Una foto inedita della famiglia reale spagnola adorna il biglietto di Natale dei reali di quest'anno. Casa de S.M. el Rey

Le case reali d'Europa si sono vestite a festa per inviare ai loro sudditi gli auguri di un buon Natale. Ecco le foto e le scritte scelte per i loro biglietti natalizi.

Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Le case reali d'Europa, come da tradizione, hanno preparato per i propri sudditi delle cartoline di Natale.

Re Felipe VI e la regina Letizia hanno scelto una foto inedita per le festività di quest'anno e trasmesso un messaggio commovente.

La famiglia reale monegasca è risultata insolitamente rilassata.

I reali del Belgio hanno optato per un look sostenibile.

Anche re Carlo e la regina Camilla hanno inviato i loro auguri di Natale.

Il principe Harry e la duchessa Meghan hanno condiviso un momento di intimità con i loro figli sulla loro cartolina. Mostra di più

Come da consuetudine, le famiglie reali d'Europa hanno inviato anche quest'anno i propri auguri di Natale ai sudditi attraverso un biglietto natalizio.

Re Felipe VI (56 anni) e la regina Letizia (52 anni) hanno colto l'occasione per trasmettere fiducia dopo un anno non facile per la Spagna.

Ricordiamo infatti che alla fine di ottobre si sono verificate forti piogge, inondazioni e frane nella provincia di Valencia, che hanno causato più di 200 vittime e lasciato una scia di distruzione. E durante le visite alle aree di crisi, la coppia reale è stata bersagliata con il fango in segno di rabbia per il lento arrivo degli aiuti.

Il biglietto di Natale che la famiglia reale ha pubblicato sul proprio sito web conteneva una poesia dello spagnolo Francisco Brines (1932-2021), che si può tradurre così: «E cerco un volto che rifletta la luce, qualcuno che, come me, abbia solo la morte, ma che, come me, abbia anche la vita».

Gli auguri di Natale dei reali d'Europa La famiglia reale spagnola ha pubblicato sul proprio sito web la propria cartolina di Natale. Immagine: Casa de S.M. el Rey Sul lato sinistro è riportata una citazione di un poeta spagnolo. Immagine: Casa de S.M. el Rey Sul lato anteriore c'è una foto di famiglia di Felipe VI e della regina Letizia con le loro due figlie. Immagine: Casa de S.M. el Rey La poesia dello spagnolo Francisco Brines si traduce all'incirca così: «E cerco un volto che rifletta la luce, qualcuno che, come me, abbia solo la morte, ma che come me abbia anche la vita». Immagine: Casa de S.M. el Rey D'altra parte, la famiglia reale augura «Buon Natale; insieme inizieremo con fiducia il nuovo anno 2025». Immagine: Casa de S.M. el Rey

Come scrive la rivista «Hello», queste parole sono destinate alle vittime dell'alluvione di Valencia. Ma la famiglia reale augura anche a tutti «Buon Natale», aggiungendo che «insieme inizieremo il 2025 con fiducia».

L'immagine scelta è una foto di famiglia inedita. Mostra la coppia reale con le due figlie, la principessa Leonor (19 anni) e la principessa Sofía (17 anni). Sono in particolare Leonor e sua madre ad aver catturato l'attenzione con i loro abiti blu e rossi. La foto è stata scattata il 19 giugno in occasione del 10° anniversario della proclamazione a Re di Felipe VI.

Il principe Alberto e Charlène in un look insolitamente casual

Anche il principe Alberto (66 anni) e la principessa Charlène (46 anni) hanno voluto inviare un messaggio forte con la loro cartolina di Natale.

La foto mostra la coppia e i loro due gemelli Jacques e Gabriella (entrambi di 9 anni) come molto uniti. Un messaggio chiaro dopo le recenti speculazioni sui dissapori all'interno della famiglia.

Il linguaggio del corpo della famiglia Grimaldi parla di unità. Mentre la principessa si accoccola ai suoi gemelli su un'accogliente coperta, il marito sta dietro di lei. Alberto si china protettivo sulla moglie e sui due figli con le braccia aperte.

Ma ciò che colpisce particolarmente è che mentre i reali monegaschi sono soliti indossare abiti da sera glamour, questa volta hanno scelto abiti comodi composti da pantaloni e maglie. Il tutto armoniosamente coordinato.

I reali del Belgio puntano sulla sostenibilità

Oltre a quella spagnola e a quella monegasca, anche la famiglia reale belga ha condiviso la sua cartolina ufficiale per le festività, augurando «Buon Natale e Felice Anno Nuovo».

La famiglia di cinque persone si è vestita per il ritratto di famiglia. Uno sguardo più attento rivela che la sostenibilità sta a cuore ai reali del Belgio, poiché tutti indossano abiti già visti in passato.

La regina Mathilde (51 anni) brilla in un elegante abito blu reale. Tiene la mano del marito, re Filippo (64). Ha già indossato l'abito nel gennaio 2024 in occasione del ricevimento di Capodanno per i capi delle istituzioni europee.

Anche la principessa Elisabetta (23) e la principessa Eléonore (16) indossano un abito già messo in passato. La prima ha scelto per la foto il suo tailleur pantalone di velluto, che aveva già per il tradizionale concerto di Natale del 2019, mentre la seconda ha optato per un abito che indossava per la terza volta. Anche il principe Gabriel (21 anni) e il principe Emmanuel (19 anni) si sono vestiti eleganti.

Re Carlo III e la regina Camilla vicini

La foto del biglietto di Natale di re Carlo III (76 anni) e della regina Camilla (77 anni) è stata scattata ad aprile nei giardini di Buckingham Palace dalla fotografa Millie Pilkington. L'immagine mostra la coppia vicina, che si sostiene a vicenda.

Secondo la «BBC», il palazzo ha dichiarato che la cartolina riflette il momento in cui la vita ha cominciato a tornare alla normalità. Un'allusione al cancro di Carlo III? Ad aprile, il sovrano ha ripreso la sua vita pubblica dopo la diagnosi.

La foto faceva anche parte di una serie scattata il 10 aprile per l'anniversario di un anno dell'incoronazione di Carlo a maggio. Inoltre, il 9 aprile cadeva il 19° anniversario di matrimonio della coppia.

I biglietti della coppia reale britannica recitano: «Vi auguriamo un buon Natale e un felice anno nuovo». I biglietti sono stati inviati a familiari, amici, politici e organizzazioni.

Un momento intimo nella cartolina di Natale di Harry e Meghan

Ma non abbiamo ancora finito. Anche il principe Harry (40 anni) e la duchessa Meghan (43 anni) hanno diffuso la propria cartolina di Natale.

Il biglietto contiene foto di momenti di quest'anno che la coppia ricorda in modo particolare. I Sussex hanno avuto molto da fare, ma tra tutte le immagini ne spicca una in particolare: una foto intima con i due figli Archie (5 anni) e Lilibet (3).

La dolce foto mostra i due bambini che saltano verso Harry e Meghan, che li accolgono a braccia aperte.

Accanto alle foto, i due augurano: «A nome dell'Ufficio del principe Harry e Meghan, del duca e della duchessa di Sussex, di Archewell Productions e di Archewell Foundations, vi auguriamo un felice periodo di festa e un prospero anno nuovo».

Alberi di Natale a festa tra i reali di Norvegia e Paesi Bassi

La famiglia reale norvegese ha condiviso su Instagram l'aspetto festoso del proprio palazzo. L'albero di Natale è stato allestito e nulla ostacola i festeggiamenti. Anche se i titoli dei giornali sul figlio di Mette-Marit (51 anni), ossia Marius Borg Høiby (27), non si placano.

Le decorazioni festive stanno a cuore anche alla famiglia reale olandese. La prima domenica d'Avvento, i reali hanno mostrato come è stato allestito il grande albero di Natale davanti al palazzo Huis ten Bosch all'Aia.

«Più di 400 luci LED adornano l'albero di Natale nel cortile», si legge nel post. Le luci sono state accese il 1° dicembre.