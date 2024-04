Il re Federico X di Danimarca e sua moglie, la regina Maria. IMAGO/TT

Sono passati 100 giorni da quando Frederik e Maria sono saliti sul trono danese. La stampa guarda al loro mandato per farne un bilancio e non gli riserva solo parole di elogio.

Fabian Tschamper

Dopo 100 giorni sul trono, scatta il primo bilancio sui nuovi reali danesi. Re Frederik X (55 anni) e la regina Maria (52 anni) sono succeduti alla regina Margrethe (84 anni) che ha abdicato: è stata una vera sorpresa, ma la Danimarca è stata comunque felice di accogliere i nuovi sovrani.

Diversi esperti dei reali danesi hanno voluto dire la loro in merito al nuovo re e alla nuova regina. E secondo molti di loro, la famiglia reale ha fatto un passo indietro da quando gli eredi al trono sono diventati capo della monarchia il 14 gennaio 2024. Su «Ekstra Bladet», l'esperto reale Kim Bach si concentra su tre aspetti, esprimendo giudizi severi.

Inizia infatti la sua rubrica con le parole: «In generale, non si tratta di ciò che Frederik ha fatto nei suoi primi 100 giorni da re, ma piuttosto di ciò che non ha fatto. E di certo non ha modernizzato la casa reale». Bach critica in particolare il Palazzo per non essere «diventato più aperto», ma anzi di essersi ritirato.

«Le bugie non sono mai state così grandi»

C'è anche, a suo avviso, un forte senso di «avidità»: nonostante l'abdicazione di Margrethe e il presunto snellimento dei ranghi reali, attualmente ci sono «tre maestà» e Frederik sta ricevendo un «grande aumento di stipendio».

Bach si lamenta anche che le finanze gli sono poco chiare. La coppia reale ha infatti ricevuto una «sovvenzione straordinaria» di quattro milioni di euro. E non si sa esattamente che fine abbia fatto. «La menzogna di una famiglia reale più snella non è mai stata così grande», sostiene l'esperto.

«Billed Bladet» ha una visione completamente diversa, con l'esperta Marianne Singer che invece elogia la nuova coppia reale: «Fin dal primo giorno ha iniziato a modernizzare la famiglia reale in diversi settori». Frederik e Maria avrebbero pensato al tipo di sovrani che volevano essere molto prima di salire sul trono.

Non ci si deve aspettare la perfezione

Singer ha anche commentato il fatto che spesso ci si riferisca al nuovo re con l'appellativo - ostinato e malizioso - di «re delle vacanze». Un soprannome che l'esperta reale non riesce a capire.

È vero, spiega, che Frederik non si vede così spesso, ma solitamente quando si entra in carica si ha molto da fare dietro le quinte: «Creare la struttura per una nuova famiglia reale è un compito arduo. Il re ha quindi trascorso i primi 100 giorni ad ambientarsi nella sua nuova posizione», lo ha difeso.

Ci sono dunque voci sia favorevoli che critiche sulla nuova coppia reale danese nel primo bilancio stilato in merito al loro mandato. Ma non ci si può certo aspettare la perfezione dopo soli 100 giorni.