Il principe parlerà per la prima volta della causa contro il Mirror Group Newspapers in un nuovo documentario targato ITV.

Harry rivelerà i dettagli della lunga querelle contro i tabloid in un documentario.

Il principe sarà infatti protagonista di un nuovo documentario per ITV, in cui racconterà la sua versione dei fatti sullo scandalo che ha travolto la stampa britannica.

«Con la prima importante intervista del principe Harry dalla conclusione del processo contro il Mirror Group Newspapers, questo documentario racconterà la sua missione di continuare la sua lotta per smascherare le tattiche illegali della stampa scandalistica britannica e approfondirà ciò che i responsabili di Fleet Street sapevano veramente mentre si svolgeva questo scandalo», si legge in un comunicato stampa di ITV.

Lo show, intitolato «Tabloids on Trial», vedrà le testimonianze di altre celebrità come Hugh Grant, Charlotte Church e Paul Gascoigne.

Harry ha vinto in tribunale

Il Duca di Sussex è stato tra i primi a denunciare il The Mirror, sostenendo che alcuni dipendenti della testata avessero intercettato illegalmente le sue telefonate tra il 1996 e il 2011.

Il Mirror Group Newspaper ha smentito le accuse. Il processo è iniziato nel giugno 2023; a dicembre è arrivata la sentenza a favore del reale 39enne. Al principe è stata versata la somma di 140mila sterline per danni morali.

«Questo caso non riguarda soltanto la pirateria informatica, ma si inserisce in una pratica sistemica di comportamenti illegali e spaventosi, seguita da astuzie e distruzione di prove, la cui portata scioccante può essere rivelata solo attraverso questi procedimenti», ha dichiarato Harry in un comunicato.

«Tabloids on Trial» andrà in onda il 25 luglio.

