le piattaforme citate usando le parole chiave «Crans» e il nome del loro caro.

Se sono stati creati uno o più fondi e non è stato fatto nulla per loro o non sono stati informati, la cosa migliore da fare è denunciare queste dubbie attività e presentare una denuncia.

Per la polizia, questo è l'unico modo per sapere se una campagna di raccolta fondi è legittima o meno.