La polizia allerta Raccolta di fondi per le vittime di Crans-Montana, attenzione alle truffe. Ecco come scoprirle

Valérie Passello

8.1.2026

La tragedia di Crans-Montana ha generato un'enorme solidarietà. Sono stati creati numerosi fondi online per sostenere le vittime e le loro famiglie. Ma alcune persone hanno cattive intenzioni, avverte la polizia.

08.01.2026, 09:27

08.01.2026, 20:51

Inferno a Crans-Montana. La compagnia assicurativa informa sulla copertura dei danni. I proprietari verranno interrogati venerdì

Molte persone colpite dalla tragedia di Crans-Montana vogliono fare qualcosa per sostenere le vittime o i loro cari.

Sui social network, l'ecop François riferisce che la polizia vodese «ha già ricevuto una denuncia da parte di una persona molto vicina a una vittima il cui nome e la cui foto sono stati utilizzati per creare un fondo».

Sebbene le piattaforme usate per queste campagne di raccolta fondi siano legali, come leetchi.com o gofundme.com, è impossibile essere certi della destinazione finale del denaro donato.

È quindi perfettamente possibile che persone con cattive intenzioni creino un fondo e tengano il denaro per sé.

La tragedia di Crans-Montana ha generato un'enorme solidarietà. Ma alcune persone hanno cattive intenzioni.
KEYSTONE

Attualmente ci sono decine di raccolte che dovrebbero aiutare le vittime e le loro famiglie. Il funzionario di polizia sottolinea anche che sulle piattaforme interessate sono stati creati «tre o quattro fondi diversi per una stessa vittima», utilizzando foto prese dai social network, il che è molto dubbio.

Segnalazione di casi sospetti

Le persone che desiderano aiutare le vittime sono quindi invitate alla cautela, poiché è ancora difficile essere sicuri che una campagna di raccolta fondi sia realmente destinata ad aiutare una persona coinvolta della tragedia.

La polizia invita anche i familiari delle vittime, se ne hanno la forza, a cercare le piattaforme citate usando le parole chiave «Crans» e il nome del loro caro.

Se sono stati creati uno o più fondi e non è stato fatto nulla per loro o non sono stati informati, la cosa migliore da fare è denunciare queste dubbie attività e presentare una denuncia.

Per la polizia, questo è l'unico modo per sapere se una campagna di raccolta fondi è legittima o meno.

«Come essere in guerra». Come hanno vissuto il disastro di Crans-Montana medici, pompieri e magistratura? Ecco 5 risposte

Inferno a Crans-Montana. La compagnia assicurativa informa sulla copertura dei danni. I proprietari verranno interrogati venerdì

«Come essere in guerra». Come hanno vissuto il disastro di Crans-Montana medici, pompieri e magistratura? Ecco 5 risposte

Inferno a Crans-Montana. In Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come

Coraggio di ammettere gli errori. Un'esperta sulle parole del sindaco di Crans-Montana: «Un disastro sul piano comunicativo»

Inferno a Crans-Montana. Fino a 1,6 milioni di franchi di spese per le vittime di Crans-Montana

Non si vola. Decine di voli Swiss cancellati per il maltempo

Maltempo. Nevicate e piogge torrenziali, finora almeno otto morti in Europa

