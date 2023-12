Ecco la cartolina di Natale di William e Kate di quest'anno

Questa volta la famiglia siede attorno all'erede al trono William che è vestito di bianco e nero: anche Kate, Charlotte, George e Louis indossano abiti casual. Josh Shinner

Ecco che è arrivata la cartolina di Natale dei principi del Galles: quest'anno è in bianco e nero. Tuttavia William e Kate rimangono fedeli al loro stile rilassato, anche se questa volta la foto è in posa.

Hai fretta? blue News riassume per te Quest'anno il principe William e la principessa Catherine hanno optato per una foto in bianco e nero della loro famiglia.

La cartolina di Natale dei principi del Galles non è a colori, ma comunque molto rilassata, come negli anni precedenti.

Gli abiti della famiglia sono uniformi: Charlotte e Kate indossano persino i jeans. Mostra di più

Nel mezzo della bufera mediatica sulla quale la famiglia reale, come al solito, non commenta, la principessa e il principe del Galles pubblicano la loro cartolina di Natale 2023.

Sabato sera, William e Kate (entrambi 41 anni) hanno presentato la loro cartolina di Natale su Instagram. La foto è stata scattata dal fotografo Josh Shinner e mostra la coppia con i loro tre figli: il principe George (10), la principessa Charlotte (8) e il principe Louis (5).

Con la foto in bianco e nero hanno preso una nuova direzione. Finora la famiglia si è quasi sempre mostrata a colori e nella natura. Questa volta sono stati fotografati a Windsor, in uno studio. Da quest'anno, la residenza principale dei cinque membri della famiglia è Windsor e non più Londra.

Salito in linea di successione al trono

Indossano tutti la stessa camicia. Kate e Charlotte indossano i jeans, mentre William, George e Louis dei pantaloni scuri. Anche le scarpe di Charlotte e Louis sono molto casual.

È stato un anno importante per i principi del Galles dato che hanno continuato a consolidare il loro ruolo nella famiglia reale. E William è diventato l'erede al trono quando suo padre Carlo è stato incoronato il nuovo re dopo la morte della nonna, la regina Elisabetta II.

L'incoronazione ha avuto luogo il 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster, con il principe George che ha fatto la storia. Il principino è stato il primo futuro monarca a svolgere un ruolo ufficiale durante un'incoronazione.

William e Kate hanno sempre mantenuto le loro cartoline di Natale in modo molto casual negli ultimi anni. L'anno scorso era un'istantanea scattata durante una passeggiata nel Norfolk.