Al Pacino alla 96ª edizione degli Academy Awards ha avuto l'onore di annunciare il vincitore nella categoria «Miglior film». Bild: Keystone

La star hollywoodiana Al Pacino doveva presentare la categoria più importante degli Oscar durante la serata di gala e ha fatto scalpore con un'apparizione un po' distratta. Ora l'ottantatreenne ha spiegato perché è andata così... diretto, dimenticandosi una parte di quanto di solito comporti l'annuncio.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attore Al Pacino ha potuto annunciare ad alta voce il premio più importante della serata della 96esima edizione degli Academy Awards

Quando l'ottantatreenne è salito sul palco per annunciare il vincitore nella categoria «Miglior film», ha fatto un passo falso con il suo discorso perché non ha ricordato i 10 film nominati prima di proclamare «Oppenheimer» come vincitore.

Al Pacino si è ora scusato per la sua apparizione e ha spiegato che la responsabilità del suo breve discorso era dei produttori dello show. Mostra di più

Al Pacino ha annunciato il premio più importante della serata alla 96ª edizione degli Academy Awards.

Tuttavia, durante il suo annuncio nella categoria «Miglior film», l'83enne ha fatto un passo falso, non menzionando più i dieci film nominati.

L'attore afferma ora che la responsabilità di ciò è da attribuire ai produttori dello show. Non volevano che tutti i dieci film nominati venissero citati di nuovo prima dell'annuncio.

Dal 2010, giova ricordarlo, la categoria «Miglior film» comprende dieci produzioni anziché solo cinque.

Al Pacino: «È stato un onore far parte della serata»

«Sembra che ci sia una polemica sul fatto che non ho citato tutti le pellicole prima di annunciare il premio per il miglior film», ha dichiarato Al Pacino al portale statunitense «TMZ».

E continua: «Voglio solo chiarire che non era mia intenzione lasciarli fuori, ma piuttosto una decisione dei produttori».

I film erano già stati «evidenziati singolarmente durante la cerimonia». «È stato un onore partecipare alla serata e ho deciso di seguire il percorso che gli organizzatori avevano ideato».

Tuttavia, Pacino ha dichiarato di aver ritenuto che la sua spiegazione fosse «necessaria» perché aveva «un rapporto profondo con registi, attori e produttori» e non voleva che nessuno si sentisse svantaggiato.

«Mi rendo conto che la nomination è una grande pietra miliare nella vita di una persona» e che quindi può essere doloroso non essere pienamente riconosciuti.

Al Pacino è stato candidato all'Oscar nove volte

Al Pacino stesso è stato candidato all'Oscar nove volte come attore tra il 1973 e il 2020. Ha vinto il premio come miglior attore protagonista alla fine di marzo del 1993 per il suo ruolo nell'adattamento letterario di «Profumo di donna».

Pacino s'era così espresso durante la cerimonia: «Bene, questo è il momento dell'ultimo premio della serata. Ed è un onore per me presentarlo. Sono stati nominati dieci film meravigliosi, ma solo uno riceverà il premio come miglior film. E per questo, devo guardare la busta».

Il pubblico ha riso quando ha continuato: «Ed è quello che farò». Eccola che arriva. E i miei occhi vedono ‹Oppenheimer›».

A quel punto è partita la musica e la folla ha applaudito.

Beatty e Dunaway hanno ricevuto la busta sbagliata

Negli ultimi anni, la categoria «Miglior film», che tradizionalmente si colloca alla fine degli Academy Awards, è stata presentata per lo più da grandi personalità di Hollywood.

Nel 2023 da Harrison Ford, nel 2022 da Liza Minnelli (insieme a Lady Gaga), e quattro anni fa di Jane Fonda. Di volta in volta si sono susseguite voci sul tipo di presentazione.

Sette anni fa, quando Warren Beatty e Faye Dunaway hanno sbagliato film («La La Land» invece di «Moonlight»), c'è stata una grande agitazione.

Ma le due star di Hollywood non avevano fatto nulla di male. Hanno ricevuto invece la busta sbagliata da una persona della società di revisione e consulenza PwC (PricewaterhouseCoopers), responsabile del conteggio e dell'organizzazione dei premi.

SDA