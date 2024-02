Ogni mese SpaceX lancia nello spazio centinaia di nuovi satelliti Starlink. Imago

Per paura che possano causare problemi in futuro, SpaceX sta deliberatamente facendo schiantare 100 satelliti Starlink ancora perfettamente funzionanti.

Hai fretta? blue News riassume per te 100 satelliti Starlink saranno fatti schiantati prematuramente.

Il gestore SpaceX ha scoperto un problema con i satelliti internet e vuole distruggerli finché possono ancora essere controllati.

L’azienda sarà però in grado di far fronte alla perdita perché al momento, nello spazio, ci sono oltre 5.000 satelliti Starlink. Mostra di più

SpaceX ha annunciato che consentirà a circa 100 dei suoi satelliti Starlink di bruciare nell'atmosfera in modo controllato nei prossimi sei mesi. Si tratta della prima generazione di satelliti utilizzati per gestire l’accesso globale a internet, la maggior parte dei quali sono stati lanciati in orbita nel 2019 e nel 2020.

Secondo l'azienda, i satelliti interessati sono al momento ancora completamente manovrabili e pronti per l’uso. È stato però scoperto un «problema» non meglio specificato che aumenta la «probabilità» di un guasto futuro. Stando alla compagnia di Elon Musk, per cautela si è quindi deciso di effettuare un incidente mirato finché le macchine siano ancora controllabili.

Nei prossimi mesi i satelliti verranno distrutti pezzo per pezzo. È più sicuro che rimandarli direttamente sulla Terra a piena potenza. Bruceranno comunque completamente nell'atmosfera.

Non è la prima perdita di satelliti

SpaceX sarà in grado di far fronte facilmente alla perdita. La costellazione per ora è composta da oltre 5.400 satelliti, a cui se ne aggiungono quasi altri 200 ogni mese. L'azienda è di gran lunga il più grande operatore satellitare al mondo.

Inoltre la compagnia di Musk era già riuscita ad assorbire una perdita inaspettata: nel febbraio 2022, 38 dei suoi satelliti si sono schiantati subito dopo il lancio. Questi erano stati colpiti dagli effetti di una tempesta solare e non erano mai riusciti a raggiungere l'altezza prevista.

Successivamente si è scoperto che SpaceX non aveva preso abbastanza sul serio il bollettino meteorologico cosmico e quindi ha mandato i propri satelliti alla rovina.