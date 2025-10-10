Fra le canzoni in scaletta c'era anche «Mars», un brano ispirato a Dove Cameron, l'attrice con cui Damiano ha una relazione da due anni (foto d'archivio). KEYSTONE

Al Forum di Milano, Damiano David ha portato in scena la sua trasformazione personale e artistica, con un'atmosfera intima e un duetto inaspettato con Cesare Cremonini.

Hai fretta? blue News riassume per te Damiano David ha fatto ritorno in Italia per alcune delle tappe del suo tour mondiale.

Si è esibito al Forum di Assago, dove ha accolto anche un ospite a sorpresa: Cesare Cremonini.

Intorno a metà concerto ha parlato con sincerità della sua vita e del momento di transizione che ha dato il via alla carriera da solista.

«La mia vita era perfetta, sì, ma non la mia idea di perfezione», ha confessato sul palco.

Non è mancata una dedica speciale alla sua compagna, Dove Cameron. Mostra di più

Damiano David, il carismatico frontman dei Måneskin, ha fatto ritorno in Italia con il suo tour mondiale, che ha registrato il tutto esaurito. La tappa al Forum di Assago ha preceduto le due date romane dell'11 e 12 ottobre.

«L’Italia è l’unico posto che ancora mi fa tremare», ha confessato con emozione.

L'ospite a sorpresa

Come riporta «Vanity Fair Italia», lo spettacolo, suddiviso in tre atti, ha rappresentato un viaggio della rinascita personale e artistica di Damiano.

L'apertura è stata affidata a «Born With a Broken Heart», seguita da brani più intimi come «Perfect Life» e «Voices», culminando in una cover emozionante di «Nothing Breaks Like a Heart» di Mark Ronson. Il finale ha visto l'esecuzione di «The First Time» e «Naked / Solitude (No One Understands Me)».

La serata ha riservato anche una sorpresa speciale: Cesare Cremonini è salito sul palco per un duetto in «La nuova stella di Broadway», elogiando Damiano per la sua profondità d'animo.

Qualcosa si è rotto

Durante il concerto, il cantante romano ha condiviso riflessioni sincere riguardo al suo percorso con i Måneskin: «Tutto è stato gigantesco, velocissimo e super emozionante, e per tantissimo tempo è stata davvero la cosa più bella che la vita potesse darmi», ha detto.

Ha spiegato che, crescendo, qualcosa si è rotto, chiarendo che non era legato ai rapporti con gli altri membri della band.

«Non perché l’amore fosse finito, o perché ci odiassimo, o per cavolate del genere. Era semplicemente perché il problema era mio, e dovevo risolvermelo io», ha precisato.

Ma cosa si era rotto in lui durante quel momento di transizione? «Ero triste perché la mia vita era perfetta, sì, ma non era la mia idea di perfezione. Era l’idea di qualcun altro. E, a dire la verità, non ce l’ho nemmeno adesso. Ho 26 anni. Sto provando cose». Poi però conclude con un sorriso: «Adesso davvero la mia vita è qualcosa di molto vicino alla mia idea di perfezione».

La canzone d'amore

Un momento toccante è stato dedicato a «Mars», un brano ispirato a Dove Cameron, l'attrice con cui Damiano ha una relazione da due anni.

«Parla di qualcosa che non pensavo fosse possibile, fino a due anni fa», ha raccontato sul palco. «Parla di un amore così grande che anche se il mondo dovesse finire ti fa rimanere lì, a guardare la persona che hai scelto»

L'atmosfera del concerto, secondo la rivista italiana, ha richiamato quella di un club anni Settanta, con luci calde e un palco essenziale, privo di effetti speciali.