«Miami Indonesia»: isole da sogno nel mirino degli investitori Su questa costa paradisiaca sorgerà Marina Bay City. Immagine: dpa La regione è ancora incontaminata e poco sviluppata. Immagine: dpa Lombok è ancora considerata da molti un'isola da paradisiaca. Immagine: dpa Le palme da cocco costeggiano ancora la bellissima costa - presto qui sorgerà una smart city. Immagine: dpa Ancora idilliaca in molti punti, Lombok è l'isola vicina a Bali. Immagine: dpa I draghi di Komodo sono ufficialmente classificati come specie «in pericolo». (foto d'archivio) Immagine: dpa Buwun Mas è ancora un villaggio fuori dal mondo e dal tempo. Immagine: dpa «Miami Indonesia»: isole da sogno nel mirino degli investitori Su questa costa paradisiaca sorgerà Marina Bay City. Immagine: dpa La regione è ancora incontaminata e poco sviluppata. Immagine: dpa Lombok è ancora considerata da molti un'isola da paradisiaca. Immagine: dpa Le palme da cocco costeggiano ancora la bellissima costa - presto qui sorgerà una smart city. Immagine: dpa Ancora idilliaca in molti punti, Lombok è l'isola vicina a Bali. Immagine: dpa I draghi di Komodo sono ufficialmente classificati come specie «in pericolo». (foto d'archivio) Immagine: dpa Buwun Mas è ancora un villaggio fuori dal mondo e dal tempo. Immagine: dpa

L'Indonesia vuole ripetere il successo di Bali: sulla vicina isola di Lombok si sta costruendo una smart city, mentre nell'arcipelago di Komodo si progettano ville di lusso nel regno dei varani. Fin dove può spingersi il turismo?

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te A Lombok «Marina Bay City» è un mega progetto destinato a portare il turismo su larga scala.

Nel Parco Nazionale di Komodo, i piani per la costruzione di resort di lusso nell'habitat dei varani suscitano proteste.

Gli esperti mettono in guardia sulle conseguenze per la natura, la cultura e le comunità locali. Mostra di più

Dalle colline sopra il villaggio di pescatori di Buwun Mas, a Lombok, la vista spazia su un mare turchese, piccole isole e palme da cocco. I bambini corrono a piedi nudi lungo i sentieri polverosi, i pescatori riparano le reti.

Qui quasi nulla è cambiato da generazioni. Ma ora la vita su quest'isola in parte incontaminata - diretta vicina dell'isola turistica di Bali, irrimediabilmente sovraffollata - potrebbe cambiare improvvisamente.

Su 149 ettari di terreno costiero, in una posizione privilegiata, si sta costruendo Marina Bay City, un progetto costato un miliardo di dollari (850 milioni di euro) che gli investitori australiani stanno già pubblicizzando come la «Miami dell'Indonesia».

Il completamento è previsto entro dieci anni. Sono previsti un porto turistico, ville di lusso, hotel e strutture per il tempo libero: un salto nel mondo del turismo di massa, da cui l'idilliaca Buwun Mas è stata finora lontana. Tutto ciò suscita scetticismo e ottimismo in egual misura tra la popolazione locale.

«In passato gli investitori si limitavano a comprare terreni e a lasciarli incolti», dice il capo villaggio Rochidi. «Ora stanno costruendo davvero. Speriamo che la nostra gente possa trovare lavoro e trarne beneficio».

Questo misto di speranza e preoccupazione ha caratterizzato molte comunità di Lombok da quando il governo ha voluto trasformare l'isola in un nuovo polo turistico.

Davide contro Golia

Il resort di Mandalika, nel sud, ha portato gare di MotoGP e flussi di visitatori, ma anche controversie sui diritti fondiari e sui risarcimenti.

Nella vicina baia a ferro di cavallo di Tanjung Ann, con la sua splendida spiaggia, i residenti locali si battono da tempo contro la demolizione delle loro scuole di surf, dei loro ristoranti e dei loro piccoli negozi - l'eterna battaglia di Davide contro Golia, cioè tra i piccoli operatori locali e le grandi catene alberghiere.

Lombok è ancora considerata da molti un'isola idilliaca. Marina Bay City/Lombok/dpa

A Buwun Mas, gli investitori promettono sostenibilità: veicoli a energia solare, sistemi di riciclaggio dei rifiuti e posti di lavoro equi per la gente del posto.

«Non stiamo creando solo posti di lavoro in cantiere, ma prospettive a lungo termine», afferma l'amministratore delegato del progetto, Adrian Campbell.

E questo include posti di lavoro redditizi per la gente del posto: «La gente qui sa che portiamo prosperità e creiamo posti di lavoro futuri», sottolinea l'australiano.

In precedenza un pradiso dei backpacker

Molti isolani oscillano tra preoccupazione e ottimismo. Lombok, a mezz'ora di volo da Bali, è rimasta indietro di decenni rispetto alla famosa vicina. Mentre milioni di vacanzieri si riversano ogni anno sulle spiagge di Bali, visitando templi e terrazze di riso o prenotando ritiri di yoga, Lombok è spesso rimasta una nota a margine, un suggerimento per backpacker e surfisti.

I critici mettono però in guardia dalle conseguenze del mega progetto: «Le nuove torri (hotel ndr.) sono un pugno nell'occhio e distruggeranno Lombok. Dovrebbero essere vietate. Imparate dalle esperienze di Bali e Mykonos!», ha commentato un lettore in un articolo su Marina Bay City del quotidiano «The Bali Sun».

Un altro ha sottolineato che alla fine i politici locali e le autorità preposte al rilascio delle licenze si sarebbero arricchiti a mani basse: «Ottengono esattamente ciò che vogliono: il denaro. E non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo».

Paralleli con Maiorca e le Isole Canarie

Tutto ciò riporta alla memoria dibattiti noti anche nei paradisi turistici europei: a Maiorca, dove le piccole fincas stanno scomparendo sotto la pressione delle grandi catene alberghiere, o alle Canarie, dove gli abitanti del luogo stanno manifestando contro il sovraffollamento di Airbnb. Anche a Lombok si teme che le comunità dei villaggi rimangano a mani vuote.

Nel frattempo, il turismo indonesiano sta tornando a crescere dopo la pandemia. Il governo prevede che entro il 2025 il settore contribuirà per circa il 5,5% alla produzione economica della nazione insulare più grande del mondo, pari a circa 68 miliardi di euro.

Il turismo interno è in forte crescita, ma anche il numero di visitatori internazionali potrebbe presto superare i record degli ultimi anni.

Buwun Mas è ancora un villaggio idilliaco. Ahmad Pathoni/dpa

Nella provincia di West Nusa Tenggara, dove si trova Lombok, le autorità sperano di accogliere quest'anno un totale di 2,5 milioni di turisti. Le attrazioni spaziano dalle barriere coralline delle isole Gili alle cascate dell'entroterra. L'aeroporto internazionale dell'isola è stato ampliato per gestire sette milioni di passeggeri all'anno.

Progetto controverso nel regno dei draghi di Komodo

Nel frattempo, 400 chilometri più a est, si è acceso un dibattito simile - dove vivono le creature preistoriche più famose dell'Indonesia: i draghi di Komodo.

Sulla piccola isola di Padar, che dal 1991 fa parte del Parco Nazionale di Komodo - Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco - un altro progetto di un mega-resort sta suscitando indignazione.

Una società vuole costruirvi centinaia di ville, ristoranti, un centro benessere e persino una cappella nuziale, nel bel mezzo dell'habitat delle lucertole viventi più grandi del mondo.

«L'isola di Padar non è un parco giochi per investitori», ha criticato l'attivista Astra Tandang durante una manifestazione a Giacarta.

Gli esperti ambientali avvertono che i lavori di costruzione potrebbero disturbare la fauna sensibile. Uno studio dell'Università di Agraria di Bogor indica sovrapposizioni con le zone di riproduzione e alimentazione dei varani.

Lombok, che in molti punti è ancora idilliaca, è l'isola vicina a Bali. Ahmad Pathoni/dpa

Il governo assicura che non potranno essere costruiti castelli di cemento e che saranno consentite solo strutture temporanee. Ma lo scetticismo è alto, anche perché i piani per un progetto in stile «Jurassic Park» sulla vicina isola di Rinca hanno fatto tremare il mondo nel 2020.

All'epoca, pesanti camion attraversavano il parco nazionale, nelle immediate vicinanze di alcuni degli ultimi 3'500 draghi di Komodo, classificati come specie «in pericolo» nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Alla fine, l'annunciato parco a tema è diventato una piattaforma per i visitatori e alcuni negozi.

Il fatto che si torni a parlare di sviluppo turistico in questo paesaggio unico non è solo elettrizzante per l'Indonesia. Per i viaggiatori di tutto il mondo, ci si chiede fino a che punto possano spingersi i progetti turistici e se l'equilibrio tra conservazione e sviluppo possa avere successo.

O se quello che un commentatore indonesiano ha previsto su internet diventerà la triste verità: «Roviniamo il paesaggio qui, proprio come a Bali, e poi passiamo all'isola successiva e a quella successiva finché non saranno tutte finite».