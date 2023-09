L'incontro fra Joe Biden e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Keystone

«I carri Abrams arriveranno in Ucraina la prossima settimana». Lo ha annunciato Joe Biden a Volodymyr Zelensky nel secondo incontro, allargato anche agli staff dei due leader, alla Casa Bianca.

«Noi siamo accanto a voi e resteremo accanto a voi», ha aggiunto il presidente americano.

Dopo che i repubblicani hanno messo un freno sui nuovi pacchetti di aiuti a Kiev, il presidente americano ha inoltre affermato che «non c'è alternativa al voto favorevole del Congresso sull'invio degli aiuti in Ucraina».

Nuovi aiuti a Kiev per 325 milioni dollari

Come anticipato dai media Usa, il dipartimento di Stato americano ha annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina per 325 milioni di dollari. «La resilienza, il coraggio e la determinazione dell'Ucraina hanno ispirato il mondo e galvanizzato gli sforzi statunitensi e globali per aiutarla a difendersi e a garantire il proprio futuro», si legge in una nota del segretario di Stato Antony Blinken.

Il pacchetto include «nuovi sistemi di difesa anti-aerea, munizioni di artiglieria, sistemi anti-carro nonché munizioni a grappolo, che miglioreranno ulteriormente la capacità dell'Ucraina di continuare la sua controffensiva».

Zelensky: «abbiamo bisogno di nuove armi»

«Il nuovo pacchetto di armi per l'Ucraina è molto potente. Grazie mille al presidente, è esattamente ciò di cui i nostri soldati hanno bisogno adesso», ha detto Volodymyr Zelensky al termine dei colloqui con il presidente americano alla Casa Bianca.

«Grazie per tutti questi 575 giorni (dall'invasione russa dell'Ucraina ndr)», ha detto ancora il leader di Kiev definendo l'incontro di oggi «molto produttivo».

Il presiddente ucraino ha inoltre detto che «abbiamo concordato con gli Stati Uniti misure specifiche per espandere le esportazioni di grano dall'Ucraina».

SDA