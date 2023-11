Monica Kissling. blue News

A dicembre vi impegnerete al massimo nell'amore. Anche il vostro desiderio di sperimentare sessualmente sarà molto stimolato. Vi porrete pure delle domande: chi e cosa non vi soddisfa più?

Hai fretta? blue News riassume per te Monica Kissling, alias Madame Etoile, guarda alle stelle e rivela cosa hanno in serbo per dicembre 2023.

«Non date potere ai pensieri negativi», dice l'astrologa.

I giorni favorevoli a una convivenza armoniosa sono il 24 e il 25 dicembre, mentre il periodo tra il 3 e il 4 dicembre sarà più impegnativo. Mostra di più

Dopo un novembre intenso e pieno di conflitti, a dicembre le cose si calmano gradualmente. Ma all'inizio del mese la situazione è ancora difficile. Il Sole e Marte si trovano nel campo di tensione di Lilith, la Luna Nera.

Dal punto di vista geopolitico, i primi giorni di dicembre potrebbero essere accompagnati da minacce e da una maggiore disponibilità all'uso della violenza. Anche i resoconti unilaterali di alcuni media potrebbero alimentare la guerra dell'informazione.

Nella sfera personale vengono oltrepassati i limiti e le provocazioni mirate e i commenti di cattivo gusto provocano delle bufere. Sul posto di lavoro, i giochi di potere e il bullismo possono mettere a dura prova la cooperazione.

Stabilire confini chiari

Se venite trattati ingiustamente, dovete difendervi subito. Non alimentate però ulteriormente i conflitti, ma distinguetevi comunicando in modo chiaro.

Potreste aver raggiunto un limite. In questo caso, non dovreste decidere e agire nella foga del momento, ma prendervi il tempo necessario per trarre le vostre conclusioni.

Chi è Monica Kissling blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con il proprio studio a Zurigo. Offre consulenze a privati e aziende, tiene conferenze e conduce workshop. Dal 1987 lavora regolarmente per la carta stampata, la radio e la televisione.

Staccarsi dai pensieri negativi

Ciò di cui avete bisogno ora è un atto di liberazione. In primo luogo, è importante liberare la mente dai pensieri distruttivi.

Quando sorgono sentimenti di frustrazione e di rabbia lasciateli emergere e poi distaccatevi consapevolmente da essi. Non date ai pensieri negativi alcun potere su di voi.

Astenetevi anche dall'ascoltare o leggere notizie che scatenano in voi paura e rabbia. E non partecipate ai cosiddetti «forum di discussione» che non fanno altro che sminuire le opinioni altrui.

È tempo di cambiare prospettiva

Il segno zodiacale del Sagittario implica un cambiamento di prospettiva. Rendetevi conto che ci sono sempre diverse risposte e soluzioni. Mettete in discussione la vostra visione del mondo e guardate tutto da una prospettiva diversa.

Albert Einstein avrebbe detto: «Non si possono mai risolvere i problemi con lo stesso modo di pensare che li ha creati». Parlate con persone che hanno un'opinione diversa dalla vostra. Soprattutto, esercitatevi ad ascoltare e a non difendere la vostra opinione.

Materiale per drammi d'amore

Dicembre inizia molto intensamente anche in amore. Il motto è «o tutto o niente», per cui possono verificarsi accese lotte di potere. Le relazioni che non sono condotte su un piano di parità possono entrare in grave crisi.

Se in una relazione prevalgono il dominio e la sottomissione invece del rispetto reciproco e dell'uguaglianza, ci sarà resistenza o rifiuto.

Anche nelle relazioni con squilibri minori, i ruoli devono essere esaminati e ridefiniti, se necessario. Il 5 dicembre la costellazione armonica con Saturno offre buone condizioni per chiarire e stabilizzare i rapporti.

Desiderio intenso

L'amore rimane appassionato per il resto del mese. Dal 4 dicembre Venere passa in Scorpione, dove stimola la pulsione e il desiderio sessuale, e forse alimenta anche la possessività.

Non volete avere un rapporto distante con la persona che amate, ma volete starle vicino il più spesso possibile.

Non volete condividere la vostra dolce metà e reagite subito con gelosia se questa rivolge le sue attenzioni ad altri.

Giorni favorevoli di dicembre 2023 5 dicembre : chiarimento delle relazioni, impegno, onestà (Venere in trigono a Saturno).

8 dicembre : conversazioni fruttuose, buona volontà, comprensione, sensibilità, buon senso degli affari, successo professionale (nelle trattative), conoscenze utili (Mercurio in trigono a Giove, Sole in trigono a Chirone).

24 e 25 dicembre: calma, chiarezza, armonia, romanticismo, magia d'amore (Sole in sestile a Saturno, Marte in trigono al nodo lunare, Venere in trigono a Nettuno). Mostra di più

In cerca di passione

Con Venere in Scorpione, desiderate intensità e passione. Preferite accettare il conflitto piuttosto che accontentarvi di una storia che si è raffreddata.

Se nella vostra relazione manca la passione, può diventare pericoloso. Il bisogno di essere nuovamente desiderati vi potrebbe portare a flirtare, il che può trasformarsi rapidamente in un amore che sotto le stelle del fuoco non è così facile da spegnere.

Ritornare in sé

Nettuno si ferma il 6 dicembre. Vuole condurvi al silenzio, affinché possiate rivolgere la vostra attenzione verso l'interno.

Prendetevi consapevolmente del tempo per ascoltare la vostra voce interiore. Vi indicherà la strada e vi aiuterà a prendere buone decisioni senza dover pensare troppo.

Si risvegliano desideri profondi

Nettuno risveglia anche grandi desideri e permette di sprofondare in sogni ad occhi aperti ancora e ancora. Vi fa immergere nel mondo dei desideri e delle aspirazioni, vi fa costruire castelli in aria e sognare la felicità.

Tutto ciò può essere esaltante, ma può anche far riflettere. Quest'ultimo aspetto è particolarmente vero se la realtà della vostra vita è molto lontana da ciò che desiderate nel profondo del vostro cuore. In questo caso, è importante tornare ai propri bisogni originari.

Essere presenti per gli altri

Nettuno fa appello anche alla vostra compassione e alla vostra solidarietà. Questo si inserisce bene nel periodo dell'Avvento. Anche esaudire i desideri più sentiti degli altri è molto gratificante per voi.

Non è necessario svolgere attività straordinarie, ma semplicemente essere presenti per gli altri, prendersi il proprio tempo e dare il proprio tempo.

Ricerca o dipendenza dall'estasi

Nel fine settimana del 9 e 10 dicembre, Venere si sposta nel campo di tensione di Giove, che aumenta notevolmente il vostro bisogno di attenzione e il vostro desiderio sessuale. In amore, ora avete grandi speranze e aspettative.

Tuttavia, questo comporta il rischio di delusioni se la vostra dolce metà non è in grado di offrirvi ciò che desiderate. Non interpretate questo fatto come una mancanza d'amore, ma mettete in discussione la vostra insoddisfazione. Astenetevi anche da gratificazioni sostitutive sotto forma di shopping eccessivo o consumo di alcolici.

Meno è meglio

Mercurio smette praticamente di muoversi nella settimana del 10 dicembre. Si fermerà in Capricorno il 13 dicembre e sarà poi retrogrado fino al 2 gennaio. Durante questo periodo, dovreste rallentare il ritmo e moderare le vostre attività.

Non iniziate nuovi progetti professionali, recuperate piuttosto le cose lasciate in sospeso. In generale, trovate il tempo per tutto ciò che è stato trascurato nelle settimane precedenti.

Incontrate le persone che desiderate rivedere da tempo.

Che cos'è significativo per voi?

Il 13 dicembre segna anche l'inizio di un nuovo ciclo lunare in Sagittario, il segno dell'espansione della coscienza e della ricerca del significato. Per trovare quest'ultimo, è importante non concentrarsi troppo su obiettivi esterni, perché farlo tende a causare irrequietezza e distrazione.

Utilizzate invece la luna nuova per un viaggio verso l'interno. Uscite nella natura o partecipate a un ritiro. Quando la mente si calma, si fa chiarezza.

Nelle quattro seguenti settimane potrete scoprire cosa vi rende davvero felici. Potrete riallinearvi e dedicarvi a cose che riflettono i vostri valori.

Luna nuova del Sagittario il 13 dicembre 2023. Monica Kissling

Conversazioni approfondite e chiarificatrici

Mercurio diventa retrogrado in una costellazione favorevole con il pianeta fortunato Giove, che favorisce intuizioni profonde e conversazioni fruttuose. Ora potete chiarire molte cose e venire a patti con voi stessi e con gli altri.

Si possono capire aspetti che prima non si capivano. Il modo migliore per farlo è in uno stato di rilassamento. La vostra mente può così mettere le ali e le intuizioni voleranno verso di voi.

Troppa immaginazione

I malintesi sono in agguato nel fine settimana del 16 e 17 dicembre. Nettuno si trova in una posizione critica rispetto al Sole e può offuscare la vostra lucidità. La vostra immaginazione si scatena e potreste leggere troppo nelle cose.

Avete anche la tendenza a proiettarvi. Prestate quindi attenzione ai vostri desideri e alle vostre paure. Guardate a voi stessi, non agli altri.

Tenete sotto controllo anche il vostro desiderio di aiutare. Valutate bene se l'altra persona vuole davvero una mano e se è in grado di accettarla.

La cosa migliore da fare è incanalare la vostra immaginazione iperattiva in un'attività artistica.

Giorni impegnativi di dicembre 2023 3/4 dicembre : giochi di potere, prepotenza, possessività, aggressioni, gelosia, sfruttamento delle dipendenze, vendetta (Venere in quadratura a Plutone, Marte in quadratura a Lilith).

21 dicembre : tensioni nelle relazioni, forte irritabilità, sfoghi emotivi, esigenze e valori diversi, allontanamento (Venere in opposizione a Urano).

28 dicembre: contentezza, zelo missionario, critiche offensive, discorsi e azioni avventate, false accuse, dicerie, bugie, contrattempi e falsi allarmi (Mercurio retrogrado congiunto a Marte, Marte in quadratura a Nettuno). Mostra di più

La vostra relazione ha bisogno di spazio

Dal 19 al 21 dicembre le cose sono particolarmente eccitanti in amore. L'eccentrico Urano stimola il vostro desiderio di sperimentare. Potrebbe anche farvi cercare qualcosa di speciale.

La routine è il nemico dichiarato di ogni relazione amorosa, così come la possessività e i tentativi di controllo. Il desiderio di libertà e la voglia di vivere tutto ciò che non vi siete concessi finora non possono essere semplicemente soppressi.

Ciò di cui avete bisogno ora è varietà e eccitazione. Ecco perché è molto probabile che vi innamoriate perdutamente o che vi imbarchiate in un'avventura.

Avventure d'amore spontanee

Questo è un periodo particolarmente eccitante per i single, perché le scintille si accendono molto velocemente e le cose si fanno altrettanto in fretta.

Ma queste costellazioni rappresentano una sfida per le relazioni dove non c'è abbastanza tensione: l'obiettivo è che la spontaneità, la gioia di vivere, l'umorismo e la creatività tornino a far parte della coppia.

Festività armoniose

A Natale i rapporti interpersonali si calmano di nuovo. Le stelle promettono riunioni familiari armoniose e quindi festeggiamenti natalizi di successo.

La Luna in Gemelli offre molti argomenti di cui parlare e un'atmosfera allegra. Saturno celebra la tradizione e Nettuno aggiunge un pizzico di romanticismo, in modo che anche gli innamorati non manchino.

Incontrate le persone che vi stanno a cuore

La Luna piena in Cancro della notte del 27 dicembre è all'insegna della cura delle relazioni. Dedicatevi ai vostri familiari e ai vostri cari. Godetevi momenti tranquilli o romantici con loro.

Nettuno vi incanta e fa volare la vostra immaginazione. Questo stato d'animo contemplativo è perfetto per assistere a un bel concerto, a una mostra o per le vostre attività artistiche.

Lasciatevi andare alla deriva

L'ultima settimana di dicembre è meno adatta ai compiti che richiedono praticità e concentrazione. Possono sorgere rapidamente dei malintesi, soprattutto il 28 dicembre, quando Mercurio retrogrado è in tensione con Nettuno.

Potreste anche dimenticare qualcosa o non avere voglia di fare ciò che vi siete prefissati. Vi sentite meglio se non avete programmi e potete prendere decisioni spontanee.

Nessun desiderio di obblighi

Al lavoro, potreste essere infastiditi dall'inaffidabilità di chi vi circonda. Anche la vostra motivazione non è molto alta.

In questo caso, prendetevi delle pause regolari. Fate quello che dovete fare e lasciate perdere il resto.

Non arrabbiatevi!

Purtroppo anche l'incontro tra Mercurio e Marte del 27/28 dicembre può causare potenziali conflitti. Dato che Nettuno, il pianeta dell'inganno, è fortemente coinvolto, possono crearsi malintesi.

Perciò è meglio non arrabbiarsi. La compostezza è necessaria anche se altre cose non funzionano, ad esempio se gli accordi non vengono rispettati o le e-mail vengono perse. Molte cose possono andare storte in questi due giorni.

Stelle ambivalenti a Capodanno

Le stelle di Capodanno sono ambivalenti. Da un lato, siete molto avventurosi e avete voglia di fare festa. Questo vale soprattutto per i Sagittario, gli Ariete e i Leone.

D'altra parte, anche il vostro corpo vi sta dicendo di fare attenzione. Forse sentite istintivamente che una fine dell'anno tranquilla sarebbe meglio per voi. Se siete Vergine, Pesci o Capricorno, dovreste fidarvi di questa voce interiore.

Una cosa è certa: i buoni propositi probabilmente non dureranno a lungo.