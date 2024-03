Un ex ufficiale del KGB: «Putin vince ogni giorno un jackpot da milioni di euro»

Vladimir Putin può già gioire prima delle elezioni presidenziali russe? IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Dal 15 al 17 marzo si svolono le elezioni presidenziali russe. Senza molte sorprese, queste vedranno il trionfo di Vladimir Putin. L'ex ufficiale dei servizi segreti sovietici (KGB), Sergei Zhirnov dà uno sguardo molto critico alle azioni del leader del Cremlino in un'intervista a blue News.

Conquiste territoriali in Ucraina, indebolimento degli aiuti occidentali a Zelensky, morte di Navalny: Vladimir Putin ha motivo di vantarsi per le elezioni presidenziali russe in svolgimento. Condivide questa analisi?

In effetti, le stelle si stanno allineando a favore di Putin, ma questa non è una novità. Bisogna sapere che la sua vita è cambiata negli anni '90 quando ha incontrato Anatoli Sobchak (il primo sindaco democraticamente eletto di San Pietroburgo nel 1991, ndr).

Prima di questo incontro, era passato di fallimento in fallimento, come la sua fallimentare carriera nei servizi segreti. Grazie a Sobchak, che divenne il suo mentore e che lo invitò a diventare suo consigliere, il presidente russo riuscì a cambiare il corso della sua vita. Da allora ha goduto di una fortuna quasi insolente.

Per illustrare le mie parole, potrei dire che Putin vince ogni giorno un jackpot da milioni di euro da quasi 35 anni. Nel settembre 2022 però, in seguito al ritiro delle truppe russe da Kherson e Kharkiv, molti esperti ritenevano che la situazione fosse definitivamente cambiata e che gli ucraini avrebbero respinto l’invasore russo nel 2023. Alcuni hanno addirittura visto la fine del regime putiniano.

Purtroppo, a causa del rifiuto del Congresso americano di dotare l’Ucraina di nuove armi, il capo del Cremlino ha potuto riprendere l'operazione sul fronte. Bisogna però tenere presente che Putin è soprattutto un opportunista che sa perfettamente come sfruttare le debolezze dei suoi avversari.

Nel 2015 durante la guerra in Siria ha approfittato del ritiro statunitense per profilarsi come la figura forte di questo conflitto. In Ucraina questo scenario si riproduce nella misura in cui riesce ad andare avanti grazie alla riduzione delle consegne di armi occidentali.

Il villaggio di Avdiivka è simbolico poiché i russi cercano di conquistarlo dal 2015. In mancanza di armi e proiettili per difendersi, le forze ucraine hanno recentemente deciso di ritirarsi da questa località. Ovviamente Putin ha presentato questa conquista come un’enorme vittoria, ma in realtà questo successo è ridicolo dal momento che gli ucraini si sono ritirati da soli.

Boris Nadezhdine, un oppositore di Putin, ha osato uscire allo scoperto prima di queste elezioni, ma la sua candidatura è stata rifiutata. Potrebbe subire la stessa sorte di Alexei Navalny?

Questa candidatura è stata molto interessante perché Nadezhdine avrebbe potuto incarnare una transizione democratica pacifica nell’era post-putiniana. Bisogna sapere che quest'uomo ha potuto lanciare la corsa alla presidenza perché inizialmente il Cremlino credeva che non rappresentasse alcun pericolo per il presidente in carica.

In effetti Nadezhdine non è una persona rivoluzionaria e nemmeno molto carismatica.

D'altra parte ha rapidamente attirato una folla di persone (211.000 persone) che gli hanno dato la loro firma. Questi individui non lo facevano per lui, ma piuttosto contro Putin. Vedendo che queste elezioni avrebbero potuto prendere una brutta piega, l'amministrazione presidenziale ha semplicemente violato tutte le leggi per distruggere la sua candidatura.

Ora potrebbe avere qualche problema sapendo che Putin è violento con chiunque osi criticarlo. D’altro canto non posso prevedere se subirà la stessa sorte di Navalny.

«Questa guerra in Ucraina è un vero suicidio» Sergei Zhirnov Ex ufficiale del KGB

Alla fine del suo libro L'Escalade, scrive che Putin «è testardo nel suo stupido suicidio». Come spiega questa affermazione?

Prima di lanciare l’invasione dell’Ucraina, Putin era a capo di un Paese fiorente che commerciava con il mondo intero. E all'improvviso, senza comprendere le sue motivazioni, si è buttato in questa guerra nonostante l'opposizione di alcuni dei suoi generali che ritenevano che l'esercito russo non fosse sufficientemente preparato.

La Russia si è quindi trovata rapidamente completamente isolata sulla scena internazionale a causa delle sanzioni occidentali. Un vero problema per questo immenso Paese che non produce quasi nulla di industriale e che sopravvive grazie alla vendita delle sue materie prime.

Prendiamo l’esempio del gas. Il principale mercato per le esportazioni di gas russo è l’Europa. Prima della guerra in Ucraina, il Paese vendeva quasi 155 miliardi di metri cubi all’anno ai suoi partner europei.

Qualunque cosa dica, Putin non potrà mai sostituire questo mercato con un aumento delle vendite verso l'Asia, perché la maggior parte dei gasdotti russi sono orientati verso l'Europa. Tutto ciò dimostra che questa guerra in Ucraina è un vero suicidio per il leader di Mosca.

In quale stato si trova la società russa? Potrebbe ribellarsi all’«imperatore» Putin?

Nessuno lo sa veramente perché la sociologia non esiste in Russia. Lì non esiste libertà di espressione, stampa libera o elezioni democratiche. Putin crede di dominare il Paese. A riprova di ciò, le autorità affermano che l’82% della popolazione lo sostiene. Questa cifra non è cambiata da 20 anni.

Secondo me però la realtà è ben diversa. Nel giugno 2023 durante il colpo di stato di Yevgeny Prigozhin, nessuno è sceso in piazza per sostenere Putin. Questo dimostra chiaramente che il capo del Cremlino è in definitiva molto isolato.

Perché le sanzioni occidentali sembrano avere così poco effetto sull’economia russa?

Al contrario, credo che abbiano un impatto reale sull’economia russa. L’esempio delle esportazioni di gas in Europa ne è la prova. Dall’inizio di questa guerra, il bilancio statale russo è caduto in deficit. Per sopravvivere, Putin attinge ai fondi della riserva nazionale.

L’economia russa però non è completamente crollata perché è quasi interamente focalizzata sulla guerra. Ma questo non durerà perché il prezzo dei beni di consumo aumenterà drasticamente. La Russia quindi risentirà rapidamente dell’efficacia di queste sanzioni.

In una recente intervista con il conduttore televisivo americano Tucker Carlson, il presidente russo ha respinto l’idea di estendere il conflitto ucraino alla Polonia o alla Lettonia. Possiamo credergli sulla parola?

Qualche settimana prima di attaccare l'Ucraina, Putin, Sergei Lavrov e altri leader avevano promesso di non attaccare il Paese di Zelensky. Conosciamo il resto della storia. Putin quindi non è di parola e non dobbiamo assolutamente fidarci di lui.

Quali scenari potrebbero spingerlo a utilizzare le armi atomiche?

La minaccia nucleare è in realtà un’ammissione di debolezza da parte di Putin. Sono ormai trascorsi più di due anni da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina senza sconfiggerla in una guerra tradizionale. Con grande disperazione del presidente russo che pensava di chiudere il caso in brevissimo tempo.

Oggi quest'ultimo parla quindi di usare le armi atomiche per spaventare gli occidentali. Dobbiamo tenere presente che in caso di guerra nucleare tutti perderebbero e il capo del Cremlino ne è perfettamente consapevole.

Ha avuto contatti con Putin quando frequentava l'Istituto Andropov. Come descriverebbe la sua psicologia?

Putin entrò nell’istituto nel 1984 prima di essere licenziato un anno dopo. «Individuo sensibile che, sotto l'influenza dell'emozione, può prendere decisioni inadeguate, pericolose per lui come per tutti i servizi»: queste le parole usate dalla scuola per giustificare il suo licenziamento.

Poi fu mandato nella Germania dell'Est comunista dove era un semplice rappresentante del KGB in una provincia poco interessante. Ha quindi fallito la sua carriera di spia a causa del suo carattere pericoloso. E ora questo personaggio ha il pulsante nucleare…

Per concludere, proviamo a proiettarci in avanti. Che futuro vede per il capo del Cremlino?

Putin non ha futuro poiché è politicamente morto dall’annessione della Crimea nel 2014. Sta anche distruggendo il suo Paese mandando i giovani a morire sul campo di battaglia in uno Stato straniero. In un certo senso, stabilisce un culto della morte in Russia.

Inoltre Putin ha già 71 anni e quindi non incarna più il futuro della Russia. Il problema principale di tutto questo è che le persone intorno a lui non lo capivano bene. Quest'ultimo non capiva di essere pericoloso per il regime e per il loro Paese.

La grande domanda è perché questi individui, la maggior parte dei quali sono molto ricchi e molto intelligenti, permettono a una persona emotiva, suicida e poco pragmatica di minacciare il mondo intero. Purtroppo non ho trovato risposta a questa domanda.