L'astrologa: «I conflitti, mondiali o personali, rischiano di intensificarsi»

Il pianeta conflittuale Marte continua a dominare e richiede un'azione decisa. Allo stesso tempo, gli eventi si ribaltano. Nel periodo compreso tra l'11 e il 18 novembre potrebbero verificarsi brusche svolte.

Nelle prossime settimane, secondo l'astrologa, gli eventi si susseguiranno rapidamente. Ma si prenderanno anche decisioni chiare.

I giorni favorevoli per le conversazioni sono quelli dal 6 al 9 novembre, mentre più impegnativo sarà il periodo tra il 27 e il 29 novembre. Mostra di più

Dopo l'eclissi lunare del 28 ottobre, la situazione generale rimane tesa. I conflitti minacciano di intensificarsi, sia negli affari mondiali che nella sfera personale.

Visioni del mondo opposte si scontrano e le soluzioni comuni diventano una prospettiva lontana. Nel corso di novembre si formano altre costellazioni impegnative, che indicano un'elevata disponibilità al conflitto.

Cercare o risolvere le controversie?

Difficilmente possiamo influenzare gli eventi mondiali, ma si può cercare di attenuare le cose in privato.

In questo contesto è importante anche l’utilizzo dei social media. Cerca di non condividere post che esaltano l'ondata d'indignazione e non fare il doomscrolling: vale a dire, non consultare eccessivamente notizie negative su Internet.

Nutri invece la tua mente di significati e concentrati sulle aree in cui puoi dare un contributo prezioso.

Riconoscere i propri limiti

Prima di tutto, è importante fare un'analisi equilibrata. Saturno è fermo nella prima settimana di novembre. Mostra la gravità della situazione e richiede misure concrete: negli affari mondiali, ma anche per ogni singolo individuo.

Dove hai bisogno di porre dei limiti? Dove ti sei fatto carico di troppe cose ultimamente e ora devi tirare il freno d'emergenza? Concentrati sulla tua salute fisica e mentale e vai in quella direzione.

In questo periodo di stress dovresti prenderti cura di te stesso. Tralascia ciò che non è urgente o importante al momento.

Lasciate che il vostro spirito metta le ali

Una costellazione dinamica di Mercurio e Urano favorisce un cambiamento di rotta il 4 novembre. Potrai dare forma attiva a questo cambiamento se lascerai andare le idee radicate e consentirai di arrivare a nuove possibilità.

Potresti anche essere colto di sorpresa dagli eventi. Questo potrebbe indicare che avrai aspettato troppo a lungo per chiarire una situazione difficile. I blocchi possono ora essere sciolti, anche se forse non a tuo favore.

Chi è Monica Kissling blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con il proprio studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene presentazioni e conduce workshop. Dal 1987 lavora regolarmente per la carta stampata, la radio e la televisione. Offre anche consulenze personali.

Sviluppare una strategia finanziaria intelligente

Un argomento importante che richiede la tua attenzione nel mese di novembre è il denaro.

Gli sviluppi sui mercati finanziari o in altri settori possono causare molto nervosismo, soprattutto nei giorni intorno alla Luna piena del 28 ottobre e alla Luna nuova del 13 novembre.

I rischi sono attualmente molto elevati, quindi la sicurezza ha la massima priorità. Potrai sfruttare la costellazione favorevole di Venere e Plutone del 6 novembre per mettere ordine nelle tue finanze e prendere i provvedimenti necessari.

Turbolenze improvvise

Le cose si faranno critiche a partire dal 10 novembre. È probabile che Saturno diventi portatore di cattive notizie. Le cose non stanno andando come vorresti.

Una costellazione critica Marte-Urano segnala inoltre un allarme rosso. Ciò significa che c'è un'urgente necessità di agire, ma allo stesso tempo non bisogna farlo in modo affrettato.

Fermati un attimo e renditi conto di ciò che devi fare ora e del perché lo stai facendo.

Svolta decisiva

La Luna Nuova in Scorpione del 13 novembre è in tensione con il ribelle Urano. Allo stesso tempo, le stelle della comunicazione sono cruciali. Non lasciarti provocare e trascinare in affermazioni avventate che porterebbero successivamente a uno sviluppo incontrollato.

Gli eventi inaspettati possono creare scompiglio e segnare un punto di svolta. La firma di Urano include rivolte, rivoluzioni e terremoti. Le cose possono cambiare radicalmente da un momento all’altro.

Probabilmente non sei più disposto ad accettare tutto. Il tuo lato ribelle viene fuori e affronterai le cose che non ti vanno a genio da un po'.

Nuovi sviluppi sorprendenti

Si avvieranno sviluppi completamente nuovi che prenderanno slancio a partire dalla primavera del 2024. I tuoi progetti innovativi saranno ispirati e potrai trovare partner e persone che la pensano come te.

Se vuoi riorientarti professionalmente, dovresti guardarti intorno ora. Abbi il coraggio di percorrere strade non convenzionali nella tua ricerca!

Cogliere l'opportunità

Dal 15 novembre, gli astri della comunicazione ti aiutano ad assumere un atteggiamento più equilibrato nelle situazioni di conflitto. Nettuno, il pianeta della riconciliazione, crea condizioni favorevoli per un riavvicinamento.

Questo avviene poco prima che il Sole incontri il pianeta conflittuale Marte. Sfrutta il favore del momento! Proponi nuove soluzioni e lascia che il passato resti alle tue spalle.

Inizia un nuovo ciclo Sole-Marte

Con la confluenza del Sole e di Marte, il 18 novembre inizia un nuovo ciclo che durerà fino al 9 gennaio 2026. Scorpioni, Pesci e Cancro in particolare possono sfruttare la potente energia di questa costellazione, ma anche Capricorni e Vergine sono tra i beneficiari perché possono trovare alleati.

Se siete Toro, Acquario o Leone, dovete aspettarvi più vento contrario, opposizione o competizione. Dovrete lottare più duramente per le vostre cause in futuro e anche decidere se valgono davvero tanti sforzi.

Casi di decisioni coraggiose

Potrai sfruttare il potente inizio del ciclo del 18 novembre per prendere decisioni coraggiose. Fai ciò che puoi fare con piena passione e rinuncia ai compromessi.

La connessione Sole-Marte rafforza la tua determinazione, forza di volontà e assertività. Ti dà coraggio e grinta. Puoi superare le tue paure e non lasciare che la resistenza ti fermi.

Ma resisti alle controparti negative di questa costellazione: eccessiva durezza verso te stesso o gli altri o lotta senza riguardo per le perdite.

È necessaria un'azione decisa

Nella seconda metà del mese, Marte ti mette davvero in moto e ti dà lo slancio per attività impegnative o addirittura per prestazioni sportive di alto livello.

Sul lavoro potrai o dovrai gestire situazioni impegnative. Le decisioni difficili possono richiedere una gestione della crisi.

Affrontare le sfide

Se Marte è forte, la pressione della competizione è enorme. Questo può essere pericoloso per te, ma può anche stimolare enormemente la tua ambizione e le tue prestazioni. Affronta le sfide, così potrai crescere.

Giorni favorevoli nel mese di novembre 2023 6-9 novembre : lealtà, amore profondo, grande sostegno, buona mano nelle questioni finanziarie, istinto sicuro, empatia, idealismo e realismo in armonia, mente lucida, buone conversazioni (Venere trigono Plutone, Mercurio trigono Nettuno, Mercurio sestile Plutone)

15-17 novembre : sforzi di mediazione, ricerca di compromessi, comunicazione apprezzabile, ispirazione, tattiche intelligenti, disponibilità (Mercurio sestile Nettuno, Sole trino Nettuno, Marte trino Nettuno)

20/21 novembre: capacità di ottenere molto insieme, conversazioni chiarificatrici, situazioni vantaggiose per tutti (Sole sestile a Plutone, Mercurio trino a Chirone). Mostra di più

Tuttavia, dividi bene le forze. La pressione rimane alta fino alla fine del mese. Solo a dicembre potrai rallentare un po'.

Astenersi dalle azioni di vendetta

Nel segno dello Scorpione-Marte, anche a novembre possono verificarsi azioni di vendetta. Lo Scorpione è noto per essere vendicativo. Questo ha a che fare con il fatto che è il segno zodiacali più passionale e profondo di tutti.

Ciò che gli accade non lo dimentica mai, né nel bene né nel male. Uno Scorpione ti ama e fa di tutto per te, oppure ti odia e ti combatte con grande tenacia. È anche un abile tattico: sa aspettare, a volte molto a lungo, che arrivi il momento migliore per una ritorsione.

E poi, quando è il momento giusto, estende il suo pungiglione e ti colpisce nel punto dolente.

Avversari pericolosi

Questo è ovviamente esagerato e spesso si esprime in forme più lievi. Ma lo scorpione è l’avversario più pericoloso: è molto emotivo, ma camuffa i suoi sentimenti e le sue intenzioni in modo estremamente intelligente.

Questo non significa che ora devi diffidare di tutti gli Scorpioni, perché fondamentalmente tutti possono avere queste qualità se, ad esempio, la Luna, l'Ascendente o un altro fattore importante del tema natale si trovano in Scorpione.

Potrai però prestare attenzione a chi ha un conto in sospeso con te e offrire una soluzione di conseguenza.

In rotta di collisione

Dal 22 al 25 novembre si riapre una finestra temporale difficile. Il Sole e Marte entrano nel campo di tensione di Saturno. Dal punto di vista geopolitico, questa è una classica costellazione di guerra.

Come accennato all'inizio, è ancora una volta particolarmente importante che non prendi una rotta conflittuale nel tuo ambiente personale. Naturalmente non devi cedere alla prima resistenza, ma se noti che una situazione è bloccata, dovrai reagire con pazienza e calma.

Lascia che la rabbia iniziale passi e pensa con calma a una strategia che porti al risultato più costruttivo possibile. Questo ti risparmierà molti inconvenienti, tra cui multe, danni o cause legali.

Non cadete nelle fake news

La Luna Piena in Gemelli del 27 novembre ha un forte potenziale polarizzante. Anche in questo caso, vale la pena di tacere più spesso invece che mettere benzina sul fuoco delle discussioni.

Questa luna piena porta una marea di fake news e alimenta la guerra dell'informazione. Non farti risucchiare e controlla le notizie in modo critico.

Pragmatismo in amore

Venere, la dea dell'amore, si trova per il momento in Vergine, dove fornisce una visione sobria della tua relazione. Vedrai la tua dolce metà in modo realistico e non ignorerai gli aspetti problematici.

Questo è un bene, perché in questo modo potrai affrontare i disaccordi e trovare soluzioni concrete.

Regola le questioni quotidiane nella tua relazione

A volte la Vergine è un po' pessimista e si preoccupa, per così dire, in anticipo. Non è necessario. È meglio creare una buona base con la/il partner su cui organizzare la tua vita quotidiana il più possibile priva di tensioni.

Ciò significa regolare le cose quotidiane della vita insieme e creare uno spazio per piacevoli rituali comuni, oltre a una chiara divisione dei compiti.

La Vergine è il segno dell'adattamento, il che significa: adattamento a ciò che è necessario, concentrazione su ciò che è fattibile. Non tutto in una relazione è ideale, ma molte cose sono fattibili con il giusto atteggiamento.

Quale desiderio rimane in sospeso?

Se nutri false speranze in amore, il 3 novembre saranno deluse. Potrebbero insorgere risentimento, ma anche la tendenza ad assumere il ruolo di vittima. Nessuna delle due cose è utile.

Giorni impegnativi nel mese di novembre 2023 3/4 novembre : giudizi errati, ingenuità, delusioni in amore, perdite finanziarie, errori con conseguenze, limiti di ciò che si può fare, nervosismo, incidenti, difetti tecnici (Sole opposizione Giove, Venere opposizione Nettuno, Saturno stazione, Mercurio opposizione Urano).

10/11 novembre : testardaggine, blocco del pensiero, elevata irritabilità e predisposizione all'aggressività, reazioni eccessive, pericolo di incidenti (Mercurio quadrato a Saturno, Marte opposizione a Urano).

13 novembre : rifiuto di parlare, minaccia/ultimatum, punto di svolta, eventi precipitanti, provocazioni (Mercurio quadrato a Lilith, Sole opposizione a Urano)

22-25 novembre : ferite da parte di altre persone, mancanza di apprezzamento, sentimenti di solitudine, litigi, indurimento dei fronti, richieste eccessive, resistenza accanita o rassegnazione (Venere opposizione a Chirone, Sole quadrato a Saturno, Marte quadrato a Saturno)

27-29 novembre: incomprensioni, errori dovuti a distrazione, indiscrezione, conflitti di potere, invidia, bullismo, vecchie storie di coppia (Mercurio quadrato a Nettuno, Sole quadrato a Lilith, Venere al Nodo Lunare Sud). Mostra di più

È meglio andare a fondo nei tuoi desideri insoddisfatti e scoprire da dove deriva il divario tra i desideri e la realtà. Ti aspetti forse troppo? O forse non hai mai espresso chiaramente i tuoi desideri?

C'è un altro modo

Puoi risolvere i problemi se ne parli e se sei aperto a un suggerimento non convenzionale. Sii un buon ascoltatore e non insistere sulla tua opinione.

Il 6 novembre Venere forma una costellazione armoniosa con il passionale Plutone. Se siete Vergine, Toro o Capricorno lo sentite in modo particolarmente intenso. Sperimentate una vicinanza emotiva e fisica e la vostra relazione d'amore può approfondirsi.

Inoltre, c'è un pizzico di romanticismo che incanta il vostro cuore.

Armonia in amore

L'8 novembre Venere entra nel segno zodiacale della Bilancia. Una relazione armoniosa è ora la tua massima priorità. Sei più disposto ad adattarti e a scendere a compromessi e il tuo partner è meno egocentrico.

Le attività comuni diventano ora più importanti. Dedica consapevolmente del tempo a coltiva hobby e interessi culturali. La Bilancia è il segno delle arti: le uscite in coppia a teatro, ai concerti, a conferenze o a letture possono occupare molto spazio.

Osate un'avventura in comune

La Luna Nuova in Scorpione del 13 novembre porta turbolenze a vari livelli e può anche movimentare la tua vita sentimentale. Non lasciare che il filo della conversazione si spezzi. È necessario uno scambio per indirizzare le forti energie di Marte in una direzione costruttiva e verso un obiettivo comune.

Potrai approfittare dell'inizio del ciclo di Sole e Marte il 18 novembre per osare un'avventura insieme alla tua dolce metà. L'incontro dei due astri nel passionale Scorpione permette di fare esperienze di confine in senso positivo. Cosa desideri fare o provare insieme da tempo?

Dove ti fa male il cuore?

Il 22 novembre Venere, la dea dell'amore, entra nel campo di tensione di Chirone. Si tratta di una costellazione molto sensibile, in cui è facile che si aprano vecchie ferite.

Forse si sta manifestando qualcosa che tu o la tua dolce metà non avete ancora superato. Con la compassione e la comprensione, le ferite possono guarire e si possono evitare ulteriori traumi. L'importante è essere semplicemente presenti l'uno per l'altro e incontrarsi con il cuore aperto.

Rispettare i valori della controparte

Con la Luna Piena in Gemelli del 27 novembre, potrebbero esserci discussioni intense accompagnate da disaccordi e incomprensioni.

Distingui tra le banalità, sulle quali non dovrai sprecare altre parole, e le differenze fondamentali di visione del mondo. I valori diversi devono essere rispettati e discussi. Con flessibilità e tolleranza si possono trovare soluzioni.

Riconciliarsi con il passato

È probabile che vecchie storie tornino a galla. Venere si trova al Nodo Lunare Sud e invita a venire a patti e a chiudere con le emozioni negative che ancora si agitano nell'anima.

Prenditi il tempo per riconciliarti con ciò che ancora ostacola il tuo amore. Quest'ultimo è il più forte potere di guarigione.