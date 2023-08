L'astrologa: «Aspettati improvvise dichiarazioni d'amore»

Alexandra Kruse. blue News

A settembre, il Sole nel segno della Vergine ricorda a tutti noi la struttura e l’ordine. L'astrologa Alexandra Kruse racconta cos'altro hanno in serbo per noi le stelle questo mese.

Alexandra Kruse fa le veci dell'astrologa di blue News Monica Kissling a settembre e ottobre.

L'ultimo mese estivo promette un bellissimo ed entusiasmante mix di opportunità e sfide. Mostra di più

Settembre è un mese meraviglioso per acquisire chiarezza. Anche se il mondo continua a cambiare, il Sole nella Vergine ci porta un terreno solido, dove finora c’era solo sabbia, sotto i nostri piedi.

Amore e relazioni

La prima metà del mese potrebbe essere segnata da tensioni emotive e ambiguità, soprattutto riguardo alle relazioni. Queste potrebbero iniziare a diventare più chiare il 4 settembre, quando Venere tornerà diretta. Questo potrebbe essere il momento in cui è possibile chiarire i malintesi.

Il mese inizia con un’enfatica energia sensuale mentre la Luna in Pesci si allinea armoniosamente con il nostro pianeta di improvvisa inversione, Urano. Ciò potrebbe portare eventi sorprendenti ed emozionanti nelle relazioni romantiche. Tuttavia, poiché la Luna è anche in opposizione a Nettuno, ci sono alcuni segnali di allarme molto evidenti che potremmo non voler vedere.

Aspettati improvvisi scoppi d'amore o dichiarazioni d'amore: forse ne farai una tu stesso? E ricorda: Venere è ancora retrograda, il che può portare al ritorno dell'uno o dell'altro appuntamento dimenticato da tempo. La domanda di tutte le domande: cosa vuoi? Sei d'accordo con una persona al tuo fianco che lascia sempre, ma proprio sempre, i suoi calzini puzzolenti davanti al letto? Okay, ma allora non lamentarti. O solo poco. Tutti abbiamo le nostre idiosincrasie.

Verso la metà del mese, soprattutto intorno all’11 settembre, le energie appassionate potrebbero alimentare le relazioni interpersonali. In questo sono coinvolti il caldo pianeta Marte e il nostro corpo celeste emotivo, la Luna. Quindi, per favore, stai molto attento ad evitare conflitti inutili e a pesare ogni parola sulla bilancia. E dì con coraggio ciò che ti dà fastidio.

Mercurio, il pianeta della comunicazione, è retrogrado, così come Venere. Venere torna a marciare diritto il 4 settembre, mentre Mercurio il 15. La comunicazione e la chiarezza potrebbero essere migliorate nelle relazioni a partire dal 4 settembre, quando Venere diventerà diretta.

Non appena il sole splenderà sulla Bilancia, dal 23 settembre, la nostra attenzione si concentrerà naturalmente di nuovo sulle questioni relazionali e sorrideremo dolcemente per molto di quello che è successo nelle ultime settimane.

Salute e benessere

In generale, grazie al Sole in Vergine, il mese di settembre è davvero ideale per prendersi cura della propria salute. Sarebbe anche il momento ideale per effettuare tutti i controlli medici preventivi.

E no, non è proprio piacevole: a nessuno piace che il sangue venga prelevato e analizzato in luoghi dove il sole non splende mai. Ma è veramente importante. Tutto è nullo senza una buona salute: non importa quanto abbiamo, la salute dovrebbe sempre essere il nostro più grande desiderio.

Soprattutto la luna nuova in Vergine del 15 settembre è un momento davvero eccellente e un invito molto caloroso a stabilire abitudini nuove e più sane (di nuovo?) o ad approfondire quelle esistenti.

E se sostituissi il caffè con un matcha? Sono i piccoli passi e la regolarità ad essere cruciali. Com'è andata con l'abbonamento alla palestra che è rimasto in giro per mesi?

Quindi: forza! La congiunzione Sole-Urano del 16 settembre potrebbe fornire un’improvvisa e sorprendente esplosione di energia e ispirarti a esplorare nuove strade per prenderti cura di te stesso. Che ne dici di un classico weekend benessere?

Lavoro e carriera

Le tue prospettive di carriera potrebbero essere caratterizzate da un mix di idee creative e sfide. Sembra contraddittorio? Lo è. In generale, in questo momento sul pianeta Terra ci sono molte contraddizioni ed è tanto più importante conoscere la propria verità personale e, soprattutto, il proprio valore.

Soprattutto nella prima metà del mese, incredibili malintesi faranno sì che più cose vadano indietro che in avanti. Grazie, Mercurio retrogrado! Ti prego di ricontrollare e fare tre copie di tutti i contratti che hai firmato durante questo periodo.

E assicurati di prestare attenzione alle opportunità professionali di trasformazione e avanzamento il 20 settembre (Sole-Trigono-Plutone). La Luna Piena in Ariete del 29 settembre potrebbe portare a compimento progetti o piani professionali.

I giorni importanti del mese di settembre 2023: 4 settembre: Venere diventa diretta, migliora la comunicazione nelle relazioni; Trigono Mercurio-Giove per la creatività professionale.

15 settembre: la Luna Nuova in Vergine promuove abitudini sane e benessere.

16 settembre: la congiunzione Sole-Urano porta energia improvvisa e impulsi ispirativi.

20 settembre: Sole-Trigono-Plutone per la trasformazione professionale.

23 settembre: il Sole si sposta nella Bilancia.

29 settembre: la luna piena in Ariete potrebbe portare a conclusione i progetti professionali. Mostra di più

Nel complesso, il mese di settembre 2023 promette un bellissimo ed entusiasmante mix di opportunità e sfide. Usa l'energia positiva e radicante per rafforzare le tue relazioni e creare chiarezza attraverso conversazioni oneste, promuovere la tua salute e promuovere lo sviluppo professionale in modo intelligente.

Assicurati di rimanere flessibile e aperto al cambiamento per ottenere il massimo da questo mese. E concedi sempre tempo sufficiente per modifiche e rinvii del programma.

Ecco qui il video (in tedesco) dell'oroscopo completo di Alexandra Kruse: