Re Carlo III e suo figlio Harry hanno in programma d'incontrarsi a metà settembre per riconciliarsi. O almeno fare un primo passo in quella direzione. Imago images/APress

La data in cui il re Carlo e il principe Harry si vedranno per un incontro chiarificatore è stata fissata: il «colloquio di pace» si dovrebbe tenere tra qualche giorno, ma solo a certe condizioni imposte dal padre, che sarebbero piuttosto esigenti. La presenza di Meghan non sarebbe prevista.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry e suo padre Carlo vogliono incontrarsi il 17 settembre per appianare le cose.

L'incontro dovrebbe avvenire ma solo a certe condizioni imposte da Re Carlo.

Durante la cerimonia in ricordo della regina Elisabetta II a un anno dalla sua scomparsa, i due non si sono incontrati. Re Carlo II non aveva spazio nella sua agenda.

Meghan accompagnerà il marito agli Invictus Games ma non sarà presente ai «colloqui di pace». Mostra di più

Il principe Harry (38 anni) tornerà in California passando da Londra non appena gli Invictus Games in Germania, dove si trova ora, saranno finiti il 17 settembre, tra pochi giorni.

Allo stesso tempo, re Carlo III (74 anni) concluderà le sue vacanze estive a Balmoral e i due dovrebbero incontrarsi nella capitale britannica.

Padre e figlio non si sono visti per la cerimonia in memoria della regina Elisabetta II, svoltasi la settimana scorsa. Re Carlo III, stando ai bene informati, non ha trovato spazio nella sua fitta agenda per parlare con il suo secondogenito.

Il «Daily Mail» scrive che padre e figlio vogliono parlare «per allentare la tensione». Tensioni che hanno messo a dura prova i rapporti all'interno della famiglia sin dalla pubblicazione del libro di memorie «Spare – Il figlio minore».

Secondo i media britannici, quindi, re Carlo sarebbe aperto a colloqui di pace, ma solo alle sue condizioni.

Il «colloquio di pace» dovrà avere luogo poco prima che il re si rechi in Francia il 20 settembre.

Carlo è arrabbiato per le dichiarazioni su Camilla

Il monarca ha quindi rinviato di qualche giorno il suo viaggio in Francia per poter incontrare il figlio minore. I funzionari di Palazzo si stanno già preparando per la visita.

Carlo sarebbe arrabbiato con il figlio per alcuni dettagli del libro che lo hanno ferito. Nello specifico per le dichiarazioni sulla moglie e regina Camilla. Il principe ha scritto nella sua autobiografia che lei «lo ha sacrificato sul suo altare delle pubbliche relazioni».

Una fonte ha dichiarato al quotidiano britannico: «Se i colloqui dovessero avere luogo, il re chiarirà a suo figlio che in futuro ci sarà tolleranza zero nelle questioni private, vale a dire che le cose personali non saranno più rese pubbliche».

Diversi resoconti affermano che la stessa Camilla sia rimasta ferita dalle dichiarazioni. In «Spare» è stata descritta come «pericolosa» e «cattiva».

Meghan vola dritta a casa

Meghan Markle accompagnerà il marito agli Invictus Games, ma è «molto improbabile» che sarà presente quando parlerà con il padre.

Il «Daily Mail» scrive addirittura che la riconciliazione all'interno della famiglia sarà possibile solo se entrambe le parti ammetteranno di aver commesso degli errori.

Tuttavia, Harry dovrebbe avere dalla sua parte anche delle persone che lo sostengono. Altrimenti si tratterebbe di un incontro sbilanciato: sarebbe messo con le spalle al muro dalla parte della famiglia con cui sta discutendo.