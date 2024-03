Bruce Willis

La modella britannica torna a parlare delle condizioni dell’attore nel giorno del loro quindicesimo anniversario di matrimonio.

La malattia di Bruce Willis non ha scalfito l’amore della moglie Emma Heming.

La modella britannica ha affidato a un post il suo pensiero sul momento vissuto con l’attore, affetto da demenza, proprio nel giorno del loro quindicesimo anniversario di matrimonio.

«Oggi è il nostro 15esimo anniversario di matrimonio!», ha scritto accanto alla foto di un bacio con il divo di «Die Hard».

«Oggi, ho dinanzi a me una scelta: affondare nel dolore o festeggiare», ha aggiunto. «È un’importante riformulazione, come dico io. E per me c’è tanto da festeggiare. Abbiamo due figlie brillanti, divertenti e sane. La nostra famiglia è unita e si basa sul rispetto reciproco e sulla stima. E io semplicemente amo e adoro l’uomo che ho sposato».

Emma ha concluso: «Sono così orgogliosa di quello che abbiamo e che continuiamo a creare. Quindi, buon anniversario di cristallo a noi!».

Bruce, 69 anni, e Emma hanno due figlie insieme, Mabel, 11 anni, e Evelyn, 9. L’attore è padre anche di Rumer, 35 anni, Scout, 32, e Tallulah, 30, con l’ex moglie Demi Moore.

Dopo un’iniziale diagnosi di afasia, nel 2022, Bruce si è ritirato dalle scene. Alcuni mesi dopo, la famiglia ha rivelato che le sue condizioni sono peggiorate e che gli è stata diagnosticata una forma di demenza frontotemporale.

Covermedia