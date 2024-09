Regole di galateo a Malaga «Vestitevi in modo completo: indossare un abbigliamento idoneo sia per strada che nei luoghi pubblici, per rispetto e per igiene». «Non fare confusione: non gridare, non cantare e non alzare il volume della musica. Rispettate la pace e la tranquillità dei vostri vicini, compresi anziani, malati, studenti, bambini e lavoratori». «Il marciapiede è per i pedoni: se usate scooter o biciclette, fatelo in conformità con le norme locali negli appositi spazi». «Mantenete la città pulita: utilizzate i cestini per i rifiuti, i contenitori e gli altri servizi. Fate attenzione a monumenti, siti storici, giardini e arredi pubblici». Regole di galateo a Malaga «Vestitevi in modo completo: indossare un abbigliamento idoneo sia per strada che nei luoghi pubblici, per rispetto e per igiene». «Non fare confusione: non gridare, non cantare e non alzare il volume della musica. Rispettate la pace e la tranquillità dei vostri vicini, compresi anziani, malati, studenti, bambini e lavoratori». «Il marciapiede è per i pedoni: se usate scooter o biciclette, fatelo in conformità con le norme locali negli appositi spazi». «Mantenete la città pulita: utilizzate i cestini per i rifiuti, i contenitori e gli altri servizi. Fate attenzione a monumenti, siti storici, giardini e arredi pubblici».

Negli ultimi tempi sempre più località turistiche si sono attivate affinché gli ospiti mantengano un certo decoro durante le loro vacanze, ad esempio proibendo di girare in costume per le strade lontane dalle spiaggia. Ma quello che ha fatto Malaga va oltre: ha stilato vere e proprie regole di comportamento, indirizzate in particolare ai turisti britannici.

Malaga diffonde, attraverso dei manifesti, delle vere e proprie regole di comportamento per i turisti.

Le regole sono comunicate in spagnolo e in inglese, con quest'ultimo scritto con un carattere più grande.

Un consiglio urgente: «Non aprire le porte».

Tra le altre cose, gli ospiti sono invitati a non andare in giro per Malaga in topless. Rischiano una multa salata. Mostra di più

La città di Malaga, che si trova in Andalusia, ossia nel sud della Spagna, è una delle destinazioni turistiche più popolari del Paese: solo la Catalogna con Barcellona e le isole Baleari e Canarie sono visitate di più.

Ma questo boom sulla Costa del Sol porta con sé anche dei problemi: a quanto pare alcuni ospiti, in particolare gli anglofoni, a volte non si comportano proprio benissimo.

Per questo Malaga ha esposto dei manifesti in spagnolo e in inglese con delle vere e proprie regole di comportamento, che indicano cosa fare e soprattutto cosa non fare.

La parte in inglese è scritta in alto e più in grande e, non da sottovalutare, riporta solo la «Union Jack», ossia la bandiera britannica.

I manifesti invitano a non andare in giro in topless («per rispetto e per motivi igienici») o a non disturbare (quindi non gridare, non cantare e non ascoltare musica ad alto volume, soprattutto nelle ore notturne).

«La città sta crollando»

Un altro cartellone dell'ente turistico locale invita i turisti a non gettare rifiuti per terra, mentre il quarto e ultimo spiega, come se ce ne fosse bisogno, che scooter e biciclette non possono circolare sui marciapiedi.

Chi non rispetta tali regole e viene beccato, potrebbe rischiare una multa davvero salata. Ad esempio, andare in giro a torso nudo costa ai trasgressori ben 750 euro di multa, ovvero circa 705 franchi.

L'attivista Kike Espana è soddisfatta di questi manifesti. «La situazione è così satura che Malaga ha raggiunto un punto critico, in cui la gente del posto ha la sensazione che la città stia crollando», dice alla «BBC».

«È la stessa sensazione che si prova quando si entra in un parco a tema: c'è un flusso di persone che consuma la città senza viverla davvero».

Meraviglioso! La spiaggia di Torremolinos a Malaga. Keystone

Insieme ad altri 15.000 abitanti del luogo, Espana ha manifestato a giugno contro l'eccessivo turismo a Malaga: lei e gli altri vorrebbero «una Malaga da vivere, non che deve sopravvivere».

Lamentano affitti tra i 1.200 e i 1.300 euro nel centro città, mentre il salario medio in Andalusia è di soli 1.600 euro. Il centro di Malaga sta quindi diventando inaccessibile per loro.

Quest'anno si prevedono 90 milioni di visitatori in Spagna: solo la Francia potrebbe registrare un numero maggiore di turisti.