Carlo guida i reali intorno a Kate alla funzione di Natale Per tradizione, i reali percorrono a piedi la breve distanza che li separa dalla funzione religiosa: il corteo è guidato da re Carlo e dalla regina Camilla. Immagine: dpa Erano presenti anche i fratelli di Carlo, il principe Edoardo (secondo da sinistra) e la principessa Anna. Immagine: dpa La principessa Kate, che è apparsa raramente in pubblico dopo il cancro e la chemioterapia, ha suscitato particolare scalpore. Immagine: dpa

È ormai una tradizione: la famiglia reale britannica si mostra ai curiosi mentre percorre a piedi una breve distanza che la conduce alla chiesa di Santa Maria Maddalena per la funzione religiosa di Natale. Ma quest'anno, oltre agli ormai outsider Harry e Meghan, mancava anche un altro membro.

Re Carlo III è apparso di buon umore mentre passeggiava con la consorte, la regina Camilla, il principe William e alla principessa Kate, con i tre figli, e i fratelli principe Edoardo e la principessa Anna.

Mancava però il terzo fratello del sovrano inglese, ossia il principe Andrea, che lo scorso anno era invece presente.

Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il 64enne è recentemente balzato di nuovo agli onori della cronaca per i suoi stretti legami con una presunta spia cinese. Mostra di più

Con re Carlo III in testa, la famiglia reale britannica si è recata ieri a piedi - come da tradizione - alla funzione religiosa natalizia alla chiesa di Santa Maria Maddalena. La principessa Kate era al centro dell'attenzione dato che si tratta di una delle sue rare apparizioni pubbliche.

La moglie dell'erede al trono, il principe William, ha completato la chemioterapia poche settimane fa e nell'ultimo anno è apparsa raramente in pubblico.

La 42enne, indossando un cappotto verde e un cappello abbinato, si è unita al marito e ai loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, dietro al suocero e alla regina Camilla.

Numerosi spettatori hanno fatto il tifo per i reali

Numerosi curiosi si sono riuniti nella tenuta reale di Sandringham, nell'Inghilterra orientale, per applaudire i reali mentre si recavano alla funzione religiosa.

I primi erano in attesa dalla sera precedente per ottenere buoni posti a sedere. Alcune persone erano vestite a festa o avevano messo in costume i loro cani.

La famiglia reale di solito trascorre il Natale a Sandringham, dove vengono anche scartati i regali, ma a differenza della maggior parte delle famiglie britanniche, i reali aprono i loro regali la vigilia di Natale. Devono questa tradizione ai loro antenati tedeschi.

Re Carlo quest'anno ha però rotto con un'altra tradizione: il discorso annuale del monarca alla Nazione è stato trasmesso dopo essere stato filmato all'inizio di dicembre nell'ex cappella di un ospedale.

Si tratta della prima volta in 18 anni che non viene ripreso in una residenza reale. Al centro del suo discorso il ruolo degli operatori sanitari.

Il fratello di Carlo, il principe Andrea, non è presente

La funzione è iniziata con l'inno nazionale e il canto natalizio «Oh Come All Ye Faithful», secondo l'agenzia di stampa britannica PA.

Della cerchia reale facevano parte anche la sorella di Carlo, la principessa Anna, e il fratello minore, il principe Edoardo, con la moglie, la duchessa Sophie.

Era invece assente il secondo fratello di Carlo, il principe Andrea, che aveva partecipato all'evento lo scorso anno. Il motivo è probabilmente da ricercare nel fatto che il 64enne è recentemente balzato di nuovo agli onori della cronaca per la sua vicinanza a una presunta spia cinese.

Inoltre, a causa del suo coinvolgimento nello scandalo degli abusi del multimilionario statunitense Jeffrey Epstein, morto nel 2019, Andrea aveva già dovuto ritirarsi dalla vita pubblica.